Hạ Yemen 1-0, U17 Việt Nam có khởi đầu thuận lợi

TPO - U17 Việt Nam đã có khởi đầu thuận lợi ở VCK U17 châu Á 2026 khi đánh bại U17 Yemen với tỷ số 1-0. Người ghi bàn duy nhất cho U17 Việt Nam là Đậu Quang Hưng, với pha xử lý dứt điểm hoàn hảo ở phút 77.

foul HẾT GIỜ! U17 Việt Nam 1-0 U17 Yemen U17 Việt Nam đã có khởi đầu thuận lợi ở VCK U17 châu Á 2026 khi đánh bại U17 Yemen với tỷ số 1-0. Người ghi bàn duy nhất cho U17 Việt Nam là Đậu Quang Hưng, với pha xử lý dứt điểm hoàn hảo ở phút 77. Đội hình xuất phát của U17 Việt Nam. Ảnh: AFC report U17 Yemen không có cơ hội 90+4': Cho dù phải tìm bàn gỡ hòa, nhưng U17 Yemen gần như không thể triển khai tấn công và không tạo ra cơ hội để ghi bàn. Ảnh: AFC time Hiệp 2 có 6 phút bù giờ substitution U17 Việt Nam thay 2 người cuối cùng 89': U17 Việt Nam sử dụng 2 quyền thay người còn lại. Minh Thủy và Nguyễn Lực nhường chỗ cho Duy Khang và Đình Vỹ. report KHÔNG VÀO! U17 Việt Nam bỏ lỡ cơ hội 83': Thủ môn U17 Yemen băng ra xa khung thành nhưng chuyền bóng lên không chính xác. Cầu thủ áo trắng nhận bóng lập tức sút ngay, nhưng cú sút cũng đi chệch mục tiêu. goal VÀO! Quang Hưng mở tỷ số cho U17 Việt Nam 77': Trong lúc bế tắc, U17 Việt Nam đã có tình huống tấn công mẫu mực. Từ nỗ lực phối hợp tam giác bên cánh trái với các đồng đội, Nguyễn Lực tung pha chuyền dài chuyển cánh cho Quang Hưng thoát xuống. Số 22 đỡ bóng một chạm và dùng tốc độ vượt qua hậu vệ áo đỏ trước khi ghi bàn từ góc hẹp. Một bàn thắng quá đẹp mắt của U17 Việt Nam. report U17 Việt Nam đang bế tắc 70': Những sự thay đổi của HLV Roland chưa tạo ra khác biệt, U17 Việt Nam đang chơi rất bế tắc vì có phần thua hụt thể lực so với U17 Yemen. substitution U17 Việt Nam thay thêm 2 người 64': U17 Việt Nam thay thêm 2 người. Nguyễn Văn Dương và Lê Trọng Đại Nhân rời sân, Trần Ngọc Sơn và Trần Trí Dũng vào sân. report KHÔNG VÀO! Bóng trúng xà ngang U17 Yemen 60': U17 Việt Nam có cơ hội tuyệt vời để ghi bàn sau tình huống lộn xộn trong vòng cấm U17 Yemen, nhưng bóng đi trúng xà ngang đối thủ bật ra ngoài rất đáng tiếc. report Akram Kathei nhận thẻ vàng 59': Số 5 của U17 Yemen, Akram Kathei nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Đại Nhân. substitution U17 Việt Nam thay người bất đắc dĩ 58': U17 Việt Nam phải thay người bất đắc dĩ sau khi Sỹ Bách bị đau. Vào thay số 20 là số 22 - Đậu Quang Hưng. report Anh Hào sút xa không thành công 54': Từ tình huống đá phạt góc của U17 Việt Nam, bóng bật ra ngoài vòng cấm U17 Yemen. Anh Hào đón được bóng và sút xa quyết đoán, nhưng bóng đi quá nhẹ để thành bàn. report Thế trận không tốt 50': Sau giờ nghỉ, U17 Việt Nam đang có dấu hiệu xuống sức và không thể kiểm soát bóng tốt như hiệp 1. Các phút đầu hiệp 2, bóng lập bập chủ yếu ở khu vực giữa sân. start Hiệp 2 bắt đầu foul Hết hiệp 1: U17 Việt Nam 0-0 U17 Yemen U17 Việt Nam nhập cuộc tốt, làm chủ thế trận trước U17 Yemen và tạo ra các cơ hội ghi bàn khá rõ ràng. Tuy nhiên, Đại Nhân và các đồng đội thiếu đi sự chính xác cần thiết để đưa đội bóng áo trắng vượt lên. report U17 UAE gây bất ngờ trước U17 Hàn Quốc Ở trận đấu cùng bảng bắt đầu từ lúc 0h30, U17 UAE gây bất ngờ khi ghi bàn trước U17 Hàn Quốc. Cần biết rằng U17 UAE chỉ nằm ở nhóm hạt giống số 4 (yếu nhất) khi bốc thăm chia bảng. yellow Al Maghdi nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu 39': Số 4 của U17 Yemen, Al Maghdi phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi ngăn cản U17 Việt Nam phản công nhanh. report U17 Việt Nam