Vụ tay đua mô tô tử vong: An toàn đường đua chưa đảm bảo, đề nghị chấm dứt tổ chức giải đua

Cảnh Kỳ

TPO - Giám đốc Công an TP. Cần Thơ cho biết, qua kiểm tra, an toàn đường đua tại giải đua xe mô tô trên sân vận động Cần Thơ vừa qua chưa đảm bảo, đề nghị tham mưu chấm dứt giải đua xe này.

Liên quan sự cố một tay đua gặp tai nạn tử vong tại giải đua xe mô tô trên sân vận động Cần Thơ, tại phiên họp thường kỳ tháng 4/2026 của UBND TP. Cần Thơ, chiều 6/5, Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa - Giám đốc Công an TP. Cần Thơ cho biết, qua kiểm tra, an toàn đường đua chưa đảm bảo.

Theo Thiếu tướng Hòa, việc đua xe này có hiện tượng "lò" này cạnh tranh với "lò" kia, mà đua bên ngoài là vi phạm pháp luật, nên vào trong giải đua thì hợp pháp. “Qua kiểm tra, an toàn đường đua chưa đảm bảo, đề nghị các đồng chí nên tham mưu chấm dứt giải đua xe này”, ông Hoà nói.

Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa - Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ phát biểu tại phiên họp.

Như tin đã đưa, ngày 30/4 vừa qua, tại sân vận động Cần Thơ diễn ra giải đua xe mô tô sân tròn Cúp vô địch quốc gia năm 2026. Vụ tai nạn xảy ra khi xe Yamaha Exciter 150cc của tay đua Đ.H.Q.H đang chạy trên đường đua thì gặp sự cố kỹ thuật, vận động viên bị mất lái và té ngã dẫn đến chấn thương nặng và tử vong.

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Cần Thơ đã chỉ đạo đơn vị liên quan, đơn vị tổ chức đến viếng, thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân ở Phan Thiết (Lâm Đồng). Đồng thời, phối hợp các bộ phận có liên quan báo cáo sự cố.

Sau sự cố trên, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Cần Thơ đã đề xuất UBND thành phố cho chủ trương không tổ chức giải đua xe mô tô toàn quốc tranh Cúp Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao năm 2026, dự kiến diễn ra vào ngày 2/9 tới. Sở cũng phối hợp với Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Việt Nam rà soát, đánh giá sâu hơn về chuyên môn của giải, làm cơ sở trình UBND thành phố xem xét tổ chức các cuộc đua lần sau.

Hiện trường xử lý sự cố tai nạn tại giải đua xe hôm 30/4 trên sân vận động Cần Thơ.

Tại phiên họp chiều nay, Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa cũng cho rằng, khu đất của Trung tâm Thể dục thể thao thành phố có giá trị rất cao, nhưng hiện các hoạt động hầu như không mang lại nguồn thu đáng kể, sân vận động Cần Thơ hằng năm chỉ tổ chức mấy giải đua xe. “Tại sao không chuyển khu này thành khu thương mại”, ông Hoà nêu vấn đề.

Trước đó, Sở Xây dựng Cần Thơ cũng từng đề xuất nghiên cứu chuyển đổi khu thể thao, sân vận động Cần Thơ thành khu thương mại, để khai thác hiệu quả khu trung tâm này, vì thực tế cả khu ít được sử dụng. Mỗi năm nơi đây chỉ diễn ra 1-2 giải đua mô tô.

