Công bố Giải Pickleball Michelob ULTRA - Châu Á Mở rộng 2026

Công ty TNHH Liên kết America & Asia (AAC) và FPT Play chính thức công bố Giải Pickleball Michelob ULTRA - Châu Á Mở Rộng 2026. Giải đấu diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 4 - 7/6/2026, tại Thành phố Hồ Chí Minh với tổng giá trị giải thưởng lên đến 3 tỷ đồng.

Giải Pickleball Michelob ULTRA – Châu Á Mở rộng 2026 dự kiến quy tụ gần 600 vận động viên hàng đầu trong nước và khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, cùng tranh tài ở nhiều nội dung thi đấu hấp dẫn. Với thông điệp “Step into the Flow”, giải đấu tôn vinh tinh thần thi đấu tập trung, linh hoạt và chính xác - nơi chiến thuật, bản lĩnh cùng cảm hứng thi đấu hòa quyện trong từng pha bóng.

Trong pickleball, “flow” là trạng thái mà vận động viên đạt được sự kết nối nhịp nhàng giữa tư duy chiến thuật, phản xạ bản năng và khả năng kiểm soát trận đấu. Đây cũng là tinh thần mà giải đấu mong muốn truyền tải: sự thăng hoa trong thi đấu, sự kết nối giữa vận động viên và người hâm mộ, cũng như năng lượng tích cực của một môn thể thao đang ngày càng thu hút sự quan tâm tại Việt Nam và khu vực.

Kiên định với sứ mệnh “Mang thế giới đến Việt Nam và đưa Việt Nam ra thế giới”, AAC tiếp tục mang đến một sân chơi thể thao có quy mô khu vực, góp phần kết nối các vận động viên, chuyên gia và cộng đồng yêu pickleball trong nước với các tài năng quốc tế.

Ông Dương Quang Thuận, Giám đốc AAC, cho biết: “Với Giải Pickleball Michelob ULTRA - Châu Á Mở rộng 2026, chúng tôi mong muốn tiếp tục tạo ra một sân chơi chuyên nghiệp, cởi mở và giàu tính kết nối cho cộng đồng pickleball tại Việt Nam và khu vực. Đây không chỉ là nơi các vận động viên tranh tài, mà còn là cơ hội để Việt Nam tiếp tục khẳng định năng lực tổ chức các sự kiện thể thao có chất lượng, đồng thời kết nối mạnh mẽ hơn với cộng đồng pickleball quốc tế".

Một điểm nhấn của giải đấu là sự đồng hành của Michelob ULTRA trong vai trò Nhà tài trợ Danh xưng. Michelob ULTRA là thương hiệu bia thuộc Tập đoàn Anheuser-Busch InBev, tập đoàn sản xuất bia hàng đầu thế giới. Với định vị gắn liền với phong cách sống năng động và tinh thần kết nối, sự đồng hành của Michelob ULTRA được kỳ vọng sẽ góp phần tạo thêm dấu ấn cho giải đấu năm nay.

Ông Craig MacLean, Tổng Giám đốc điều hành, AB InBev, khu vực Đông Nam Á, chia sẻ: “Tại AB InBev, chúng tôi luôn theo đuổi sứ mệnh tạo ra một tương lai với nhiều khoảnh khắc kết nối và sẻ chia hơn. Điều đó được thể hiện qua cách chúng tôi xây dựng các thương hiệu, như Michelob ULTRA và hiện diện trong những dịp ý nghĩa - nơi mọi người gặp gỡ, gắn kết và cùng chia sẻ niềm đam mê chung. Pickleball là một môn thể thao năng động, cởi mở và giàu tính kết nối; những yếu tố này có sự đồng điệu tự nhiên với tinh thần mà Michelob ULTRA theo đuổi. Chúng tôi vinh dự được đồng hành với vai trò Nhà tài trợ Danh xưng của Giải Pickleball Michelob ULTRA - Châu Á Mở rộng 2026, và chúc giải đấu diễn ra thành công".

