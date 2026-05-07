Dàn sao PSG vỡ òa sau vé chung kết Champions League

TPO - PSG phải chống đỡ sức ép khủng khiếp từ Bayern Munich trong phần lớn thời gian trận đấu, nhưng sự lì lợm và kỷ luật đã giúp đại diện nước Pháp giành vé vào chung kết Champions League. Các cầu thủ PSG gọi đây là “đêm kỳ diệu” tại Munich.

PSG đã cho thấy bản lĩnh của một nhà đương kim vô địch châu Âu khi cầm hòa Bayern Munich 1-1 ngay trên đất Đức ở lượt về bán kết Champions League, qua đó giành vé vào chung kết với tổng tỷ số 6-5 sau hai lượt trận.

Bàn thắng của PSG được Ousmane Dembele ghi ở giây 139 - sớm thứ ba lịch sử các trận bán kết Champions League. Đến phút bù giờ hiệp 2, Harry Kane cho bàn gỡ 1-1 cho Bayern.

Dù đại diện Bundesliga gây sức ép nghẹt thở trong phần lớn thời gian thi đấu, đội bóng nước Pháp vẫn đứng vững nhờ hệ thống phòng ngự kỷ luật cùng tinh thần chiến đấu quả cảm. Đoàn quân của HLV Luis Enrique thêm một lần chứng minh bản lĩnh ở sân chơi danh giá nhất châu Âu.

Tiền vệ Joao Neves nhấn mạnh tinh thần đoàn kết và sự lì lợm của toàn đội sau trận đấu: “Chúng tôi biết cách vượt qua khó khăn. PSG đã sẵn sàng cho mọi thử thách phía trước. Ngay cả khi có cầu thủ chấn thương, bất kỳ ai cũng sẵn sàng chiến đấu. Đó là cách để xây dựng một tập thể vĩ đại".

Trong khi đó, tài năng trẻ Desire Doue không giấu được cảm xúc sau đêm đáng nhớ tại Munich: “Đó là một trận đấu phi thường, thêm một đêm kỳ diệu nữa tại Munich trước một đối thủ lớn. Chúng tôi phải dành sự tôn trọng cho Bayern. Đây chính là những trận đấu mà mọi cầu thủ đều mơ được góp mặt từ khi còn nhỏ".

Đây là lần thứ ba PSG vào chung kết Champions League, kỷ lục của bóng đá Pháp. PSG cũng là CLB đầu tiên vào chung kết hai mùa giải liên tiếp, kể từ Liverpool ở mùa giải 2017/18 và 2018/19.

Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi khẳng định PSG vẫn đang tiếp tục viết tiếp lịch sử sau chức vô địch Champions League mùa trước: “Chúng tôi đã làm nên lịch sử năm ngoái và muốn tiếp tục điều đó cùng PSG. Giấc mơ của chúng tôi là lần thứ hai vô địch châu Âu. Ngôi sao lớn nhất của PSG chính là tập thể. Tất cả đều sẵn sàng chiến đấu vì màu áo này. Đó là tinh thần PSG".

Ông cũng dành những lời tri ân cho người hâm mộ đội bóng thủ đô nước Pháp: “Thật tuyệt vời. Chúng tôi có HLV xuất sắc nhất thế giới và những CĐV tuyệt vời nhất. Đêm nay, chúng tôi chỉ nghe thấy tiếng cổ vũ của các CĐV PSG".

Về phần mình, HLV Luis Enrique xúc động khi đưa PSG thêm một lần vào chung kết Champions League. Họ sẽ gặp Arsenal trong trận chung kết diễn ra tại Budapest ngày 30/5.

“Trong hai ngày nữa tôi sẽ bước sang tuổi 56 và tôi thực sự hạnh phúc. PSG đã tiến thêm một bước nữa tại Champions League. Chúng tôi muốn dành món quà này cho người hâm mộ", ông nói. "Đội bóng này luôn chiến đấu đến cùng, kể cả khi phải chơi phòng ngự lùi sâu. Đó là tinh thần giúp chúng tôi vượt qua những thử thách lớn".

