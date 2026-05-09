Real Madrid chính thức ra án phạt Valverde và Tchouameni

TPO - Real Madrid chính thức xác nhận vụ ẩu đả giữa Federico Valverde và Aurelien Tchouameni, đồng thời đưa ra quyết định kỷ luật nội bộ hai ngôi sao này.

Valverde và Tchouameni bị phạt nửa triệu euro

Real Madrid đang trải qua những ngày “đại loạn” đúng nghĩa. Họ gần như trắng tay ở mùa giải này và mọi thứ còn tệ hại hơn khi các ngôi sao ở Bernabeu mâu thuẫn không thể hàn gắn. Mới nhất, vụ ẩu đả giữa Federico Valverde và Aurelien Tchouameni trở thành tâm điểm của giới truyền thông Tây Ban Nha.

Mức độ của vụ việc nghiêm trọng đến mức Real Madrid không có cơ hội “che giấu” thông tin. Truyền thông Tây Ban Nha cho biết Tchouameni đã đấm gục Valverde, khiến tiền vệ người Uruguay đập đầu vào bàn, bị choáng nặng và phải đi cấp cứu.

Ban đầu, Real Madrid chỉ xác nhận Valverde phải nhập viện với tình trạng “chấn thương sọ não” nhẹ và phải nghỉ thi đấu từ 10 đến 14 ngày. Đến nay, Los Blancos chính thức xác nhận vụ ẩu đả giữa Valverde và Tchouameni bằng thông báo kỷ luật 2 tiền vệ này.

Trên trang chủ, Real Madrid cho biết: “Sau khi CLB mở cuộc điều tra kỷ luật về sự việc giữa Valverde và Tchouameni xảy ra, cả hai đã trình diện trước điều tra viên. Trong buổi xuất hiện, các cầu thủ đã bày tỏ sự hối tiếc sâu sắc về những gì đã xảy ra và xin lỗi lẫn nhau”.

“Họ cũng đã gửi lời xin lỗi đến câu lạc bộ, các đồng đội, ban huấn luyện và người hâm mộ, và cả hai đều sẵn sàng chấp nhận bất kỳ hình phạt nào mà Real Madrid cho là thích hợp.

Trước những diễn biến trên, Real Madrid đã quyết định áp đặt mức phạt tài chính 500.000 euro đối với mỗi cầu thủ, qua đó kết thúc các thủ tục nội bộ liên quan”.

Như vậy, Real Madrid chỉ phạt tiền Valverde và Tchouameni thay vì “treo giò” 2 ngôi sao này đến hết mùa giải như truyền thông Tây Ban Nha đồn đoán. Dù vậy, đội trưởng của Los Blancos – Valverde vẫn vắng mặt trong trận kinh điển với Barca vào cuối tuần này vì chấn thương đầu nói trên. Trong khi đó, khả năng Tchouameni ra sân sau vụ bê bối này cũng rất thấp.