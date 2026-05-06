Hạ Atletico 1-0, Arsenal vào chung kết Champions League

TPO - Bàn thắng duy nhất của Saka trong hiệp một đã giúp Arsenal vượt qua Atletico Madrid giành tấm vé vào chơi trận chung kết Champions League với tổng tỷ số 2-1. Đối thủ tiếp theo của họ là người chiến thắng trong cặp đấu Bayern Munich vs PSG.

foul Hết giờ, Arsenal vào chung kết sau 20 năm Trọng tài thổi còi lần cuối cùng để kết thúc trận đấu. Arsenal đã vươn mình trở lại, tái xuất ở chung kết Cúp C1 sau 20 năm. Liệu đội bóng này có giành cú đúp lịch sử? ​ time Sẽ có 5 phút bù giờ report Toàn bộ 11 cầu thủ Arsenal đã lui về 86': Khi trận đấu trôi về phút cuối, chủ nhà không còn mặn mà tấn công mà chọn phòng thủ. Họ đang làm rất tốt điều này. report Không được 81': Solorth nhận bóng bên cánh trái nhưng anh không biết phối hợp với ai, một pha bóng thể hiện rõ sự bế tắc của các vị khách. report Atletico chỉ biết tạt bóng 75': Với sự xuất hiện của Solorth, Atletico đang dồn bóng bổng từ 2 biên vào. Nhưng cách tiếp cận này vẫn vô hại. report Vẫn là pha hãm thành từ Arsenal 70': Viktor Gyikeres nỗ lực giành bóng, sau đó anh lướt đi rồi tung cú sút nhanh từ rìa vòng cấm, nhưng bóng đi chệch cột dọc bên phải khá xa. report Arsenal đang pressing tầm cao khiến đối thủ khó lên bóng 69': Ben White đón đường chuyền và tung cú sút xa mạnh mẽ về phía khung thành, nhưng thủ môn Atletico không gặp nguy hiểm. Đây là pha bóng cho thấy rõ ý đồ pressing tầm cao của Arsenal. report Không vào, cơ hội vàng bị bỏ phí 66': Viktor Gyokeres đón đường chuyền từ cánh trái và tung cú sút trong tư thế thoáng! Cú đệm lòng của anh bay sát xà ngang. Thủ môn Atletico đã rất may mắn! report Odegaard thử vận may 62': Martin Odegaard tạo ra khoảng trống cho mình để nhận đường chuyền ở rìa vòng cấm. Sau đó anh tung ra một cú sút khá tốt, bóng đi vọt xà ngang trong gang tấc. substitution Arsenal chọn lối chơi thiên về phòng ngự 60': Arsenal vừa đưa vào Odegaard và Hincapie. Họ rút ra Saka và Calafiori vốn là 2 mẫu cầu thủ tấn công tốt hơn. Rõ ràng, Arsenal chọn lối chơi thiên về phòng ngự để bảo toàn mành lưới. report Thế trận khá mở 57': Atletico không thể tử thủ như trước nên họ chấp nhận chơi tấn công nhiều hơn. Tuy nhiên, các pha lên bóng của CLB Tây Ban Nha chưa thực sự nguy hiểm. report Không vào, Arsenal may mắn 51': Giuliano Simeone ngã xuống sau một pha tranh chấp trong vòng cấm, nhưng trọng tài ngay lập tức phớt lờ những lời kêu gọi phạt đền. Tình huống này đến từ pha đánh đầu về bất cẩn của Saliba và Giuliano Simeone cướp bóng, lừa qua thủ môn Arsenal trước khi bị Gabriel tác động khiến anh không thể dứt điểm vào lưới trống. report Arsenal vẫn lấn lướt 50': Những phút đầu hiệp 2 cho thấy chủ nhà không có dấu hiệu dừng lại, họ vẫn đang tấn công lấn lướt đối thủ, tạo ra những pha hãm thành đáng chú ý hơn. foul Hiệp 2 bắt đầu foul Hiệp 1 kết thúc, Arsenal dẫn bàn trong thế trận cực kỳ chặt chẽ goal VÀO, điều khó tin đã xảy ra 45': Tưởng như hiệp 1 sẽ khép lại với tỷ số 0-0 thì Arsenal bất ngờ ghi bàn. Gyokeres tạt vào cho Trossard, ngôi sao người Bỉ dứt điểm để bóng bật ra và Saka đá bồi kịp thời ghi bàn. Arsenal chọc thủng lưới trong pha dứt điểm nguy hiểm duy nhất ở hiệp 1. report Thế trận vẫn rất giằng co 41': Khác với trận thua 0-4 hồi tháng 10, Atletico đang khóa rất chặt các ngòi nổ của Arsenal. Thế trận cực kỳ nghẹt thở, khiến NHM khó có thể tin vào bàn thắng trong hiệp 1. report Không có penalty cho Arsenal 35': Pha tranh cãi đòi phạt đền xảy ra sau khi Leandro Trossard (Arsenal) ngã xuống sau pha va chạm với hậu vệ. Tất cả các cầu thủ đều đuổi theo trọng tài nhưng ông không quan tâm. Trận đấu tiếp tục. report 2 đội chưa dứt điểm trúng đích lần nào 30': 2/3 thời gian đầu hiệp 1 trôi qua với 0 cú sút trúng đích từ 2 đội. Thống kê này phản ánh đúng cục diện cực kỳ chặt chẽ mà 2 bên tạo ra. report Arsenal chật vật xâm nhập vòng cấm 24': Rice nỗ lực đi bóng bên góc trái rồi căng vào. Nhưng bên trong, hàng loạt hậu vệ Atletico đã làm chủ tình hình. Arsenal vẫn chỉ tạo ra phạt góc thay vì một pha dứt điểm nguy hiểm. report Arsenal tung cú đá thứ 2 19': Gabriel nhận được đường chuyền ở rìa khu vực cấm địa và thử vận may, nhưng cú sút của anh lại đi chệch cột dọc bên phải. Bóng đi ra ngoài sân. report Nguy hiểm 13': Arsenal để hổng cánh phải, bóng được căng vào cho Giuliano Simeone. Tiền đạo con trai HLV Diego Simeone đã ập vào nhưng không thể dứt điểm. report Không được 9': Calafiori phát hiện ra khoảng trống hiếm hoi và anh tung chân sút xa. Nhưng bóng đi ra ngoài khung thành. report Arsenal và Atletico đang triệt tiêu thế công của nhau 5': Đúng như dự đoán, 2 đội đang triển khai thế trận rất chắc chắn. Các pha áp sát liên tục khiến 2 bên chặn đứng những pha lên bóng của đối phương. ​ foul Trận đấu bắt đầu report Dưới thời Arteta, Arsenal đang sở hữu hàng thủ hay nhất Trung bình Arsenal chỉ thủng lưới 0,65 bàn/trận (24 bàn sau 37 trận) dưới thời Arteta. Đây là tỷ lệ thấp nhất đối với bất kỳ HLV nào có trên 20 trận cầm quân tại đấu trường này, vượt qua cả kỷ lục cũ của Frank Rijkaard (0,68). report Lịch sử ủng hộ Arsenal Trong 10 lần gần nhất Arsenal tránh được thất bại trên sân khách ở lượt đi các vòng knock-out cúp châu Âu, họ đã giành quyền đi tiếp tới 8 lần, bao gồm cả 5 lần gần nhất liên tiếp. report Mikel Arteta đang lấn át Simeone Mikel Arteta đang trở thành "nỗi ám ảnh" mới của Diego Simeone. Trong lịch sử Champions League, chỉ có 3 huấn luyện viên giữ được thành tích bất bại trong cả 3 lần đầu tiên đối đầu với Simeone: đó là Carlo Ancelotti, Maurizio Sarri và giờ là Mikel Arteta (thắng 1, hòa 2 tính đến hiện tại). report Đội hình ra sân của 2 CLB report Arsenal được kỳ vọng giành chiến thắng Theo siêu máy tính của Opta, khả năng giành chiến thắng của Arsenal được đánh giá cao hơn với 57,7% cơ hội thắng, trong khi Atletico chỉ có 19,2%. report 2 bộ mặt trái ngược Từng là đội bóng giỏi tấn công, kém phòng ngự thì Arsenal mùa này cực kỳ chắc chắn ở khâu bảo vệ khung thành. Họ chỉ chịu 0,5 bàn thua/trận. Trong khi đó, Atletico trái ngược hoàn toàn. Hình ảnh tập thể xù xì, ưu tiên phòng ngự của họ những năm trước đã biến mất. CLB này thủng lưới khá nhiều với trung bình 1,8 bàn thua/trận. Tuy nhiên nhờ hàng công vận hành tốt (2,3 bàn/trận), Atletico vẫn giành kết quả tốt trên các mặt trận.

