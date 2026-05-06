Cột mốc lịch sử: Nguyễn Anh Minh lần đầu góp mặt tại Arnold Palmer Cup 2026

Trọng Đạt

TPO - Tân sinh viên của Đại học Oregon State, Nguyễn Anh Minh, vừa ghi dấu mốc lịch sử khi được điền tên vào đội Quốc tế tham dự Arnold Palmer Cup 2026, giải đấu đồng đội danh giá bậc nhất của golf nghiệp dư thế giới.

Việc Anh Minh góp mặt ở Arnold Palmer Cup, sự kiện danh giá nhất của golf đại học thế giới, đến ngay sau khi anh cán đích ở vị trí á quân tại West Coast Conference Championships cuối tuần qua. Đây là phần thưởng xứng đáng cho phong độ ổn định và bùng nổ của golfer trẻ đến từ Hà Nội trong mùa giải tân binh tại Mỹ.

Ở mùa 2025/26, Anh Minh đã thi đấu tổng cộng 20 vòng cho Oregon State, trong đó có tới 15 vòng dưới par. Điểm trung bình 69 gậy mỗi vòng không chỉ thể hiện sự ổn định đáng nể, mà còn giúp golfer sinh năm 2007 đứng trước cơ hội thiết lập kỷ lục điểm số mùa giải trong lịch sử đội golf Oregon State.

Dấu ấn lớn nhất của Anh Minh đến tại Bandon Dunes Collegiate khi anh giành chức vô địch với màn trình diễn áp đảo. Đặc biệt, vòng mở màn 61 gậy (-10) của Anh Minh hiện đang đồng kỷ lục vòng đấu tốt nhất trong lịch sử Oregon State.

Không chỉ là niềm tự hào cá nhân, Anh Minh còn trở thành golfer đầu tiên trong lịch sử Oregon State được lựa chọn tham dự Palmer Cup. Đồng thời, cùng với Marta Silchenko (Latvia), anh cũng là đại diện đầu tiên của quốc gia mình góp mặt tại giải đấu nghiệp dư danh giá này.

Arnold Palmer Cup được tổ chức theo thể thức đối kháng, tương tự Ryder Cup, với hai đội Mỹ và Quốc tế. Mỗi đội sẽ có 24 thành viên (12 nam, 12 nữ), thi đấu ở các nội dung fourball, foursomes, mixed matches (nam - nữ) và singles match.

Theo kế hoạch, Arnold Palmer Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 3 đến 5/7 tại Tralee Golf Links, một trong những sân links thách thức và giàu truyền thống bậc nhất Ireland. Đây sẽ là sân khấu lớn để Nguyễn Anh Minh tiếp tục kiểm chứng bản lĩnh, đồng thời mang theo kỳ vọng lớn lao của golf Việt Nam trên trường quốc tế.

#Nguyễn Anh Minh #Arnold Palmer Cup #Golf nghiệp dư #Oregon State #Đội quốc tế #Thành tích golf