Tại Giải Pickleball Michelob ULTRA - Châu Á Mở Rộng 2026, các vận động viên sẽ tranh tài ở 5 nội dung gồm: Đơn nam, Đơn nữ, Đôi nam, Đôi nữ và Đôi nam nữ. Giải áp dụng thể thức Rally Scoring, tức tính điểm trực tiếp. Trong đó, vòng bảng thi đấu vòng tròn tính điểm theo thể thức BO1 rally 15; vòng loại trực tiếp áp dụng BO1 rally 21; và vòng chung kết áp dụng BO3 rally 15. Thể thức này được kỳ vọng sẽ mang đến các trận đấu có tốc độ cao, tính cạnh tranh rõ nét và nhiều tình huống chiến thuật hấp dẫn.

Để đảm bảo công tác chuyên môn của giải đấu, PVNA sẽ đảm nhiệm vai trò quản lý chuyên môn. PVNA là một trong những đơn vị tiên phong tại Việt Nam trong lĩnh vực tổ chức, quản lý chuyên môn và thiết lập hệ thống xếp hạng vận động viên pickleball. Ngoài ra, sức lan tỏa của giải đấu được củng cố bởi Pickleball World Communications (PWC Pickleball), đơn vị phụ trách truyền thông quốc tế. Sự đồng hành của PVNA và PWC Pickleball sẽ góp phần đảm bảo cho giải đấu được vận hành theo các tiêu chuẩn chuyên môn phù hợp, tạo ra môi trường thi đấu công bằng và chuyên nghiệp, đồng thời giúp hình ảnh các vận động viên vươn tầm thế giới.

Sự đồng hành của FPT Play cũng là một yếu tố quan trọng trong công tác tổ chức, sản xuất và phát sóng Giải Pickleball Michelob ULTRA – Châu Á Mở rộng 2026. Đơn vị từng đồng tổ chức thành công PPA Tour Asia - Vietnam Cup 2025, một trong những sự kiện pickleball quốc tế đáng chú ý được tổ chức tại Việt Nam. Giải đấu năm nay tiếp tục nối dài nỗ lực đưa các sự kiện pickleball chất lượng cao đến gần hơn với khán giả Việt Nam.

Bà Tô Nam Phương, Phó Tổng Giám đốc FPT Play, Tập đoàn FPT, cho biết: “Thông qua Giải Pickleball Michelob ULTRA - Châu Á Mở rộng 2026, FPT Play tiếp tục khẳng định định hướng đầu tư dài hạn vào nội dung thể thao nói chung và bộ môn pickleball nói riêng. Với kinh nghiệm và năng lực sản xuất, phát sóng của mình, FPT Play kỳ vọng sẽ mang đến cho khán giả Việt Nam những trải nghiệm xem pickleball chuyên nghiệp, hiện đại và chất lượng".

Trong vai trò là đơn vị đồng tổ chức và phát sóng, FPT Play sẽ mang đến cho khán giả thêm một nội dung thể thao chất lượng, đồng thời góp phần đưa pickleball đến gần hơn với người hâm mộ thông qua hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng. Đối với giải đấu này, FPT Play sẽ áp dụng tiêu chuẩn sản xuất tương đương các giải pickleball chuyên nghiệp trong khu vực, với tối đa 8 camera tại sân trung tâm sự kiện.

Toàn bộ diễn biến của Giải Pickleball Michelob ULTRA – Châu Á Mở rộng 2026 sẽ được phát sóng độc quyền, có bình luận chuyên nghiệp, với chất lượng hình ảnh Full HD trên các nền tảng của FPT Play, bao gồm: website fptplay.vn, ứng dụng FPT Play trên Smart TV, điện thoại thông minh, FPT Play Box, cùng các kênh mạng xã hội chính thức của FPT Play và của giải đấu.

Với sự phối hợp giữa AAC, FPT Play, PVNA, cùng sự đồng hành của Michelob ULTRA trong vai trò Nhà tài trợ Danh xưng, Giải Pickleball Michelob ULTRA – Châu Á Mở rộng 2026 được kỳ vọng sẽ mang đến một sự kiện thể thao chuyên nghiệp, giàu năng lượng và kết nối, góp phần tạo thêm dấu ấn cho pickleball tại Việt Nam và khu vực.