Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Trực tiếp U17 Việt Nam vs U17 Yemen, 0h00 ngày 7/5: Mục tiêu chiến thắng

A Phi
Hoàng Nguyên

TPO - Trực tiếp U17 Việt Nam vs U17 Yemen, vòng bảng U17 châu Á 2026 lúc 0h00 hôm 7/5. U17 Việt Nam hướng đến chiến thắng đầu tiên ở giải đấu.

video Xem trực tiếp trận đấu ở đâu?

Trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Yemen được trực tiếp độc quyền trên truyền hình TV360.

qoute HLV Cristiano Roland: "U17 Việt Nam đã sẵn sàng"

“Chúng tôi đã sẵn sàng. Kể từ khi đặt chân đến đây, toàn đội ưu tiên việc thích nghi với điều kiện thi đấu và các yếu tố liên quan đến giải. Quan trọng hơn, ban huấn luyện đã phân tích đối thủ và truyền đạt đầy đủ thông tin cho các cầu thủ. Chúng tôi bước vào trận đấu với sự tự tin, nhưng luôn đi kèm tinh thần trách nhiệm”, HLV Cristiano Roland chia sẻ.

Đánh giá về đối thủ U17 Yemen, HLV Cristiano Roland nhận định đây là đội bóng có chất lượng và thi đấu gắn kết. “Qua phân tích, chúng tôi đã xác định rõ những thời điểm cần tấn công cũng như khi phải tổ chức phòng ngự. Điều quan trọng là các cầu thủ phải hiểu và thực hiện đúng các yêu cầu chiến thuật”, HLV Cristiano Roland nói.

tatic Đội hình xuất phát của U17 Việt Nam
img-1929.jpg
truc-tiep-u17-viet-nam-vs-u17-yemen.jpg

Đêm nay, U17 Việt Nam ra quân tại bảng C giải U17 châu Á 2026, gặp U17 Yemen. Đây được xem là thử thách “vừa tầm” với đội bóng của HLV Cristiano Roland. Yemen từng giành ngôi á quân giải đấu diễn ra vào năm 2002, nhưng bóng đá trẻ của họ không còn quá mạnh trong thời gian gần đây.

Ở giải đấu diễn ra vào năm ngoái, U17 Yemen bị loại ngay từ vòng bảng. Đến giải lần này, họ gây bất ngờ khi triệu tập đội hình trẻ với phần lớn cầu thủ sinh năm 2010 và 2011. Theo thống kê của ban tổ chức, độ tuổi trung bình của U17 Yemen trẻ nhất giải (15,65). Điều này cho thấy họ không đặt nặng mục tiêu cho dù đây cũng là vòng loại U17 World Cup 2026.

Ngược lại, U17 Việt Nam quyết tâm tạo ra bất ngờ. Trong lịch sử giải đấu, U17 Việt Nam từng lọt vào bán kết vào năm 2000 khi được làm chủ nhà. Tuy nhiên, trong 8 lần tham dự sau đó, U17 Việt Nam có đến 7 lần phải dừng bước ngay từ vòng bảng và 1 lần vào đến tứ kết.

Ở giải U17 châu Á 2025, U17 Việt Nam thi đấu xuất sắc – bất bại trước U17 Nhật Bản, U17 Australia và U17 UAE nhưng vẫn bị loại đầy cay đắng. HLV Cristiano Roland và các học trò quyết tâm thay đổi kết cục này và quan trọng hơn, từ đó giành vé dự U17 World Cup lần đầu tiên trong lịch sử.

Để làm điều đó, U17 Việt Nam phải thắng U17 Yemen để tạo lợi thế cho các trận đấu tiếp theo. Cần biết hai đối thủ còn lại của U17 Việt Nam tại bảng C là U17 Hàn Quốc và U17 UAE đều được đánh giá rất cao.

Xem ĐỘC QUYỀN Giải vô địch U17 châu Á từ 5/5 đến 23/5 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

A Phi
Hoàng Nguyên
#Nhận định U17 Việt Nam vs U17 Yemen #trực tiếp U17 Việt Nam vs U17 Yemen #U17 Việt Nam vs U17 Yemen #phong độ U17 Việt Nam vs U17 Yemen #trực tiếp U17 Việt Nam #U17 Việt Nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe