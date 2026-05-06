Nỗi ám ảnh mang tên Champions League và nốt trầm dang dở của Diego Simeone

TPO - Việc Atletico Madrid gục ngã trước Arsenal và chính thức dừng bước, nhường lại tấm vé vào chơi trận chung kết Champions League cho đại diện nước Anh thực sự là một kết cục đầy tiếc nuối. Nó một lần nữa khoét sâu vào vết thương chưa bao giờ lành của Diego Simeone, đó là sự vô duyên khi tiệp cận đỉnh cao.

Lỡ hẹn với "ngôi đền huyền thoại"

Diego Simeone từ lâu đã được khắc tên như một trong những HLV vĩ đại nhất lịch sử Atletico Madrid. Kể từ khi tiếp quản chiếc ghế nóng, chiến lược gia người Argentina đã lột xác hoàn toàn nửa đỏ trắng thành Madrid, biến họ từ một đội bóng tầm trung thành một thế lực thực sự đáng gờm, đủ sức thách thức mọi giới hạn ở La Liga lẫn đấu trường châu Âu.

Thế nhưng, chiếc cúp bạc danh giá Champions League dường như vẫn là một giấc mơ dang dở và chất chứa nhiều cay đắng đối với "El Cholo". Với những kết quả không như ý gần đây tại cúp châu Âu, Simeone đã lỡ cơ hội điền tên mình vào một "nhóm tinh hoa" vô cùng đặc biệt: những HLV từng lọt vào ít nhất 3 trận chung kết Champions League.

Nhóm tinh hoa này là nơi tôn vinh những bộ óc chiến thuật lỗi lạc và có duyên nhất với đấu trường châu lục. Đáng nói hơn, đại diện tiêu biểu nhất của nhóm này lại chính là những người từng dẫn dắt đại kình địch Real Madrid: Zinedine Zidane và Carlo Ancelotti.

Nếu như Zidane từng tạo nên một kỷ lục vô tiền khoáng hậu với 3 lần liên tiếp lọt vào chung kết (và đều lên ngôi vô địch) thì Ancelotti lại được xưng tụng là nhà vua của Cúp C1 với số lần góp mặt ở trận đấu cuối cùng nhiều kỷ lục.

Đó là một CLB khép kín đầy danh giá mà giới cầm quân luôn ao ước được bước vào. Thực tế, Diego Simeone đã từng gõ cửa ngôi đền ấy. Ký ức của người hâm mộ vẫn còn in đậm hai chiến dịch quả cảm của Atletico vào năm 2014 và 2016. Bằng lối đá phòng ngự phản công rực lửa và tinh thần chiến binh, Atletico đã hiên ngang bước đến trận chung kết.

Simeone đang mất duyên với các đấu trường Cúp?

Bị bóp nghẹt bởi chính vũ khí sở trường

Nhưng định mệnh lại nghiệt ngã khi ở cả hai lần đó, giấc mơ của Simeone đều bị dập tắt bởi chính Real Madrid. Kể từ sau hai thất bại đầy cay đắng trước đối thủ cùng thành phố, dù Atletico vẫn giữ được lối chơi lỳ lợm mang thương hiệu Simeone, song họ đã không còn duy trì được sức bật đủ lớn để thêm một lần chạm tay vào tấm vé chơi trận chung kết.

Mới nhất là trận thua trước Arsenal. Thất bại lần này lại mang một sắc thái cay đắng khác, nhưng tựu trung lại vẫn là sự bất lực trước ngưỡng cửa thiên đường. Trớ trêu thay, Arsenal của mùa giải hiện tại sở hữu một hàng thủ thép và sự thực dụng đáng sợ - thứ vũ khí vốn từng là "đặc sản" mang thương hiệu của chính Simeone.

Thống kê đã minh chứng cho điều đó. Mùa này, Pháo thủ chỉ chịu 0,5 bàn thua/trận. Trong khi đó, Atetico trái ngược hoàn toàn. Hình ảnh tập thể xù xì, ưu tiên phòng ngự của họ những năm trước đã biến mất. CLB thành Madrid thủng lưới khá nhiều với trung bình 1,8 bàn thua/trận.

Với hàng thủ không thật sự an tâm như vậy, minh chứng mới nhất là tình huống Saka dứt điểm ghi bàn cho Arsenal trong thế không bị ai kèm, Atletico Madrid đã lỡ hẹn ở ngưỡng cửa thiên đường.

Việc bị loại bởi một đối thủ đánh bại mình bằng chính sự gan lỳ và kỷ luật mà ông luôn tôn thờ chắc chắn là một cảm giác không hề dễ chịu. Lần này, Atletico không gục ngã trước một dàn sao tấn công hào nhoáng của Real Madrid, mà gục ngã trước sự chặt chẽ đến ngạt thở của Pháo thủ.

Di sản vĩ đại và mảnh ghép còn thiếu

Việc liên tục tiến sâu nhưng luôn gục ngã trước ranh giới cuối cùng là một bi kịch của bóng đá, và Simeone đang đóng vai nhân vật chính trong vở bi kịch ấy. Suốt hơn một thập kỷ tại vị, ông đã làm được những điều phi thường: phá vỡ thế độc tôn của Real Madrid và Barcelona tại La Liga, giành vô số danh hiệu quốc nội và Europa League, biến Atletico thành một "ngáo ộp" thực sự ở cúp châu Âu.

Atletico bất lực trước Arsenal

Tuy nhiên, bóng đá đôi khi rất bất công. Vị HLV Argentina đã 2 lần vào chung kết Champions League rồi thất bại, đã đến gần ngưỡng cửa chung kết cũng bị loại. Thậm chí vào tới trận đấu cuối cùng Cúp Nhà Vua, gặp đối thủ yếu hơn khá nhiều (Real Sociedad) song thầy trò ông vẫn gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường.

Hàng loạt tiếc nuối ấy khiến Simeone nối dài cơn khát danh hiệu lên con số 5 mùa. Nhưng nếu tính riêng các giải Cúp, ông đã trải qua 8 mùa liên tiếp trắng tay. Lần cuối cùng Simeone đăng quang một giải Cúp là Europa League 2017/18. Đây không phải là danh hiệu nhỏ, nhưng rõ ràng chưa đủ lớn để tương xứng với tầm vóc của Simeone.

Việc không thể bước lên đỉnh cao nhất châu Âu, hoặc kém danh tiếng hơn đôi chút là những chiếc Cúp quốc nội, sau nhiều lần đến rất gần khiến di sản của Simeone, dù vĩ đại, vẫn luôn tồn tại một nốt trầm tiếc nuối.

Thất bại trước Arsenal hay cú ngã trước Sociedad kéo dài thêm cơn khát của nửa đỏ trắng thành Madrid. Có thể nói, Simeone vẫn là một huyền thoại sống tại sân Metropolitano, nhưng "bóng ma" đói danh hiệu có lẽ sẽ còn ám ảnh ông trong thời gian dài.