Trực tiếp bán kết Bayern vs PSG, 2h00 ngày 7/5: Đại chiến không khoan nhượng

TPO - Bản lĩnh PSG sẽ lên tiếng hay sức mạnh tuyệt đối của Bayern Munich trên sân nhà sẽ nghiền nát đại diện bóng đá Pháp và tiến vào chung kết.

Sau màn rượt đuổi tỷ số điên rồ với 9 bàn thắng, PSG tạm chiếm ưu thế mong manh ở bán kết Champions League 2025/26 với cách biệt một bàn. Thầy trò HLV Luis Enrique sẽ có chuyến làm khách giông bão đến sân của Bayern. Ở chiều ngược lại, HLV Vincent Kompany cũng gửi chiến thư đanh thép khi tuyên bố mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Hùm xám đã mài sẵn "nanh vuốt" để đón PSG vào sào huyệt của mình.

Trở về sân nhà Allianz Arena, Bayern mang mệnh lệnh buộc phải thắng cách biệt ít nhất hai bàn để tự định đoạt số phận. Điểm tựa của "Hùm xám" là hàng công hủy diệt đã ghi tới 20 bàn chỉ sau 5 trận knock-out mùa này. Dù vậy, cái dớp lịch sử lại đang khiến đại diện nước Đức ít nhiều run sợ. Trong 5 lần bị dẫn trước ở lượt đi bán kết cúp châu Âu trước đây, Bayern chưa từng một lần lội ngược dòng thành công.

Ngược lại, PSG nổi tiếng với bản lĩnh lỳ lợm và rất biết cách bảo vệ thành quả. Thống kê cho thấy, đội bóng nước Pháp đã thắng chung cuộc ở 14/17 trận knock-out khi có lợi thế dẫn trước một bàn. Dù chỉ cần kết quả hòa, PSG chắc chắn sẽ không chọn lối chơi phòng ngự tử thủ. Sở hữu dàn hỏa lực mạnh mẽ, thầy trò Enrique sẵn sàng tạo ra một thế trận đôi công sòng phẳng ngay trên đất Đức.

Siêu máy tính Opta đánh giá Bayern có 52,7% cơ hội thắng trận lượt về, trong khi con số này của PSG là 27,2%. Hai CLB vừa bị cầm hòa ở trận đấu gần nhất tại giải quốc nội nhưng đó là cuộc dạo chơi của họ với đội hình dự bị. Đêm nay, dàn sao tấn công của Bayern và PSG được chờ đợi tạo nên màn đôi công rực lửa, tái hiện sự điên rồ ở trận lượt đi.