LCK Roadshow lần đầu tới Việt Nam: Hé lộ không gian 'thánh đường' lễ hội eSports quốc tế

Cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam đang đứng trước một trong những sự kiện đáng mong chờ nhất năm khi LCK Roadshow 2026 chính thức chọn Hà Nội làm điểm dừng chân quốc tế đầu tiên. Không chỉ mang bầu không khí rực lửa của giải đấu khắc nghiệt nhất thế giới đến gần hơn với người hâm mộ, sự kiện này còn biến Trung tâm Triển lãm Việt Nam - VEC thành tâm điểm của một siêu lễ hội giải trí eSports chuẩn quốc tế chưa từng có.

Siêu lễ hội eSports 3 ngày, cao trào nối tiếp cao trào

Diễn ra từ 8/5 đến 10/5, LCK Roadshow 2026 được thiết kế như một hành trình liền mạch từ sáng đến đêm, mang đến một hành trình trải nghiệm không thể trọn vẹn hơn cho cộng đồng yêu eSports ở Việt Nam.

Theo kế hoạch, các khu vực Activation Zone và Fan Experience Zone sẽ mở cửa từ sáng sớm để người hâm mộ có cơ hội tham gia các minigame tương tác công nghệ cao, check-in tại các không gian được thiết kế riêng biệt và đặc biệt là khu vực săn lùng các vật phẩm Merchandise độc quyền. Những chiếc áo đấu, lightstick hay phụ kiện mang dấu ấn tổ chức tại Hà Nội chắc chắn sẽ là mục tiêu được săn đón gắt gao nhất, bởi tính chất giới hạn và độc bản.

Ba đội tuyển có mặt tại LCK Roadshow 2026 ở Hà Nội

Tâm điểm của sự kiện là hai ngày thi đấu vào 8/5 và 10/5, khi đội tuyển DRX sẽ có những màn chạm trán nảy lửa với hai “thế lực” hàng đầu LCK hiện tại là GEN.G và Hanwha Life eSports (HLE).

Khán giả sẽ trực tiếp chứng kiến những màn trình diễn đỉnh cao của các tuyển thủ hàng đầu thế giới trong một “đấu trường eSports” giàu trải nghiệm, tái hiện không khí đặc trưng của LoL Park ngay tại Hà Nội. Hệ thống được đầu tư đồng bộ với cụm màn hình LED bao trọn sân khấu trung tâm, kết hợp âm thanh vòm và ánh sáng động lực học (kinetic lighting) lập trình riêng cho từng khoảnh khắc giao tranh.

Sự hiện diện của DRX cũng mang theo một điểm chạm cảm xúc đặc biệt, khi người hâm mộ có cơ hội cổ vũ tuyển thủ Việt Nam Trần Bảo Minh "LazyFeel" ngay trên sân nhà. Hình ảnh một tuyển thủ Việt thi đấu trong màu áo LCK, giữa không gian nhà thi đấu rộng lớn và sự cổ vũ của hàng vạn khán giả, được kỳ vọng sẽ trở thành khoảnh khắc mang tính biểu tượng.

Đặc biệt, ngay sau những giây phút căng thẳng trên sàn đấu, khán giả sẽ có cơ hội hiếm hoi được tiếp cận thần tượng thông qua các buổi Fan Meet & Greet đầy cảm xúc.

Bất ngờ lớn nhất của LCK Roadshow 2026 là vào ngày 9/5, khi không gian sự kiện được đẩy lên cao trào với Theme Song Contest và đại nhạc hội “Legend of Dragons”. Sự xuất hiện của JustaTee, Bùi Công Nam, Phương Ly, Han Sara và CONGB hứa hẹn biến toàn bộ không gian thành một “chảo lửa”, nơi eSports và âm nhạc cuồng nhiệt hòa làm một.

Dàn nghệ sĩ biểu diễn tại LCK Roadshow 2026 ở VEC ngày 9/5

Với quy mô dự kiến lên tới 36.000 khán giả, sự kiện được kỳ vọng sẽ xác lập cột mốc mới, trở thành giải đấu eSports lớn nhất từng được tổ chức tại Việt Nam.

"Thánh đường" eSports Việt Nam VEC sẵn sàng đón siêu sự kiện quốc tế

Để hiện thực hóa quy mô và cường độ trải nghiệm của LCK Roadshow 2026, VEC được lựa chọn như một “thánh đường” eSports thế hệ mới. Nơi đây từng chứng kiến những khoảnh khắc vỡ òa cảm xúc, những tiếng fanchant rền vang trong các sự kiện thi đấu eSports. Việc được lựa chọn cho LCK Roadshow 2026 chính là bước tiếp theo trong hành trình nâng tầm VEC thành điểm đến chiến lược của khu vực.

LCK Roadshow đã chọn VEC làm điểm đến thi đấu chính thức nước ngoài đầu tiên

Không gian tổ chức quy mô lớn hàng đầu Đông Nam Á, khả năng vận hành linh hoạt cùng hệ thống hạ tầng đồng bộ giúp VEC đáp ứng trọn vẹn các tiêu chuẩn khắt khe của một giải đấu toàn cầu.

Trên tổng diện tích hơn 90 ha, trung tâm là Nhà Triển lãm Kim Quy rộng 13 ha với 9 sảnh liên thông, VEC sở hữu nền tảng hạ tầng đủ sức vận hành đồng thời hàng chục nghìn khán giả. Hệ thống Wi-Fi tốc độ cao, điều hòa trung tâm, khu F&B 3.000 m² cùng không gian ngoài trời được thiết kế để giữ dòng trải nghiệm luôn liền mạch, ngay cả trong những thời điểm cao trào nhất.

Bãi đỗ xe 18 ha sức chứa tới 10.000 ô tô, tích hợp trạm sạc điện, hoàn thiện một hệ sinh thái quy mô lớn hiếm có, giúp hành trình tham dự sự kiện không bị ngắt quãng từ khi tiếp cận đến lúc rời đi.

VEC là “thánh địa” quen thuộc của các giải đấu eSports quy mô lớn tại Hà Nội

Không chỉ dừng ở vai trò địa điểm, VEC đang dần định hình như điểm đến của các mega-event, nơi hội tụ của âm nhạc, giải trí và eSports. Từ những đại nhạc hội thu hút hàng vạn khán giả đến các sự kiện quy mô quốc gia, không gian này liên tục được lựa chọn cho những trải nghiệm đòi hỏi cả quy mô lẫn năng lực vận hành.

Sự kiện LCK Roadshow 2026 vì thế được kỳ vọng không chỉ là một điểm hẹn văn hóa, mà còn góp phần thiết lập những tiêu chuẩn mới về cách vận hành, truyền thông và trải nghiệm cho ngành công nghiệp eSports nước nhà trong những năm tới.

Ngay lúc này, không khí trong cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam đang nóng hơn bao giờ hết. Cổng bán vé của LCK Roadshow 2026 đã chính thức được kích hoạt, đồng nghĩa với việc cuộc đua giành giật những tấm vé quý giá nhất đã bắt đầu. Với một lịch trình hoàn hảo, quy tụ các tuyển thủ hàng đầu cùng dàn nghệ sĩ nổi tiếng, các hạng vé đẹp được dự báo sẽ nhanh chóng “cháy hàng”.

Người hâm mộ đang đứng trước cơ hội trở thành “nhân chứng lịch sử” của một sự kiện eSports tầm cỡ quốc tế tại Hà Nội.

LCK Roadshow 2026 đã sẵn sàng lăn bánh, và nhiều người chắc chắn không muốn bỏ lỡ chuyến tàu đặc biệt này.