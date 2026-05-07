Vì sao Bayern bị từ chối quả penalty trong trận bán kết gặp PSG?

TPO - Trận hòa 1-1 tại Allianz Arena rạng sáng ngày 7/5 không chỉ đưa PSG vào chung kết Champions League năm thứ hai liên tiếp mà còn để lại một "cơn bão" tranh cãi. Tâm điểm của sự phẫn nộ từ phía Bayern Munich chính là hai tình huống bóng chạm tay của các cầu thủ PSG nhưng trọng tài Joao Pinheiro đều từ chối thổi phạt.

Tình huống bóng chạm tay cầu thủ PSG rõ ràng nhưng trọng tài không cắt còi

Tình huống đầu tiên diễn ra ở phút 27 khi hậu vệ Nuno Mendes của PSG nỗ lực ngăn cản pha đột phá của Konrad Laimer. Hình ảnh quay chậm cho thấy bóng đã chạm tay Mendes. Cầu thủ và ban huấn luyện Bayern đồng loạt đòi một chiếc thẻ vàng thứ hai cho hậu vệ này (trước đó Mendes đã nhận một thẻ).

Tuy nhiên, trọng tài Pinheiro vẫn giữ nguyên quyết định, khiến sân Allianz Arena dậy sóng vì cho rằng PSG xứng đáng chỉ còn 10 người trên sân. Có thể trọng tài cho rằng pha bóng chưa rõ ràng vì bóng vẫn còn ở sát vai Mendes.

Sự kịch tính đẩy lên đỉnh điểm chỉ vài phút tiếp đó vì nó diễn ra trong vòng cấm của PSG và bóng chạm tay rõ ràng hơn. Từ pha phá bóng của Vitinha, bóng đã đập trực tiếp vào tay tiền vệ Joao Neves. Dù cánh tay của Neves ở vị trí không tự nhiên và vung khá cao, song trọng tài chính lẫn tổ VAR đều không cho Bayern hưởng phạt đền.

Cả 2 quyết định từ chối penalty dành cho Bayern đã ảnh hưởng lớn tới kết quả trận đấu vì khi đó Bayern đang bị dẫn bàn. Chung cuộc, CLB Đức thua 1-1 và dừng bước với tỷ số 5-6.

Tuy nhiên, vẫn có cơ sở để lý giải cho quyết định gây tranh cãi này. Theo luật hiện hành của Hội đồng Luật bóng đá quốc tế, một cầu thủ sẽ không bị phạt lỗi chạm tay nếu bóng bất ngờ đập vào tay sau khi được đá/đánh đầu bởi chính đồng đội của mình ở cự ly gần (trừ khi cầu thủ đó cố tình dùng tay chơi bóng hoặc bóng đi trực tiếp vào lưới). Ở tình huống này, trọng tài xác định Neves không hề cố ý và bóng đến quá nhanh từ cú phá của Vitinha.

Dẫu vậy, HLV Vincent Kompany không giấu nổi sự bất bình khi gọi quyết định này là "vô lý" và cho rằng luật cần được áp dụng linh hoạt hơn cho tình huống trong trận đấu vừa qua. Thất bại chung cuộc với tổng tỷ số 5-6, Bayern ngậm ngùi rời cuộc chơi, nhường tấm vé chung kết tại Budapest cho thầy trò Luis Enrique trong sự nuối tiếc về những kịch bản có thể đã khác.