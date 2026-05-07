PSG: Đã đến lúc mơ về ‘triều đại’ ở châu Âu

TPO - Trong lịch sử Champions League, những “triều đại” thống trị thực sự không có nhiều. Tuy nhiên, PSG đang tạo ra cảm giác họ có thể lặp lại những gì Real Madrid đã làm cách đây gần một thập kỷ.

Luis Enrique ăn mừng cùng ban huấn luyện PSG. Ảnh: AP

Những triều đại cũ kỹ

Có những đội bóng định nghĩa cả một kỷ nguyên - như Barcelona thời Pep Guardiola, hay Real Madrid “galacticos” ở ngưỡng chuyển giao thế kỷ. Nhưng vô địch hai năm liên tiếp giờ đã trở thành chuyện hiếm đến mức khó tin. Thực tế, kể từ khi giải đấu thay đổi thể thức vào năm 1992, chỉ một CLB bảo vệ thành công danh hiệu: Real Madrid, với chuỗi ba lần vô địch liên tiếp từ 2016 đến 2018.

Trước đó, muốn tìm một nhà vô địch liên tiếp, bạn phải quay về tận 1990, khi AC Milan giành hai Cúp C1 liên tiếp. Và trước nữa? Tất nhiên là … Nottingham Forest (1979 và 1980) - đội hoàn tất một thập kỷ mà các nhà vô địch liên tục giữ vương miện trước những kẻ thách thức (Ajax 1971-1973, Bayern Munich 1974-1976, rồi Liverpool 1977 và 1978).

Cho đủ bộ sưu tập: Inter từng bảo vệ Cúp C1 vào 1964 và 1965, còn ở những ngày mở màn giải đấu, từ 1956 đến 1960, Real Madrid tạo nên một chuỗi 5 lần lên ngôi liên tiếp không tưởng.

Ở thời kỳ European Cup, chuyện tạo ra “triều đại” - dù lớn hay nhỏ - từng khá phổ biến. Nhưng trong kỷ nguyên Champions League, đó là một mục tiêu cực khó. Và trong bối cảnh ấy, PSG của Luis Enrique đang có dấu hiệu đe doạ - tối thiểu là sẽ định nghĩa kỷ nguyên bóng đá châu Âu này, và thậm chí có thể dựng luôn một triều đại của riêng họ.

Có lẽ còn hơi sớm để nói về di sản. Nhưng có một điều chắc chắn: PSG chỉ còn cách việc bước vào “câu lạc bộ đặc quyền” của những nhà vô địch châu Âu liên tiếp đúng một chiến thắng.

Sức mạnh hoàn hảo

Nhìn cách PSG dễ dàng đánh bại Bayern ngay tại Munich đêm thứ Tư, họ trông như đội bóng hoàn chỉnh nhất giải đấu từng thấy kể từ Real Madrid thời Zidane - tập thể toàn thắng với Cristiano Ronaldo, Gareth Bale và những ngôi sao khác.

Sau chiến thắng 5-4 không thể quên ở lượt đi bán kết tuần trước, đã có rất nhiều lời bàn tán kiểu “họ chỉ biết đá theo đúng một cách duy nhất” - như thể lượt về sẽ lại là một màn lao lên tấn công điên cuồng nữa.

Đội bóng của Enrique đa dạng hơn người ta tưởng. Ảnh: AP

Nhưng không. PSG lại trình diễn thứ bóng đá gần như là… mẫu mực của một trận sân khách Champions League: họ nhập cuộc mạnh mẽ, tấn công phủ đầu, ghi bàn sớm nhờ Ousmane Dembele, rồi sau đó “bóp nghẹt” một trong những hàng công hay nhất châu Âu - những tay săn bàn cự phách như Harry Kane, Luis Diaz và Michael Olise - trong suốt 91 phút tiếp theo.

Bayern, đội đã ghi bàn ở cả 51 trận mùa này, nhiều thời điểm bị đẩy vào trạng thái chỉ còn biết tung những cú sút xa cầu may hoặc đòi phạt đền vì bóng chạm tay của Joao Neves. Bàn gỡ của Kane một lần nữa cho thấy bản năng săn bàn của tiền đạo này, nhưng nó đến quá muộn để thay đổi số phận cặp đấu, khi hàng thủ PSG nhìn chung vẫn là một khối “bất khả xâm phạm”.

Nhưng dù PSG dành phần lớn thời gian để phòng ngự như một tập thể (có rất nhiều khoảnh khắc 10 áo đen đứng sau trái bóng), trận đấu không hề kém hấp dẫn so với cuộc rượt đuổi điên rồ ở lượt đi - khi cả hai tấn công như thể đội nào chạm mốc 10 bàn trước thì thắng.

Trận lượt về vẫn rất gay cấn, chất lượng cao và vô cùng hấp dẫn.

Và cảm giác - bất chấp một vài tình huống bóng chạm tay gây tranh cãi chống lại Bayern ở cả hai lượt - đây là kết quả hoàn toàn hợp lý. PSG, như HLV Bayern Vincent Kompany thừa nhận sau trận, đã là đội hay nhất châu Âu suốt hai mùa giải qua. Ngoại trừ giai đoạn mùa thu, khi họ có xu hướng đá chậm lại đôi chút.

Bỏ qua tranh cãi, Kompany thừa nhận đối thủ quá mạnh. Ảnh: AP

“Chúng tôi phải thừa nhận rằng mình gặp những đối thủ rất mạnh,” Kompany nói. “Trình độ của cả hai đội đều rất, rất cao. PSG sở hữu chất lượng đội hình tuyệt vời. Họ có lẽ là đội hay nhất châu Âu trong hai năm gần đây. Chúng tôi đã gặp họ 5 lần - thắng 2, thua 2, hoà 1. Phải nói rằng chúng tôi đã cố gắng hết sức. Chúc mừng PSG, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hơn nữa.”

Trong một đội bóng gần như không có điểm yếu rõ ràng, PSG mùa này dường như còn bổ sung thêm hai khía cạnh nữa vào lối chơi của họ: sự vững vàng ở các trận lớn và sức bền.

Điều này xuất phát từ việc họ vẫn có thể trình diễn phong độ tốt nhất sau 12 tháng kéo dài đằng đẵng: mùa trước của họ thực tế chỉ kết thúc vào ngày 13/7 vì vào tới chung kết Club World Cup, và rồi mùa 2025-26 bắt đầu đúng một tháng sau đó.

'Triều đại' mới của bóng đá châu Âu?

Cách PSG đi đến trận chung kết ngày 30/5 phản ánh sự trưởng thành tăng lên rõ rệt.

Năm ngoái, họ cũng có lúc gặp may trên hành trình đến Munich, phải dựa vào vài màn trình diễn “đỉnh nóc” của Gianluigi Donnarumma để lách qua ba đội Anh ở vòng knock-out (thắng Liverpool trên luân lưu, thắng Aston Villa 5-4 chung cuộc, rồi hạ Arsenal 3-1 ở bán kết).

Năm nay, hành trình của họ suôn sẻ hơn và chắc chắn hơn (lần này thắng Liverpool 4-0 và nghiền Chelsea 8-2 - dù vào thời điểm này, điều đó cũng không nói lên quá nhiều). Họ thậm chí có thể - và đáng ra nên - thoải mái hơn ở bán kết, khi tự cho phép Bayern trở lại dù đã dẫn 5-2 sau một giờ.

Người hâm mộ PSG ăn mừng điên cuồng tại Paris. Ảnh: AP

“Thật không thể tin nổi,” Luis Enrique nói. “Tôi nghĩ những gì chúng tôi thể hiện tối nay, và suốt cả mùa giải, đặc biệt ở Champions League, là một chuẩn mực không tưởng.

“Chúng tôi đá với một trong những đội hay nhất thế giới, trên sân khách, và chúng tôi làm điều đó bằng sự chín chắn và cá tính cần thiết. Nó cho thấy chúng tôi là kiểu đội bóng thế nào.”

Với tuổi trung bình đội hình là 24, và chỉ có ba cầu thủ lớn hơn 28 tuổi - Fabian Ruiz 30, hậu vệ trái dự bị Lucas Hernandez 30, và Marquinhos 31 - tập thể này có thể tiếp tục lớn lên, cải thiện cùng nhau trong nhiều năm tới.

Họ đã đạt được những thành tựu vĩ đại. Giờ là lúc xây dựng một triều đại.

