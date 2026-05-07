U17 Hàn Quốc chật vật thoát thua trước ngày gặp U17 Việt Nam

TPO - Trận ra quân bảng C VCK U17 châu Á 2026 rạng sáng nay (ngày 7/5) đã chứng kiến một kịch bản đầy bất ngờ khi ông lớn U17 Hàn Quốc phải rất vất vả mới giật lại được 1 điểm từ tay U17 UAE. Trận hòa 1-1 này mở ra những toan tính mới cho bảng đấu có sự góp mặt của U17 Việt Nam.

Dù bị đánh giá thấp hơn, các cầu thủ trẻ đến từ Tây Á - U17 UAE - đã nhập cuộc với tâm lý vô cùng tự tin. Họ gây sốc cho đội bóng xứ kim chi bằng bàn thắng vươn lên dẫn trước từ rất sớm. Phút thứ 10, Al Jneibi tận dụng sự mất tập trung của hàng thủ Hàn Quốc để tung cú dứt điểm hiểm hóc từ góc hẹp, mở tỷ số trận đấu.

Bị dội gáo nước lạnh, U17 Hàn Quốc tràn lên tấn công mạnh mẽ. Đoàn quân áo đỏ áp đảo hoàn toàn về tỷ lệ kiểm soát bóng và số lần dứt điểm. Thống kê sau trận cho thấy họ tung ra tới 21 cú sút, trong đó có 8 lần bóng đi trúng đích.

Tuy nhiên, sự vô duyên của các chân sút như Kim Ji-Woo hay Kim Ji-Ho, cùng sự xuất sắc của thủ thành Bentley bên phía UAE, đã khiến các cơ hội cứ lần lượt trôi qua trong sự sốt ruột của ban huấn luyện.

U17 UAE đã chơi kiên cường cả trận

Những gì diễn ra khiến NHM lo lắng về kịch bản như trận U17 Trung Quốc vs U17 Indonesia khi đại diện Đông Á dứt điểm tới 24 lần song vẫn thua 0-1. Tuy nhiên, U17 Hàn Quốc đã thoát hiểm thành công.

Phút 88, những nỗ lực không mệt mỏi của đội bóng Đông Á đã được đền đáp. Từ một đường chuyền dài vượt tuyến chuẩn xác, Ahn Joo-Wan khống chế bóng gọn gàng trước khi tung cú sút quyết đoán vào góc gần, ấn định tỷ số hòa 1-1. Bàn thắng quý như vàng này đã giúp Hàn Quốc tránh khỏi một thất bại ê chề ngay ngày ra quân.

Kết quả hòa 1-1 mang lại lợi thế không nhỏ cho U17 Việt Nam. Sau chiến thắng 1-0 trước U17 Yemen, thầy trò HLV Cristiano Roland hiện đang tạm chiếm ngôi đầu bảng C với 3 điểm. Ở lượt trận thứ hai, U17 Việt Nam sẽ có cuộc thư hùng quan trọng với chính U17 Hàn Quốc. Với tâm lý buộc phải thắng để cạnh tranh vé đi tiếp, Hàn Quốc chắc chắn sẽ dồn toàn lực, hứa hẹn một trận đấu đầy cam go cho các chiến binh trẻ sao vàng.

Xem ĐỘC QUYỀN Giải vô địch U17 châu Á từ 5/5 đến 23/5 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

​

​