đang gặp khó khăn 36': U17 Việt Nam đang gặp khó khăn trước lối chơi quyết liệt của U17 Yemen. Cầu thủ hai đội tranh chấp bóng rất rát ở khu vực giữa sân và liên tục có các tình huống phạm lỗi. report U17 Việt Nam đang áp đảo về thông số Sau 30 phút đầu tiên, U17 Việt Nam đang áp đảo về thông số kỹ thuật. Đội bóng áo trắng cầm bóng 57%, tranh chấp thắng 66,7%. Tuy nhiên, chúng ta lại đang dứt điểm ít hơn đối thủ (4 so với 6 lần của U17 Yemen). report KHÔNG VÀO! U17 Việt Nam suýt thủng lưới 25': Một cầu thủ U17 Yemen bất ngờ sút xa khiến Xuân Hòa phải đẩy bóng ra, Al Faqih chiếm vị trí rất tốt để đá bồi. Rất may cho U17 Việt Nam khi Al Faqih sút bóng vọt xà ngang dù không chịu áp lực nào. report U17 Việt Nam vẫn thiếu chính xác 23': Nguyễn Lực đi bóng và căng ngang đẹp mắt bên cánh trái, tạo cơ hội rõ ràng cho Sỹ Bách nhưng cầu thủ này lại vô-lê chân trái vọt xà ngang ở vị trí trống trải. report KHÔNG VÀO! Đại Nhân lại bỏ lỡ cơ hội 20': Đại Nhân một lần nữa có cơ hội trong vòng cấm U17 Yemen, nhưng sút ra ngoài ở góc hẹp. Nếu số 9 bình tĩnh chuyền ngược ra ngoài, U17 Việt Nam sẽ có khả năng ghi bàn cao hơn. report KHÔNG VÀO! Đại Nhân sút bóng chệch cột dọc 12': Sỹ Bách đi bóng tuyệt vời bên cánh phải và căng ngang dọn cỗ cho Đại Nhân dứt điểm một chạm. Bóng đi qua tầm tay thủ môn U17 Yemen, nhưng cũng đi chệch cột dọc trong gang tấc rất đáng tiếc. report NGUY HIỂM! Al Faqih sút bóng sát cột dọc 10': U17 Yemen phản công nhanh nguy hiểm. Bóng đến chân Al Faqih trong vòng cấm U17 Việt Nam và tiền đạo này sút ngay. Bóng đi liệng sát cột dọc U17 Việt Nam bay ra ngoài. report KHÔNG ĐƯỢC! U17 Việt Nam lỡ cơ hội mười mươi 6': Hậu vệ U17 Yemen mắc lỗi sơ đẳng khi phá bóng bổng, tạo cơ hội cho 2 cầu thủ U17 Việt Nam băng xuống. Tuy nhiên, một cầu thủ áo trắng dùng đầu đẩy bóng quá mạnh khiến thủ môn Yemen kịp thời băng ra bắt gọn bóng. report U17 Việt Nam ép sân 4': Trong ít phút vừa qua, bóng chỉ lăn bên phần sân của U17 Yemen. Các cầu thủ U17 Việt Nam đang nhập cuộc rất tự tin. report U17 Việt Nam có pha tấn công nguy hiểm đầu tiên 1': Ngay ở phút đầu tiên, U17 Việt Nam đã có pha tấn công nhanh ấn tượng. Sỹ Bách thoát xuống rất nhanh bên cánh phải, nhưng anh căng ngang không thành công. start Trận đấu bắt đầu U17 Việt Nam sẽ mặc trang phục màu trắng ở trận này, xong khi U17 Yemen mặc quần áo màu đỏ. report U17 Yemen sử dụng 2 cầu thủ 15 tuổi ngay từ đầu U17 Yemen sử dụng 2 trong số 4 cầu thủ sinh năm 2011 ngay từ đầu. Đó là trung vệ số 6 Al Nuaimi và tiền đạo số 9 MohammedSadeq. tatic Sơ đồ thi đấu video Xem trực tiếp trận đấu ở đâu? Trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Yemen được trực tiếp độc quyền trên truyền hình TV360. qoute HLV Cristiano Roland: "U17 Việt Nam đã sẵn sàng" “Chúng tôi đã sẵn sàng. Kể từ khi đặt chân đến đây, toàn đội ưu tiên việc thích nghi với điều kiện thi đấu và các yếu tố liên quan đến giải. Quan trọng hơn, ban huấn luyện đã phân tích đối thủ và truyền đạt đầy đủ thông tin cho các cầu thủ. Chúng tôi bước vào trận đấu với sự tự tin, nhưng luôn đi kèm tinh thần trách nhiệm”, HLV Cristiano Roland chia sẻ. Đánh giá về đối thủ U17 Yemen, HLV Cristiano Roland nhận định đây là đội bóng có chất lượng và thi đấu gắn kết. “Qua phân tích, chúng tôi đã xác định rõ những thời điểm cần tấn công cũng như khi phải tổ chức phòng ngự. Điều quan trọng là các cầu thủ phải hiểu và thực hiện đúng các yêu cầu chiến thuật”, HLV Cristiano Roland nói. tatic Đội hình xuất phát của U17 Việt Nam

