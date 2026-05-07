Thể thao

U19 Việt Nam gặp thách thức lớn ở giải U19 Đông Nam Á

Đặng Lai

TPO - Đội tuyển U19 Việt Nam, với nhiều gương mặt từng cùng tuyển U17 tham dự VCK châu Á 2025, sẽ đối mặt với sóng gió tại giải U19 Đông Nam Á 2026 diễn ra tại Indonesia.

Theo kết quả bốc thăm vừa được công bố vào chiều 7/5, thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi rơi vào bảng A cùng chủ nhà U19 Indonesia, U19 Timor Leste và U19 Myanmar. Bảng B quy tụ lứa U19 của Thái Lan, Malaysia, Singapore, Brunei; trong khi bảng C chỉ có 3 đội là Australia, Campuchia và Philippines. Lý do vì Lào bất ngờ rút lui ngay trước thềm lễ bốc thăm.

Theo điều lệ giải, 3 đội đứng nhất bảng cùng 1 đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất sẽ giành quyền vào bán kết. Tuy nhiên, vì bảng C chỉ còn 3 đại diện, ban tổ chức buộc phải điều chỉnh cách tính điểm: thành tích đối đầu của các đội nhì bảng A và B với đội xếp cuối bảng sẽ không được tính khi xét đội thứ 3 xuất sắc nhất. Quy định này khiến khe cửa dành cho đội nhì bảng trở nên vô cùng chật hẹp.

Sự vắng mặt sát giờ của đội bóng xứ triệu voi đã trực tiếp đẩy U19 Việt Nam cũng như các đội tuyển khác vào một thế cờ đầy rủi ro. Theo đó U19 Việt Nam gần như buộc phải đoạt ngôi vị nhất bảng A mới nắm chắc tấm vé đi tiếp trong tay. Để làm được điều này, đội sẽ phải vượt mặt chủ nhà Indonesia.

Đây là một bài toán nan giải. Vì lứa U19 Indonesia này chính là những cầu thủ từng đăng quang U16 Đông Nam Á 2024. Họ cũng từng đánh bại cả U17 Hàn Quốc để đoạt vé dự vòng chung kết U17 World Cup 2025. Trong khi đó, lứa Gia Bảo, Văn Khánh... của U17 Việt Nam dù đã rất tiến bộ nhưng vẫn bị đánh giá thấp hơn.

Nhận thức rõ chặng đường chông gai phía trước, U19 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Nhật Bản - Yutaka Ikeuchi đang tích cực rèn quân tại Hà Nội. Để lắp ghép và hoàn thiện đội hình, toàn đội sẽ có chuyến tập huấn quan trọng tại Nhật Bản từ ngày 18/5 đến 26/5. Đây là đợt "mài gươm" mang tính quyết định trước khi các cầu thủ trẻ chính thức bước vào giải đấu khu vực sẽ khởi tranh từ ngày 1/6 đến 15/6 tới.

