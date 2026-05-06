Nhận định bán kết Bayern Munich vs PSG, 2h00 ngày 7/5: Đỉnh cao bóng đá

TPO - Nhận định bóng đá Bayern Munich vs PSG, bán kết lượt về Champions League - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Trận bán kết lượt đi tạo nên lịch sử với 9 bàn thắng được ghi, và giờ đây Bayern Munich cùng PSG sẽ tái đấu để định đoạt tấm vé vào chung kết.

Nhận định trước trận Bayern Munich vs PSG

Trên sân Công viên Các hoàng Tử, PSG và Bayern tạo nên cuộc rượt đuổi tỷ số điên rồ. Cả 2 tái hiện trận bán kết ở cúp châu Âu có 9 bàn thắng, kể từ khi Eintracht Frankfurt đánh bại Rangers 6-3 vào mùa giải 1959/60. Sau 90 phút nghẹt thở ở Paris, PSG tạm vượt lên chiếm ưu thế để giành vé vào chung kết Champions League. Nhưng một bàn là khoảng cách rất mong manh cho thầy trò HLV Luis Enrique. Ngược lại, HLV Vincent Kompany tuyên bố: "Mọi thứ chưa kết thúc đâu".

Bayern bước vào trận đấu trên sân nhà với mệnh lệnh phải thắng cách biệt ít nhất 2 bàn để tự định đoạt tấm vé đi tiếp. Họ đang sở hữu hàng công hủy diệt khi đã ghi tới 20 bàn chỉ trong 5 trận knock-out Champions League mùa này. Tuy nhiên, "Hùm xám" đang đối diện cái dớp đen đủi.

Thống kê chỉ ra trong 16 lần bị dẫn trước ở lượt đi Champions League (tính từ mùa 1992/93), Bayern chỉ lật ngược thế cờ thành công 4 lần, và họ chưa từng làm được điều này trong cả 5 lần rơi vào hoàn cảnh tương tự ở bán kết. Xa hơn, trong 10 lần để thua trận lượt đi bán kết cúp châu Âu, đại diện nước Đức bị loại tới 9 lần, chỉ có một lần duy nhất lội ngược dòng thành công trước CSKA Sofia ở mùa 1981/82.

Ở chiều ngược lại, PSG cho thấy một bộ mặt lỳ lợm và biết cách bảo vệ thành quả. Họ đã giành chiến thắng ở 36/43 trận knock-out tại cúp châu Âu nếu thắng trận lượt đi. Với cách biệt một bàn sau lượt đi tại vòng knock-out, PSG thắng 14/17 trận. HLV Enrique nói rằng một bàn dẫn trước Bayern là cách biệt quá mong manh. Do đó, PSG cần gác lại tất cả sự hưng phấn sau trận lượt đi để tập trung hướng đến 90 phút trên sân Allianz Arena.

Siêu máy tính của Opta nhận định Bayern Munich có 52,7% cơ hội chiến thắng ở trận bán kết lượt về, trong khi khả năng thắng của PSG là 27,2%. Có 20,1% khả năng xảy ra trận hòa, đây là kết quả vừa đủ để PSG đi tiếp. Tuy nhiên, chắc chắn PSG không bước vào trận đấu với tâm thế phòng ngự và cầu hòa. Sẽ tiếp tục là bữa tiệc tấn công mãn nhãn của 2 CLB đều đang sở hữu dàn "trọng pháo" chất lượng.

Tỷ lệ chiến thắng ở trận lượt về nghiêng về Bayern.

Phong độ, lịch sử đối đầu Bayern Munich vs PSG

Bayern đang trải qua chuỗi 2 trận không thắng liên tiếp đầu tiên ở mùa giải này. Trận mới nhất, họ bị đội bét bảng Heidenheim cầm hòa 3-3 tại Bundesliga. Đó chỉ là tai nạn nhỏ của "Hùm xám", còn phong độ tổng thể của họ vẫn rất ấn tượng. Trong 3 trận gần nhất, Bayern ghi đến 22 bàn. Tính rộng ra ở chuỗi 11 trận gần nhất, họ ghi tới 59 bàn thắng, đạt hiệu suất trung bình hơn 5 bàn/trận.

Ở bên kia chiến tuyến, PSG cũng bị Lorient cầm hòa 2-2 ở trận đấu gần nhất, khi HLV Enrique chủ động xoay tua đội hình. PSG hành quân đến Đức với điểm tựa toàn thắng 6 trận làm khách gần nhất trên mọi đấu trường. 5 chuyến làm khách gần nhất, PSG đều giữ sạch lưới.

Giờ đây, PSG đối diện thử thách cực đại là giữ sạch lưới trước Bayern. "Hùm xám" đã thắng 5 trong 6 lần gần nhất tiếp đón Les Parisiens ở Allianz Arena, ghi vào lưới đại diện Pháp 15 bàn. Lịch sử đối đầu tổng thể cũng nghiêng về phía Bayern với 9 chiến thắng sau 16 lần gặp gỡ.

Trận lượt về hứa hẹn là 90 phút mãn nhãn.

Thông tin lực lượng Bayern Munich vs PSG

Bayern Munich bước vào trận đấu quyết định với lực lượng gần như mạnh nhất. HLV Kompany đón tin vui từ phòng y tế khi Lennart Karl và Raphael Guerreiro đã hồi phục chấn thương. Cầu thủ duy nhất vắng mặt của đội chủ nhà là Serge Gnabry.

Dàn trụ cột được cho nghỉ ngơi trước Heidenheim như Manuel Neuer, Dayot Upamecano, Alphonso Davies, Joshua Kimmich, Michael Olise, Luis Diaz và Harry Kane sẽ đồng loạt trở lại đội hình xuất phát. Đặc biệt, Harry Kane đang duy trì phong độ hủy diệt với 13 bàn thắng tại Champions League mùa này (chỉ kém 2 bàn so với kỷ lục lịch sử CLB của Jürgen Klinsmann và Robert Lewandowski). Tiền đạo người Anh cũng đang đứng trước cơ hội ghi bàn ở 7 trận liên tiếp tại Champions League mùa này.

Ngược lại, tổn thất lực lượng sau trận bán kết lượt đi vì Achraf Hakimi chấn thương. Sự vắng mặt của cầu thủ người Morocco buộc HLV Luis Enrique đưa Warren Zaire-Emery lùi về vị trí hậu vệ phải. Khi đó, Fabian Ruiz có thể trở lại sát cánh cùng Vitinha và Joao Neves để quán xuyến khu vực trung tuyến.

Đội khách cũng sẽ không có sự phục vụ của thủ môn số hai Lucas Chevalier do chấn thương tay. Trên hàng công, mọi ánh nhìn sẽ đổ dồn vào Khvicha Kvaratskhelia - cầu thủ in dấu giày vào 15 bàn thắng tại Champions League mùa này (10 bàn, 5 kiến tạo) cho PSG. Kvaratskhelia cần 1 bàn nữa để vượt qua cột mốc 10 bàn của Zlatan Ibrahimovic ở mùa 2013/14, ghi cho PSG tại Champions League.

Bên cạnh đó, tâm điểm chú ý vẫn là màn trình diễn của Ousmane Dembele và Michael Olise, những tiền đạo đang đạt phong độ cực cao.

Đội hình dự kiến Bayern vs PSG.