Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Real Madrid chính thức ra án phạt Valverde và Tchouameni

A Phi

TPO - Real Madrid chính thức xác nhận vụ ẩu đả giữa Federico Valverde và Aurelien Tchouameni, đồng thời đưa ra quyết định kỷ luật nội bộ hai ngôi sao này.

real-au-da.jpg
Valverde và Tchouameni bị phạt nửa triệu euro

Real Madrid đang trải qua những ngày “đại loạn” đúng nghĩa. Họ gần như trắng tay ở mùa giải này và mọi thứ còn tệ hại hơn khi các ngôi sao ở Bernabeu mâu thuẫn không thể hàn gắn. Mới nhất, vụ ẩu đả giữa Federico Valverde và Aurelien Tchouameni trở thành tâm điểm của giới truyền thông Tây Ban Nha.

Mức độ của vụ việc nghiêm trọng đến mức Real Madrid không có cơ hội “che giấu” thông tin. Truyền thông Tây Ban Nha cho biết Tchouameni đã đấm gục Valverde, khiến tiền vệ người Uruguay đập đầu vào bàn, bị choáng nặng và phải đi cấp cứu.

Ban đầu, Real Madrid chỉ xác nhận Valverde phải nhập viện với tình trạng “chấn thương sọ não” nhẹ và phải nghỉ thi đấu từ 10 đến 14 ngày. Đến nay, Los Blancos chính thức xác nhận vụ ẩu đả giữa Valverde và Tchouameni bằng thông báo kỷ luật 2 tiền vệ này.

Trên trang chủ, Real Madrid cho biết: “Sau khi CLB mở cuộc điều tra kỷ luật về sự việc giữa Valverde và Tchouameni xảy ra, cả hai đã trình diện trước điều tra viên. Trong buổi xuất hiện, các cầu thủ đã bày tỏ sự hối tiếc sâu sắc về những gì đã xảy ra và xin lỗi lẫn nhau”.

“Họ cũng đã gửi lời xin lỗi đến câu lạc bộ, các đồng đội, ban huấn luyện và người hâm mộ, và cả hai đều sẵn sàng chấp nhận bất kỳ hình phạt nào mà Real Madrid cho là thích hợp.

Trước những diễn biến trên, Real Madrid đã quyết định áp đặt mức phạt tài chính 500.000 euro đối với mỗi cầu thủ, qua đó kết thúc các thủ tục nội bộ liên quan”.

Như vậy, Real Madrid chỉ phạt tiền Valverde và Tchouameni thay vì “treo giò” 2 ngôi sao này đến hết mùa giải như truyền thông Tây Ban Nha đồn đoán. Dù vậy, đội trưởng của Los Blancos – Valverde vẫn vắng mặt trong trận kinh điển với Barca vào cuối tuần này vì chấn thương đầu nói trên. Trong khi đó, khả năng Tchouameni ra sân sau vụ bê bối này cũng rất thấp.

A Phi
#Tchouameni #Valverde #Real Madrid #Flo Perez #La Liga

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe