Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Xem trực tiếp U17 Việt Nam vs U17 Yemen trên kênh nào, ở đâu?

A Phi

TPO - Cập nhật kênh truyền hình trực tiếp U17 Việt Nam vs U17 Yemen, giải U17 châu Á 2026 hôm nay. Trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Yemen được phát sóng miễn phí trên TV360.

img-6739.jpg

Thông tin trước trận đấu U17 Việt Nam vs U17 Yemen

Ngay sau chức vô địch U17 Đông Nam Á 2026, U17 Việt Nam đã lên đường sang U17 Saudi Arabia để tham gia giải đấu quan trọng bậc nhất năm nay. Đó là vòng chung kết U17 châu Á 2026 - đồng thời là vòng loại U17 World Cup 2026.

Theo phân bổ của FIFA và AFC, hai đội đứng đầu mỗi bảng đấu sẽ giành vé vào tứ kết giải U17 châu Á 2026, đồng thời giành vé trực tiếp tham dự U17 World Cup 2026 diễn ra vào cuối năm nay. Đây chính là mục tiêu mà U17 Việt Nam hướng tới.

Ở giải đấu năm ngoái, U17 Việt Nam khá đen đủi khi rơi vào bảng “tử thần” với U17 Nhật Bản, U17 Australia và U17 UAE. Cho dù xuất sắc cầm hòa cả 3 đối thủ mạnh này, đội bóng của HLV Cristiano Roland vẫn đứng cuối bảng và bị loại.

Mọi chuyện hứa hẹn sẽ khác ở năm nay khi U17 Việt Nam trở nên mạnh mẽ, hoàn thiện và giàu kinh nghiệm hơn. Ở trận ra quân, U17 Việt Nam sẽ gặp U17 Yemen. Về lý thuyết, đây là đối thủ mạnh thứ hai ở bảng C – chỉ sau U17 Hàn Quốc và mạnh hơn U17 UAE. Nếu thắng trận này, U17 Việt Nam sẽ sáng cửa đi tiếp.

U17 Yemen từng giành ngôi á quân năm 2022 nhưng bị loại ngay từ vòng bảng ở giải năm ngoái. Họ đang trẻ hóa mạnh mẽ để hướng đến các mục tiêu lớn trong tương lai. Có lẽ vì vậy nên HLV Haitham triệu tập đội hình trẻ nhất giải đấu năm nay (độ tuổi trung bình 15,65), bao gồm nhiều ẩn số.

Nếu thi đấu đúng sức, U17 Việt Nam hoàn toàn có thể đánh bại U17 Yemen để nuôi hy vọng vào tứ kết.

Xem trực tiếp U17 Việt Nam vs U17 Yemen trên kênh nào, ở đâu?

Trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Yemen được phát trực tiếp độc quyền và miễn phí trên truyền hình TV360. Người hâm mộ cần tạo tài khoản trên các nền tảng TV360 (Website, ứng dụng) để xem trực tiếp trận đấu này vào lúc 00h00 ngày 7/5.

Xem ĐỘC QUYỀN

Giải vô địch U17 châu Á trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Lịch thi đấu của U17 Việt Nam tại giải U17 châu Á 2026

lich-chau-a.jpg

A Phi
#Nhận định U17 Việt Nam vs U17 Yemen #trực tiếp U17 Việt Nam vs U17 Yemen #U17 Việt Nam vs U17 Yemen #phong độ U17 Việt Nam vs U17 Yemen #trực tiếp U17 Việt Nam #U17 Việt Nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe