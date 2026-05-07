Nhận định bán kết Aston Villa vs Nottingham, 02h00 ngày 8/5: Khó lội ngược dòng

TPO - Nhận định trận Aston Villa vs Nottingham Forest, bán kết lượt về giải Europa League 2025/26, lúc 02h00 ngày 8/5. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Dù từng là ứng viên nặng ký cho chức vô địch, Aston Villa đang có dấu hiệu hụt hơi và sẽ đối mặt thử thách cực lớn trước một Nottingham Forest đang đạt phong độ cao nhất từ đầu mùa.

Nhận định trước trận đấu

Tái đấu tại Villa Park ở trận bán kết lượt về Europa League, Aston Villa và Nottingham Forest bước vào màn thư hùng mang tính quyết định cho tấm vé tới Istanbul. Forest đang nắm lợi thế mong manh sau chiến thắng 1-0 ở lượt đi, nhưng Villa vẫn còn nguyên cơ hội nhờ phong độ sân nhà cực kỳ ấn tượng tại đấu trường châu Âu.

Sau hành trình liên tiếp tiến sâu ở cúp châu Âu những mùa gần đây, bán kết Conference League 2024 rồi tứ kết Champions League mùa trước, Aston Villa đang đứng trước cơ hội lần đầu góp mặt ở một trận chung kết châu Âu sau hơn bốn thập kỷ.

Lần gần nhất đội bóng thành Birmingham chạm tay vào đỉnh cao châu lục là chiến thắng trước Bayern Munich trong trận chung kết Cúp C1 châu Âu năm 1982. Tuy nhiên, giấc mơ ấy đang bị đe dọa sau thất bại 0-1 ở lượt đi trên sân của Nottingham Forest.

Tuần trước, Forest tạo lợi thế nhờ bàn thắng trên chấm phạt đền của Chris Wood, sau tình huống để bóng chạm tay của Lucas Digne trong vòng cấm.

Giữa hai trận bán kết Europa League, HLV Unai Emery chủ động xoay tua đội hình ở Premier League và phải nhận thất bại 1-2 trước Tottenham. Aston Villa chơi thiếu sức sống, gần như không tạo được áp lực đáng kể lên hàng thủ đối phương và nhận trận thua thứ 5 trong 8 vòng gần nhất tại Premier League.

Dù vậy, đội chủ sân Villa Park vẫn còn cơ hội cạnh tranh vị trí trong top 5 và suất dự Champions League mùa tới. Quan trọng hơn, họ đang sở hữu điểm tựa lớn tại sân chơi châu Âu.

Aston Villa đã thắng 9 trận sân nhà liên tiếp ở cúp châu Âu và ghi bàn trong 31/32 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Đó là nền tảng để người hâm mộ tin vào một cuộc lội ngược dòng.

Bên cạnh đó, kinh nghiệm của Unai Emery cũng là yếu tố đặc biệt đáng chú ý. Chiến lược gia người Tây Ban Nha từng 4 lần vô địch Europa League và chưa thua bất kỳ cặp đấu knock-out hai lượt nào tại giải đấu này trong suốt 14 năm qua, với chuỗi 22 lần đi tiếp liên tiếp.

Villa cũng có thành tích đối đầu rất tốt trước Forest tại sân nhà, khi bất bại trong 10 lần tiếp đón đối thủ này kể từ năm 1994, bao gồm chiến thắng ở Premier League hồi tháng 1.

Tuy nhiên, Nottingham Forest hiện không còn là tập thể mong manh như giai đoạn đầu mùa. Kể từ khi HLV Vitor Pereira tiếp quản đội bóng hồi tháng 2, “Tricky Trees” đã có màn hồi sinh đầy ấn tượng.

Chuỗi 10 trận bất bại không chỉ giúp Forest bứt xa khỏi nhóm xuống hạng mà còn đưa họ tiến sát trận chung kết châu Âu đầu tiên sau 42 năm.

Mới đây, Forest tiếp tục tạo dấu ấn bằng chiến thắng 3-0 trước Chelsea tại Premier League. Trong trận đấu đó, Taiwo Awoniyi lập cú đúp, xen giữa là bàn thắng trên chấm phạt đền của Igor Jesus.

Dưới thời Pereira, Forest chơi đầy tự tin và hiệu quả. Họ lần lượt vượt qua Fenerbahçe, FC Midtjylland và FC Porto để góp mặt ở bán kết, tái hiện phần nào hào quang châu Âu trong quá khứ.

Nottingham Forest từng hai lần vô địch Cúp C1 châu Âu các năm 1979 và 1980 dưới thời huyền thoại Brian Clough. Thống kê lịch sử cũng đang ủng hộ họ khi đội bóng này chỉ thua 1 trong 13 cặp đấu knock-out sau khi thắng lượt đi, với thất bại duy nhất xảy ra ở bán kết UEFA Cup năm 1984 trước RSC Anderlecht.

Thông tin lực lượng

Aston Villa chắc chắn sẽ tung ra đội hình mạnh nhất cho trận bán kết lượt về Europa League, sau màn trình diễn nhạt nhòa của dàn cầu thủ dự bị ở thất bại trước Tottenham Hotspur cuối tuần qua.

Đội trưởng John McGinn vắng mặt ở trận thua này vì vấn đề cơ nhẹ, song nhiều khả năng sẽ kịp trở lại cho màn tái đấu quan trọng tại Villa Park.

Ở chiều ngược lại, Amadou Onana vẫn để ngỏ khả năng ra sân do chấn thương bắp chân. Ross Barkley không đủ điều kiện thi đấu, còn Boubacar Kamara tiếp tục ngồi ngoài.

Tại Europa League mùa này, Watkins đang là chân sút số một của Villa với 4 pha lập công, trong khi Morgan Rogers đã in dấu giày vào 5 bàn thắng chỉ sau 6 trận sân nhà.

Bên phía Nottingham Forest, Igor Jesus từng đá cặp cùng Taiwo Awoniyi trong trận gặp Chelsea, nhưng tiền đạo người Nigeria không có tên trong danh sách đăng ký của UEFA. Vì vậy, trọng trách lĩnh xướng hàng công nhiều khả năng sẽ được trao cho Chris Wood trong chuyến làm khách tại Birmingham.

HLV Vítor Pereira đã thay tới 8 vị trí ở trận gặp Chelsea, đồng thời trao cơ hội đá chính đầu tiên tại giải cho Luca Netz. Tuy nhiên, quyết định tung Morgan Gibbs-White vào sân ở hiệp 2 có thể khiến Forest phải trả giá đắt. Ngôi sao người Anh may mắn tránh được chấn động não, sau pha va chạm mạnh với thủ môn Robert Sanchez, nhưng vẫn bị rách sâu và cần theo dõi thêm trước giờ bóng lăn.

Ngoài ra, Forest vẫn thiếu hàng loạt trụ cột gồm Ola Aina, Ibrahim Sangaré và Murillo vì chấn thương. Khả năng ra sân của Dan Ndoye còn bỏ ngỏ, trong khi Nicolò Savona, Callum Hudson-Odoi, John Victor và Willy Boly chắc chắn vắng mặt.