U17 Indonesia gây địa chấn trước Trung Quốc

Trọng Đạt

TPO - Pha lập công muộn của Keanu Senjaya đã giúp U17 Indonesia tạo nên cú sốc lớn khi đánh bại U17 Trung Quốc 1-0 ở lượt trận đầu tiên bảng B VCK U17 châu Á 2026, diễn ra trên sân King Abdullah Sports City Pitch A (Saudi Arabia).

U17 Indonesia (áo đỏ) bất ngờ giành 3 điểm trước U17 Trung Quốc.

Ngay từ những phút đầu, U17 Trung Quốc đã thể hiện sự chủ động. Phút thứ 3, Wan Xiang buộc thủ môn Hoppenbrouwers phải trổ tài cứu thua sau cú dứt điểm nguy hiểm. Ít phút sau, tiền vệ này sau đó tiếp tục uy hiếp khung thành Indonesia với pha dứt điểm đưa bóng đi chệch cột dọc, sau đường căng ngang của Shuai Weihao.

Dù bị ép sân, U17 Indonesia vẫn cho thấy sự kiên cường trong phòng ngự. Hoppenbrouwers tiếp tục chơi chắc chắn khi cản phá cú sút xa khó chịu của He Sifan. Đại diện Đông Nam Á cũng có cơ hội đáng chú ý ở phút 23, khi Farrel Luckyta tung cú sút xa uy lực nhưng không thể xuyên thủng lớp phòng ngự dày đặc của U17 Trung Quốc.

Sức ép của U17 Trung Quốc kéo dài suốt hiệp một, nhưng các pha dứt điểm của Pan Chaowei, Li Junpeng hay Shuai Weihao đều thiếu sự sắc bén, cũng như không thắng được sự xuất sắc của Hoppenbrouwers. 45 phút đầu tiên khép lại mà không có bàn thắng.

Bước sang hiệp hai, thế trận không có nhiều thay đổi khi U17 Trung Quốc tiếp tục kiểm soát bóng và tạo ra cơ hội, với Wan Xiang vẫn là mũi nhọn nguy hiểm. Phút 53, thủ môn Indonesia tiếp tục cứu thua trước cú dứt điểm từ góc hẹp của Kong Xinuo.

Trong thế trận lép vế, Indonesia suýt tạo nên bước ngoặt ở phút 68 khi Sean Kastor đánh đầu tung lưới đối phương từ pha ném biên mạnh của Farik Rizqi. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận do lỗi chạm tay.

Khi trận đấu tưởng như sẽ kết thúc với tỷ số hòa, bước ngoặt đã đến ở những phút cuối. Phút 88, Keanu Senjaya bứt tốc đón đường chuyền dài của Mathew Baker, phá bẫy việt vị trước khi tung cú dứt điểm lạnh lùng hạ gục thủ môn Qin Ziniu, ấn định chiến thắng 1-0 cho Indonesia.

Kết quả này giúp U17 Indonesia có cùng 3 điểm với Nhật Bản, nhưng họ xếp thứ hai ở bảng B vì kém đối thủ về hiệu số bàn thắng bại. Ở trận đấu tiếp theo ngày 9/5, U17 Indonesia sẽ đối đầu với Qatar.

Trong khi đó, U17 Trung Quốc buộc phải giành kết quả tích cực trước U17 Nhật Bản nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp.

Trọng Đạt
#U17 Indonesia #U17 Trung Quốc #bóng đá trẻ #châu Á #bảng B #Keanu Senjaya #VCK U17

