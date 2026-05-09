U17 châu Á 2026: U17 Thái Lan sẽ bị loại, hết giấc mơ World Cup?

TPO - Rạng sáng 10/5, đội tuyển U17 Thái Lan sẽ bước vào trận đấu sinh tử với U17 Saudi Arabia ở giải U17 châu Á 2026. "Voi chiến" đối diện nguy cơ bị loại, chấm dứt giấc mơ giành vé dự World Cup.

U17 Thái Lan thất thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết U17 châu Á 2026

Ở lượt ra quân bảng A, U17 Thái Lan bất ngờ thua sốc 0-2 trước U17 Tajikistan. Sau trận, HLV trưởng U17 Thái Lan Marco Gockel vẫn "nói cứng" khi cho rằng cơ hội của Voi chiến với chủ nhà U17 Saudi Arabia là ngang nhau.

Tuy nhiên, trong khi U17 Thái Lan thua đối thủ không quá mạnh như U17 Tajikistan, chủ nhà U17 Saudi Arabia lại cho thấy sức mạnh khi đánh bại U17 Myanmar tới 4-0. Bên cạnh lợi thế chủ nhà, U17 Saudi Arabia cho thấy sự cân bằng ở cả 3 tuyến.

Ngược lại, thất bại trước U17 Tajikistan bộc lộ những hạn chế cố hữu của U17 Thái Lan thời gian gần đây, đặc biệt ở hàng phòng ngự. Sự lỏng lẻo và thiếu kinh nghiệm của các hậu vệ là nguyên nhân khiến U17 Thái Lan thất thế trước đối thủ chơi mạnh mẽ và giàu động lực hơn.

Trước U17 Saudi Arabia, đội bóng của HLV Gockel sẽ phải giành được tối thiểu 1 điểm, qua đó đặt hy vọng vào lượt trận cuối. Dù vậy theo đánh giá của giới chuyên môn, cơ hội để U17 Thái Lan có điểm trước U17 Saudi Arabia đang hưng phấn và có phong độ cao là không dễ dàng.

Thất bại là nguy cơ có thể xảy ra với "Voi chiến", đồng nghĩa giấc mơ giành suất dự World Cup sẽ khép lại.

