Ronaldo lập thêm kỷ lục vô tiền khoáng hậu, thách thức mọi hậu bối về khả năng ghi bàn

TPO - Rạng sáng 8/5, người hâm mộ lại một lần nữa phải ngả mũ trước Cristiano Ronaldo khi anh thiết lập nên kỳ tích chưa từng có. Ở chiến thắng 4-2 của Al Nassr trước Al Shabab tại Saudi Pro League, siêu sao Bồ Đào Nha đã trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi từ 100 bàn thắng trở lên tại 3 giải VĐQG khác nhau.

Trận đấu trên sân khách mang ý nghĩa sống còn với Al Nassr trong cuộc đua vô địch với Al Hilal. Trong một ngày mà Joao Felix rực sáng với cú hat-trick, Ronaldo vẫn biết cách khiến cả thế giới phải nhắc tên mình bằng một khoảnh khắc thiên tài ở phút 75.

Từ đường căng ngang bên cánh phải, CR7 thực hiện pha di chuyển cắt mặt thông minh trước khi tung cú dứt điểm một chạm tinh tế, khiến thủ môn đối phương hoàn toàn đứng chôn chân. Bàn thắng này không chỉ là pha lập công thứ 26 của anh sau 28 trận mùa 2025/26 mà quan trọng hơn, nó hoàn tất "bộ sưu tập 100" độc nhất vô nhị.

Trước Saudi Arabia, Ronaldo đã chinh phục cột mốc này tại Anh (Premier League), Tây Ban Nha (La Liga). Đây là minh chứng đanh thép cho khả năng thích nghi tuyệt vời và duy trì đỉnh cao xuyên suốt hai thập kỷ qua của một biểu tượng bóng đá.

Ronaldo ghi bàn giúp Al Nassr thắng trận

Ở tuổi 41, trong khi hầu hết đồng nghiệp cùng lứa đã giải nghệ, Ronaldo vẫn miệt mài xô đổ những giới hạn. Với bàn thắng lịch sử này, tổng số pha lập công trong sự nghiệp của anh đã đạt con số 971. Giấc mơ chạm mốc 1.000 bàn thắng vĩ đại giờ đây chỉ còn cách siêu sao sinh năm 1985 đúng 29 lần nổ súng nữa. Với hiệu suất ghi bàn "hủy diệt" như hiện tại, ngày Ronaldo viết tiếp lịch sử có lẽ không còn xa.

Trận đấu với Al Shabab kết thúc với tỷ số 4-2 nghiêng về Al Nassr, giúp CLB này tiến thêm một bước tới ngai vàng, đồng thời là danh hiệu chính thức đầu tiên của CLB dưới kỷ nguyên Ronaldo.

Sau tất cả, đêm diễn tại Al Shabab sẽ được nhớ mãi không chỉ vì kết quả trận đấu, mà vì đó là nơi Ronaldo đã dựng nên một cột mốc sừng sững: 100 bàn thắng tại 3 giải VĐQG có sức cạnh tranh khắc nghiệt. Một kỷ lục mà có lẽ sẽ phải mất rất nhiều thập kỷ nữa mới có người đủ tầm để thách thức.