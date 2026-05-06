Trực tiếp U17 Việt Nam vs U17 Yemen, 0h00 ngày 7/5: Mục tiêu chiến thắng

video Xem trực tiếp trận đấu ở đâu? Trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Yemen được trực tiếp độc quyền trên truyền hình TV360. qoute HLV Cristiano Roland: "U17 Việt Nam đã sẵn sàng" “Chúng tôi đã sẵn sàng. Kể từ khi đặt chân đến đây, toàn đội ưu tiên việc thích nghi với điều kiện thi đấu và các yếu tố liên quan đến giải. Quan trọng hơn, ban huấn luyện đã phân tích đối thủ và truyền đạt đầy đủ thông tin cho các cầu thủ. Chúng tôi bước vào trận đấu với sự tự tin, nhưng luôn đi kèm tinh thần trách nhiệm”, HLV Cristiano Roland chia sẻ. Đánh giá về đối thủ U17 Yemen, HLV Cristiano Roland nhận định đây là đội bóng có chất lượng và thi đấu gắn kết. “Qua phân tích, chúng tôi đã xác định rõ những thời điểm cần tấn công cũng như khi phải tổ chức phòng ngự. Điều quan trọng là các cầu thủ phải hiểu và thực hiện đúng các yêu cầu chiến thuật”, HLV Cristiano Roland nói. tatic Đội hình xuất phát của U17 Việt Nam

Đêm nay, U17 Việt Nam ra quân tại bảng C giải U17 châu Á 2026, gặp U17 Yemen. Đây được xem là thử thách “vừa tầm” với đội bóng của HLV Cristiano Roland. Yemen từng giành ngôi á quân giải đấu diễn ra vào năm 2002, nhưng bóng đá trẻ của họ không còn quá mạnh trong thời gian gần đây.

Ở giải đấu diễn ra vào năm ngoái, U17 Yemen bị loại ngay từ vòng bảng. Đến giải lần này, họ gây bất ngờ khi triệu tập đội hình trẻ với phần lớn cầu thủ sinh năm 2010 và 2011. Theo thống kê của ban tổ chức, độ tuổi trung bình của U17 Yemen trẻ nhất giải (15,65). Điều này cho thấy họ không đặt nặng mục tiêu cho dù đây cũng là vòng loại U17 World Cup 2026.

Ngược lại, U17 Việt Nam quyết tâm tạo ra bất ngờ. Trong lịch sử giải đấu, U17 Việt Nam từng lọt vào bán kết vào năm 2000 khi được làm chủ nhà. Tuy nhiên, trong 8 lần tham dự sau đó, U17 Việt Nam có đến 7 lần phải dừng bước ngay từ vòng bảng và 1 lần vào đến tứ kết.

Ở giải U17 châu Á 2025, U17 Việt Nam thi đấu xuất sắc – bất bại trước U17 Nhật Bản, U17 Australia và U17 UAE nhưng vẫn bị loại đầy cay đắng. HLV Cristiano Roland và các học trò quyết tâm thay đổi kết cục này và quan trọng hơn, từ đó giành vé dự U17 World Cup lần đầu tiên trong lịch sử.

Để làm điều đó, U17 Việt Nam phải thắng U17 Yemen để tạo lợi thế cho các trận đấu tiếp theo. Cần biết hai đối thủ còn lại của U17 Việt Nam tại bảng C là U17 Hàn Quốc và U17 UAE đều được đánh giá rất cao.