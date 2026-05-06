Thể thao

Phung phí cơ hội, Nam Định thua đội bóng Malaysia tại bán kết lượt đi Cúp C1 Đông Nam Á

Trọng Đạt

TPO - Dù tạo ra không ít cơ hội và có thời điểm chơi lấn lướt, CLB Nam Định vẫn phải nhận thất bại 1-2 trước Selangor ở bán kết lượt đi Cúp C1 Đông Nam Á (Shopee Cup) 2025/26.

Trận bán kết lượt đi giữa Selangor và Nam Định tại Malaysia diễn ra với nhịp độ cao ngay từ đầu. CLB Nam Định nhập cuộc chủ động với đội hình giàu sức tấn công khi sử dụng tới 7 ngoại binh, trong đó có Percy Tau - cầu thủ từng thi đấu tại Premier League.

Những phút đầu chứng kiến thế trận ăn miếng trả miếng. Phút 12, Chadrac Akolo đi bóng kỹ thuật rồi dứt điểm buộc thủ môn Sikh Izhan của Selangor phải trổ tài. Bên kia chiến tuyến, Faisal Halim cũng có pha đáp trả nguy hiểm nhưng không thắng được thủ thành Caique.

Cơ hội đáng kể nhất của Nam Định trong hiệp một đến ở phút 29, khi Percy Tau xử lý đẳng cấp vượt qua hai hậu vệ rồi dứt điểm ở góc hẹp, nhưng bóng lại tìm đến cột dọc khung thành Selangor.

Khi đang chơi có phần nhỉnh hơn, đại diện V-League bất ngờ nhận bàn thua. Phút 37, từ tình huống tổ chức nhanh, Quentin Cheng kiến tạo để Chrigor dứt điểm cận thành, mở tỷ số 1-0 cho Selangor.

Dù vậy, Nam Định không mất nhiều thời gian để đưa trận đấu về vạch xuất phát. Phút 45, Percy Tau tiếp tục để lại dấu ấn với pha đi bóng lắt léo trước khi kiến tạo cho Nguyễn Văn Vĩ dứt điểm cận thành, gỡ hòa 1-1 trước giờ nghỉ.

Bước sang hiệp hai, thế trận vẫn cởi mở. Tuy nhiên, sự khác biệt đến từ khả năng tận dụng cơ hội. Phút 58, vẫn là Quentin Cheng với đường căng ngang chuẩn xác để Chrigor xử lý bình tĩnh rồi dứt điểm nâng tỷ số lên 2-1 cho Selangor.

Khoảng thời gian còn lại, Nam Định đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng vấp phải sự chắc chắn của hàng thủ đội chủ nhà. Trong khi Xuân Son bị khóa chặt, Percy Tau có cơ hội rõ rệt ở phút 64 nhưng dứt điểm thiếu chính xác. Cuối trận, Nguyễn Tuấn Anh đánh đầu nguy hiểm ở phút 90+4 nhưng không thể đánh bại thủ thành đối phương.

Với thất bại 1-2, Nam Định FC sẽ phải nỗ lực rất nhiều ở trận lượt về khi hai đội tái đấu trên sân Thiên Trường vào ngày 13/5 tới.

#bán kết #Selangor #Nam Định #ngoại binh #Percy Tau #hàng thủ #tỷ số

