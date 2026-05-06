Nhận định U17 Việt Nam vs U17 Yemen, 0h00 ngày 7/5: Vượt ải đầu tiên

U17 Việt Nam tràn đầy tự tin

Nhận định U17 Việt Nam vs U17 Yemen

Sau chức vô địch U17 Đông Nam Á đầy thuyết phục, U17 Việt Nam bước vào thử thách lớn nhất và quan trọng nhất năm nay: giải U17 châu Á 2026. Đây không chỉ là giải đấu trẻ cấp độ châu lục, mà còn là vòng loại cho giải U17 World Cup 2026. Mục tiêu của thầy trò HLV Cristiano Roland rất rõ ràng: lọt vào tốp 2 bảng đấu và giành tấm vé lịch sử đến sân chơi thế giới.

Nhiệm vụ của U17 Việt Nam được đánh giá là khó khăn. Các lá thăm may rủi đưa đội bóng của HLV Cristiano Roland vào bảng đấu “tử thần” với U17 Hàn Quốc, U17 Yemen và U17 UAE. Ngay ở trận ra quân, U17 Việt Nam sẽ phải đối đầu với đội bóng ở nhóm hạt giống số 2 là U17 Yemen.

Tại vòng loại, U17 Yemen toàn thắng 5 trận, ghi tổng cộng 24 bàn và chỉ thủng lưới 3 lần. Đây được xem là ẩn số với U17 Việt Nam, bởi lẽ chúng ta có rất ít thông tin về đội bóng này. Trong quá khứ, U17 Việt Nam từng gặp U17 Yemen 2 lần tại vòng loại giải châu Á năm 2025 nhưng không thể thắng (hòa 1, thua 1). Tuy nhiên, cả hai đã thay đổi rất nhiều kể từ đó.

Nếu xét riêng thành tích ở vòng chung kết U17 châu Á 2025, U17 Việt Nam được đánh giá cao hơn. Tại giải đấu cách đây 1 năm, đội bóng của HLV Cristiano Roland gây bất ngờ khi cầm hòa U17 Australia, U17 Nhật Bản và U17 Australia. Cho dù không thể đi tiếp, nhưng U17 Việt Nam cho thấy khả năng chơi bóng ở đẳng cấp cao, với các tuyển trẻ hàng đầu châu lục.

Ở hướng ngược lại, U17 Yemen thắng U17 Afghanistan nhưng thua đậm U17 Indonesia và thua U17 Hàn Quốc. Kết quả này khiến họ cũng bị loại sớm như U17 Việt Nam nhưng không thể lại nhiều dấu ấn.

Ở giải đấu năm nay, U17 Yemen mang theo đội hình trẻ hơn U17 Việt Nam. Trong khi HLV Cristiano Roland triệu tập đến 22 cầu thủ sinh năm 2009, thì HLV Haitham Thabit quyết định gọi quá nửa cầu thủ sinh năm 2010 và đặc biệt dùng đến 4 cầu thủ sinh năm 2011 – tức mới 15 tuổi. Đây có thể là yếu tố quan trọng mang lại lợi thế cho U17 Việt Nam, khi mà đôi bên chỉ có thể đánh giá nhau qua các băng hình ở vòng loại.

HLV Roland quyết tạo nên "lịch sử"

Đáng chú ý, Yemen cũng không sở hữu đội hình có thể hình vượt trội. Theo thông số của ban tổ chức công bố, chiều cao trung bình của Yemen chỉ là 1m70, chỉ hơn U17 Myanmar (1m67). Như vậy, U17 Việt Nam hoàn toàn có thể “đua sức” với U17 Yemen nếu cần.

Dưới thời HLV Cristiano Roland, U17 Việt Nam sở hữu lối chơi hiện đại, pressing tầm cao bài bản và tấn công nhanh hiệu quả. Nếu đối thủ không có nền tảng thể lực và kỹ thuật đủ tốt, U17 Việt Nam có thể xuyên phá ngay trong hiệp 1. Điều này thể hiện rõ tại giải U17 Đông Nam Á vừa qua và hứa hẹn sẽ được tái hiện vào đêm nay.

Đội hình dự kiến U17 Việt Nam vs U17 Yemen

U17 Việt Nam: Xuân Hòa, Mạnh Cường, Đăng Khoa, Anh Hào, Quý Vương, Hoàng Việt, Minh Thủy, Đại Nhân, Nguyễn Lực, Văn Dương, Sỹ Bách.

U17 Yemen: Wassam Al-Sabhi, Mohsen Salem, Fahim Zaheer, Ayman Al-Abadi, Sabir Sind, Ali Shafiq, Ibrahim Anwar, Ahmed Nasser, Muhammad Sadiq, Haitham Tawfiq.

Dự đoán tỷ số: U17 Việt Nam 2-1 U17 Yemen