Dưới bàn tay của Mikel Arteta, "Pháo thủ" đang thể hiện một lối chơi tấn công rực lửa và cực kỳ ổn định. Tại Champions League, Arsenal chỉ thua 2 trong số 23 trận gần nhất.

Sự bổ sung chất lượng từ sát thủ Viktor Gyökeres (người đã ghi bàn thắng quý giá ở lượt đi) đang giúp hàng công đội chủ sân Emirates trở nên đa dạng hơn bao giờ hết.

Dù có thể thiếu vắng Martin Odegaard và Kai Havertz do chấn thương, chiều sâu đội hình với những cái tên như Declan Rice hay Bukayo Saka vẫn giúp họ duy trì vị thế "cửa trên".

Diego Simeone vẫn giữ nguyên bản sắc "lì lợm" nhưng có phần cởi mở hơn khi sở hữu Julián Álvarez. Tiền đạo người Argentina đang có phong độ cực cao với hiệu suất ghi bàn ấn tượng tại đấu trường châu Âu.

Tuy nhiên, hàng thủ của "Los Rojiblancos" mùa này không còn giữ được sự chắc chắn tuyệt đối, thường xuyên bộc lộ sơ hở trong những tình huống phản công nhanh.

Tại vòng bảng mùa này, Arsenal từng vùi dập Atletico với tỷ số 4-0 tại Emirates. Lịch sử cũng ủng hộ đại diện nước Anh khi họ bất bại trong 8 lần chạm trán gần nhất với các đội bóng La Liga (thắng 7). Liệu họ có biến điểm tựa lịch sử thành kết quả thuận lợi trên sân?