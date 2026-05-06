Nhận định U17 Hàn Quốc vs U17 UAE, 00h30 ngày 7/5: Không có chỗ cho sai lầm

TPO - Nhận định bóng đá U17 Hàn Quốc vs U17 UAE, VCK U17 châu Á 2026 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Nằm trong bảng đấu với U17 Việt Nam và U17 Yemen, cả U17 Hàn Quốc và U17 UAE đều hiểu rằng không có bất kỳ khoảng trống nào cho những sai lầm, ngay cả khi họ được đánh giá nhỉnh hơn 2 cái tên còn lại.

Nhận định trước trận đấu U17 Hàn Quốc vs U17 UAE

Áp lực giành chiến thắng trong ngày ra quân với U17 Hàn Quốc là cực kỳ lớn. 3 điểm trọn vẹn không chỉ tạo đà tâm lý hoàn hảo mà còn mở toang cánh cửa đi tiếp vào vòng tứ kết, qua đó tiến gần hơn đến tấm vé tham dự VCK U17 World Cup.

U17 Hàn Quốc muốn chứng minh vì sao họ luôn được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch ở mọi giải đấu trẻ cấp châu lục. Đội bóng trẻ xứ kim chi đã có những đợt tập huấn vô cùng chất lượng từ đầu tháng 4/2026, xen kẽ là các trận giao hữu cọ xát mang tính thử nghiệm đội hình cao.

5 trận cọ xát gần nhất diễn ra trong tháng qua, U17 Hàn Quốc thể hiện sức mạnh vượt trội khi giành tới 4 chiến thắng và chỉ bị cầm hòa 1 trận. Lối chơi của đại diện Đông Á mang đậm tính kỷ luật, thể lực dồi dào, tốc độ bứt phá và sự đa dạng trong các phương án tiếp cận khung thành đối phương.

Những pha phối hợp nhóm ít chạm, đánh vỗ mặt trung lộ hay xẻ nách leo biên của U17 Hàn Quốc được thực hiện với độ chuẩn xác rất cao, hứa hẹn sẽ là bài toán vô cùng nan giải cho bất kỳ hàng phòng ngự nào.

Phong độ, lịch sử đối đầu U17 Hàn Quốc vs U17 UAE

Phía bên kia chiến tuyến, U17 UAE mang đến giải đấu năm nay nền tảng thể lực sung mãn cùng kỹ thuật cá nhân vô cùng khéo léo vốn là đặc trưng của bóng đá Tây Á. Để chuẩn bị cho vòng chung kết, đại diện vùng Vịnh cũng đã có chuỗi trận giao hữu quốc tế khá ấn tượng trong tháng 4 vừa qua.

5 lần ra sân gần nhất, U17 UAE giành được 3 chiến thắng, 1 trận hòa và để thua 1 trận. Điểm mạnh lớn nhất của đội bóng này nằm ở khả năng tổ chức phòng ngự nhiều lớp từ xa và sẵn sàng tung ra những đường phản công chớp nhoáng đầy tốc độ ở hai hành lang cánh.

Dẫu vậy, sự ổn định trong khả năng duy trì cự ly đội hình của các cầu thủ trẻ UAE đôi khi vẫn là một dấu hỏi, đặc biệt là khi phải đối đầu với những đối thủ có khả năng gây áp lực tầm cao liên tục như Hàn Quốc.

Dựa trên sự nhỉnh hơn về cả trình độ chuyên môn, bản lĩnh thi đấu lẫn phong độ ổn định xuyên suốt quá trình chuẩn bị vừa qua, U17 Hàn Quốc được giới chuyên môn đánh giá cao hơn. Nhưng với tính chất căng thẳng của vòng bảng "tử thần", đại diện Tây Á chắc chắn sẽ không để đối thủ bắt nạt. Một trận đấu giằng co có thể diễn ra và kết cục trận đấu có lẽ sẽ chỉ được định đoạt bằng những khoảnh khắc ngôi sao.