Đêm nay, U17 Việt Nam ra quân tại bảng C giải U17 châu Á 2026, gặp U17 Yemen. Đây được xem là thử thách “vừa tầm” với đội bóng của HLV Cristiano Roland. Yemen từng giành ngôi á quân giải đấu diễn ra vào năm 2002, nhưng bóng đá trẻ của họ không còn quá mạnh trong thời gian gần đây.

Ở giải đấu diễn ra vào năm ngoái, U17 Yemen bị loại ngay từ vòng bảng. Đến giải lần này, họ gây bất ngờ khi triệu tập đội hình trẻ với phần lớn cầu thủ sinh năm 2010 và 2011. Theo thống kê của ban tổ chức, độ tuổi trung bình của U17 Yemen trẻ nhất giải (15,65). Điều này cho thấy họ không đặt nặng mục tiêu cho dù đây cũng là vòng loại U17 World Cup 2026.

Ngược lại, U17 Việt Nam quyết tâm tạo ra bất ngờ. Trong lịch sử giải đấu, U17 Việt Nam từng lọt vào bán kết vào năm 2000 khi được làm chủ nhà. Tuy nhiên, trong 8 lần tham dự sau đó, U17 Việt Nam có đến 7 lần phải dừng bước ngay từ vòng bảng và 1 lần vào đến tứ kết.

Ở giải U17 châu Á 2025, U17 Việt Nam thi đấu xuất sắc – bất bại trước U17 Nhật Bản, U17 Australia và U17 UAE nhưng vẫn bị loại đầy cay đắng. HLV Cristiano Roland và các học trò quyết tâm thay đổi kết cục này và quan trọng hơn, từ đó giành vé dự U17 World Cup lần đầu tiên trong lịch sử.

Để làm điều đó, U17 Việt Nam phải thắng U17 Yemen để tạo lợi thế cho các trận đấu tiếp theo. Cần biết hai đối thủ còn lại của U17 Việt Nam tại bảng C là U17 Hàn Quốc và U17 UAE đều được đánh giá rất cao.