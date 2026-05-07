Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

U17 Hàn Quốc chật vật thoát thua trước ngày gặp U17 Việt Nam

Đặng Lai

TPO - Trận ra quân bảng C VCK U17 châu Á 2026 rạng sáng nay (ngày 7/5) đã chứng kiến một kịch bản đầy bất ngờ khi ông lớn U17 Hàn Quốc phải rất vất vả mới giật lại được 1 điểm từ tay U17 UAE. Trận hòa 1-1 này mở ra những toan tính mới cho bảng đấu có sự góp mặt của U17 Việt Nam.

han-quoc.jpg

Dù bị đánh giá thấp hơn, các cầu thủ trẻ đến từ Tây Á - U17 UAE - đã nhập cuộc với tâm lý vô cùng tự tin. Họ gây sốc cho đội bóng xứ kim chi bằng bàn thắng vươn lên dẫn trước từ rất sớm. Phút thứ 10, Al Jneibi tận dụng sự mất tập trung của hàng thủ Hàn Quốc để tung cú dứt điểm hiểm hóc từ góc hẹp, mở tỷ số trận đấu.

Bị dội gáo nước lạnh, U17 Hàn Quốc tràn lên tấn công mạnh mẽ. Đoàn quân áo đỏ áp đảo hoàn toàn về tỷ lệ kiểm soát bóng và số lần dứt điểm. Thống kê sau trận cho thấy họ tung ra tới 21 cú sút, trong đó có 8 lần bóng đi trúng đích.

Tuy nhiên, sự vô duyên của các chân sút như Kim Ji-Woo hay Kim Ji-Ho, cùng sự xuất sắc của thủ thành Bentley bên phía UAE, đã khiến các cơ hội cứ lần lượt trôi qua trong sự sốt ruột của ban huấn luyện.

hhp985-wsaabvxa-610.jpg
U17 UAE đã chơi kiên cường cả trận

Những gì diễn ra khiến NHM lo lắng về kịch bản như trận U17 Trung Quốc vs U17 Indonesia khi đại diện Đông Á dứt điểm tới 24 lần song vẫn thua 0-1. Tuy nhiên, U17 Hàn Quốc đã thoát hiểm thành công.

Phút 88, những nỗ lực không mệt mỏi của đội bóng Đông Á đã được đền đáp. Từ một đường chuyền dài vượt tuyến chuẩn xác, Ahn Joo-Wan khống chế bóng gọn gàng trước khi tung cú sút quyết đoán vào góc gần, ấn định tỷ số hòa 1-1. Bàn thắng quý như vàng này đã giúp Hàn Quốc tránh khỏi một thất bại ê chề ngay ngày ra quân.

Kết quả hòa 1-1 mang lại lợi thế không nhỏ cho U17 Việt Nam. Sau chiến thắng 1-0 trước U17 Yemen, thầy trò HLV Cristiano Roland hiện đang tạm chiếm ngôi đầu bảng C với 3 điểm. Ở lượt trận thứ hai, U17 Việt Nam sẽ có cuộc thư hùng quan trọng với chính U17 Hàn Quốc. Với tâm lý buộc phải thắng để cạnh tranh vé đi tiếp, Hàn Quốc chắc chắn sẽ dồn toàn lực, hứa hẹn một trận đấu đầy cam go cho các chiến binh trẻ sao vàng.

Xem ĐỘC QUYỀN Giải vô địch U17 châu Á từ 5/5 đến 23/5 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Đặng Lai
#U17 Hàn Quốc #U17 UAE #U17 Châu Á 2026 #U17 Việt Nam #Kết quả bóng đá #Bảng C U17 Châu Á #Ahn Joo-Wan #Hàn Quốc vs Việt Nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe