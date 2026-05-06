Người Trung Quốc phẫn nộ sau trận thua sốc U17 Indonesia

TPO - Một chuyên gia nhấn mạnh U17 Trung Quốc là đội có thời gian chuẩn bị cho giải U17 châu Á lâu nhất. Dù vậy, màn trình diễn của họ ở trận ra quân trước U17 Indonesia chỉ là nỗi thất vọng tràn trề.

"Một thế hệ được kỳ vọng nhất lại khởi đầu giải đấu bằng cú sốc không thể hiểu nổi. Từ đội hình xuất phát cho đến lối chơi, mọi thứ đều rất xa lạ. U17 Trung Quốc chưa bị loại nhưng đã cho chúng ta cảm giác không ổn. Nếu lứa cầu thủ 2009 của Trung Quốc thất bại ê chề thì đây sẽ là vấn đề cực lớn", chuyên gia Miao Yuan phân tích.

Chuyên gia Dong Lu chỉ trích đội nhà: "Từ việc ghi 10 bàn trong 2 trận gặp U17 Indonesia hồi tháng 2, đến bị đối thủ hạ gục 0-1 vào rạng sáng nay. U17 Trung Quốc đã chơi một chuyến tàu lượn siêu tốc. Họ có thời gian chuẩn bị nhiều nhất trong các đội tham dự U17 châu Á, rốt cuộc là đã tập luyện cái gì? Và những thứ họ tập, thể hiện được bao nhiêu trên sân".

Người Trung Quốc đổ lỗi cho huấn luyện viên người Nhật Bản Bin Ukishima sau thất bại. Chuyên gia Ma Dexing phân tích: "Bóng đá Trung Quốc một lần nữa trả giá vì thuê huấn luyện viên Nhật Bản. Lứa cầu thủ sinh năm 2008 đã lỡ hẹn U17 World Cup, bây giờ đến lứa 2009, vậy lỗi thuộc về ai?".

Trước thềm VCK U17 châu Á 2026, U17 Trung Quốc vượt qua vòng loại với thành tích toàn thắng 5 trận. Cổ động viên Trung Quốc đã đặt niềm tin rất lớn vào thế hệ tài năng mới của bóng đá nước nhà. Thế nên trận thua 0-1 trước U17 Indonesia khiến CĐV và truyền thông nước này sốc nặng.

Trang Sina viết: "U17 Trung Quốc thiếu sự đột phá ở trận ra quân giải châu Á. Ở hiệp 1, đội bóng kiểm soát giữa sân không tốt. U17 Trung Quốc cầm bóng tới 60,8% và tung ra 19 cú sút nhưng không đủ sắc bén để ghi bàn. Sau đó, chúng ta mắc sai lầm phòng ngự và tạo điều kiện cho U17 Indonesia ghi bàn đầu tiên".

Truyền thông Trung Quốc nhận định đội bóng của họ còn rất ít cơ hội giành vé đến U17 World Cup, khi phải đụng độ Nhật Bản và Qatar ở 2 trận còn lại.

Xem độc quyền Giải vô địch U17 châu Á trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.