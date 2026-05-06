U17 Thái Lan thua sốc trong ngày ra quân U17 châu Á

Hương Ly

TPO - Tham vọng giành vé dự vòng chung kết U17 World Cup của U17 Thái Lan bị giáng đòn nặng nề với thất bại cay đắng 0-2 trước U17 Tajikistan.

hhk0gwlbkaaglqo-3971.jpg

Tờ Siam Sport của Thái Lan gọi trận thua 0-2 trước U17 Tajikistan ở ngày ra quân U17 châu Á 2026 là một "cú sẩy chân tai hại". "Tiểu Voi chiến" bước vào trận ra quân với khí thế hừng hực, họ quyết tâm giành 3 điểm để khởi đầu thuận lợi cho mục tiêu săn vé đến U17 World Cup. Thế nhưng, 90 phút trên sân King Abdullah Sports City cho thấy màn trình diễn của U17 Thái Lan chưa cải thiện nhiều so với giải đấu U17 Đông Nam Á.

Mọi toan tính chiến thuật của "Voi chiến" phá sản chỉ chưa đầy 60 giây bóng lăn. Từ pha tấn công bên cánh trái của U17 Tajikistan, Mukhammadzhon Mirakhmadov thực hiện quả tạt, khiến hàng thủ Thái Lan rối loạn trước khi Phetcharayut Soboonma lúng túng phản lưới.

U17 Thái Lan mất phương hướng sau bàn thua sớm. Suốt nửa đầu trận đấu, họ thi đấu rệu rã, liên tục hứng chịu sức ép trước đại diện của Trung Á. Điểm sáng hiếm hoi của U17 Thái Lan là pha bỏ lỡ đáng tiếc của Jeyakom sau nỗ lực dọn cỗ từ Rungrueang. Trong khi đó, U17 Tajikistan tạo ra nhiều cơ hội, điển hình là pha dứt điểm của Azizjon Shodiev ở phút 14. Nếu đối thủ nắn nót, U17 Thái Lan đã vỡ trận sau 45 phút đầu tiên.

Sang hiệp hai, thế trận đảo chiều khi U17 Thái Lan dồn toàn lực lên tấn công. Vận may ngoảnh mặt với đại diện Đông Nam Á khi cú đánh đầu của Poramet La-Ongdee ở phút 57 dội xà. Vào đúng thời điểm U17 Thái Lan bắt đầu tạo ra thế trận khởi sắc, Phetcharayut Soboonm bị truất quyền thi đấu

U17 Thái Lan lại mất tinh thần khi chơi trong thế thiếu người. Họ chỉ biết chống đỡ với đội hình lùi sâu trong phần còn lại của trận đấu, trước khi thua thêm bàn nữa. Phút 90+7, từ đường kiến tạo của Mustafo Hasanbekov, Parviz Sanginov dễ dàng đưa bóng vào lưới ấn định chiến thắng 2-0 trọn vẹn cho U17 Tajikistan.

Ở trận đấu cùng giờ, U17 Saudi Arabia thị uy sức mạnh bằng chiến thắng "hủy diệt" 4-0 trước Myanmar. U17 Thái Lan rơi vào thế "ngàn cân treo sợi tóc". "Tiểu Voi chiến" phải có điểm trước Saudi Arabia trong trận đại chiến lúc 0h ngày 10/5 tới, nếu không sẽ hết hy vọng dự U17 World Cup.

