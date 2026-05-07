Đội tuyển Việt Nam trước cơ hội chung bảng với... Trung Quốc ở FIFA ASEAN Cup 2026

TPO - Khu vực Đông Nam Á sẽ có giải đấu mới với tên gọi FIFA ASEAN Cup 2026. Không chỉ mang ý nghĩa về một giải đấu chính thức thuộc hệ thống FIFA, sân chơi này còn chào đón những đội khách mời rất đáng chú ý như Trung Quốc và Ấn Độ.

Khác với AFF/ASEAN Cup vốn chỉ là sân chơi nội bộ của các quốc gia trong khu vực, FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ mở rộng quy mô với 14 đội bóng và phân chia thành hai hạng đấu dựa trên thứ hạng FIFA. Trong số này có 11 đội tuyển thuộc khu vực Đông Nam Á và 3 đội khách mời.

Theo kế hoạch dự kiến của FIFA, nhóm 1 gồm 8 đội tuyển chia làm 2 bảng với mỗi bảng 4 đội. 2 cái tên dẫn đầu mỗi bảng sẽ vào chung kết để tranh chức vô địch. 2 đội xếp thứ 2 gặp nhau ở trận tranh hạng ba.

Theo đó, Việt Nam, với vị thế trong nhóm đầu khu vực, nghiễm nhiên góp mặt tại hạng 1 cùng với các đối thủ mạnh như Thái Lan, Indonesia và đặc biệt là hai khách mời Trung Quốc và Ấn Độ. Hạng 1 của FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ gồm Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Ấn Độ và Trung Quốc.

Đội tuyển Trung Quốc sẽ là khách mời của FIFA ASEAN Cup phiên bản đầu tiên

Nhóm này thi đấu tập trung tại Indonesia trong 2 đợt FIFA Days tháng 9 và 10. Với cách bố trí trên, không loại trừ khả năng Việt Nam, Thái Lan hay Trung Quốc sẽ sớm gặp nhau để tạo nên những màn đọ sức gay cấn, hấp dẫn bậc nhất khu vực. Mỗi bảng sẽ chỉ lấy 1 cái tên vào chung kết. Do đó các trận đấu trực tiếp giữa những đội tuyển mạnh hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn.

Hạng 2 gồm 6 đội tuyển còn lại, gồm Myanmar, Campuchia, Lào, Brunei, Timor Leste và khách mời Hồng Kông Trung Quốc. Các đội thi đấu tập trung ở Hồng Kông Trung Quốc.

Tờ New Strait Time khẳng định FIFA chưa chính thức chốt nhưng phương án trên rất có thể nó sẽ trở thành hiện thực. Cách bố trí mới lạ này không chỉ giúp tăng tính cạnh tranh mà còn đảm bảo chất lượng chuyên môn cao nhất cho giải đấu. Chưa dừng lại ở đó, nó còn có thể đem đến những trải nghiệm mới lạ cho NHM.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, mức tiền thưởng lên tới 1 triệu USD - gấp ba lần so với AFF Cup cho thấy sự đầu tư nghiêm túc từ FIFA vào “đứa con” mà họ sắp trình làng. Giải đấu phiên bản mới FIFA ASEAN Cup sẽ diễn ra từ ngày 21/9 đến 6/10/2026, hứa hẹn sẽ là bàn đạp quan trọng để các đội bóng khu vực cọ xát với những đối thủ mới lạ như Trung Quốc hay Ấn Độ, đồng thời khuếch trương tên tuổi ra sân chơi thế giới vì đây là sự kiện của FIFA.