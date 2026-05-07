HLV Kompany: 'Trọng tài cướp vé chung kết của Bayern'

Bayern Munich đã có trận hòa 1-1 trước đương kim vô địch PSG ở bán kết lượt về Champions League 2025/26, ngay tại Allianz Arena, qua đó dừng bước với tổng tỷ số 5-6 sau hai lượt trận.

Tâm điểm tranh cãi của trận đấu xuất hiện trong hiệp một, khi Bayern cho rằng Nuno Mendes đáng lẽ phải nhận thẻ vàng thứ hai do để tay chạm bóng, trong nỗ lực ngăn cản pha đột phá của Konrad Laimer. Tuy nhiên, trọng tài Joao Pinheiro lại xác định Laimer để bóng chạm tay trước đó và cho PSG hưởng quả đá phạt, khiến các cầu thủ Bayern phản ứng dữ dội, còn HLV Kompany nổi giận ngoài đường biên.

Phát biểu sau trận đấu, chiến lược gia người Bỉ cho biết: “Ở tình huống thẻ vàng thứ hai, tôi nghĩ trọng tài đã định rút thẻ, nhưng rồi ông ấy dừng lại khi nhận ra trước đó đã cảnh cáo Mendes. Vì không muốn truất quyền thi đấu cậu ấy nên trọng tài đổi chiều quyết định. Tôi không thấy Laimer để bóng chạm tay, nhưng họ nói rằng có”.

Theo Kompany, những quyết định gây tranh cãi của tổ trọng tài đã ảnh hưởng lớn tới kết quả chung cuộc.

“Chúng tôi cần xem lại một số tình huống ở cả hai lượt trận, bởi những quyết định của trọng tài đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả. Đó không phải lời bào chữa, nhưng rõ ràng rất quan trọng", ông nói. “Nếu nhìn vào toàn bộ hai trận đấu, đã có quá nhiều điều bất lợi với chúng tôi. Dù vậy, Bayern vẫn chiến đấu sòng phẳng trước một PSG rất mạnh”.

Về phía Laimer, cầu thủ này cũng bày tỏ sự bức xúc với pha bóng khiến Nuno Mendes thoát thẻ đỏ: “Tôi nghĩ mình đã dùng ngực chơi bóng, rồi Mendes dùng tay. Trọng tài thổi phạt sau đó khoảng 5 giây. Điều đó thật sự rất lạ. Nếu PSG mất người từ sớm, đó có thể đã là bước ngoặt của trận đấu”.

Dù Bayern Munich không thể vào chung kết Champions League, họ vẫn còn cơ hội khép lại mùa giải bằng cú đúp danh hiệu khi chuẩn bị bước vào trận chung kết Cúp Quốc gia Đức gặp Stuttgart ngày 23/5.