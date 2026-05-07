U17 Việt Nam trước cơ hội giành vé sớm dự World Cup

Hương Ly

TPO - Thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ giành vé dự U17 World Cup nếu thắng U17 Hàn Quốc trận tới. Trong trường hợp thua hoặc hòa U17 Hàn Quốc, U17 Việt Nam còn nguyên cơ hội ở lượt đấu cuối cùng.

imgi-7-yemen-v-vietnam-album-8.jpg

Hai trận đấu tại bảng C, vòng chung kết U17 châu Á 2026 kết thúc với kết quả có lợi cho U17 Việt Nam. Thầy trò HLV Roland thắng U17 Yemen, trong khi U17 Hàn Quốc và U17 UAE cầm chân nhau. "Chiến binh sao vàng" tạm thời bứt lên để đứng nhất bảng C với 3 điểm. U17 Hàn Quốc và U17 UAE cùng có một điểm. Và U17 Yemen tạm xếp chót bảng.

Ở lượt trận tiếp theo, U17 Việt Nam giành vé sớm dự U17 World Cup nếu thắng U17 Hàn Quốc. Khi đó, thầy trò HLV Roland có 3 điểm, chắc chắn đứng nhất bảng mà không cần bận tâm kết quả ở các trận còn lại. Nếu U17 Việt Nam hòa hoặc thua U17 Hàn Quốc, chúng ta vẫn còn quyền tự quyết bằng trận đại chiến U17 UAE.

Sau chiến thắng của U17 Việt Nam, trang chủ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) gửi lời chúc mừng thầy trò HLV Roland vì đã xóa bỏ cái dớp khởi đầu chậm chạp tại các giải châu Á. Bài viết của AFC nhận định. "Trận thắng 1-0 trước U17 Yemen đã thắp sáng cơ hội dự U17 World Cup của U17 Việt Nam".

Thầy trò HLV Roland cần tập trung toàn lực để thắng U17 Hàn Quốc, qua đó sớm định đoạt vị trí nhất hoặc nhì bảng C. Khi rơi vào trận đấu sinh tử với U17 UAE, U17 Việt Nam tái hiện viễn cảnh giống hệt giải đấu VCK Asian Cup 2025. Khi đó, U17 Việt Nam cũng chạm trán U17 UAE ở lượt cuối, bắt buộc thắng để dự U17 World Cup. U17 Việt Nam dẫn trước U17 UAE từ phút 23 nhưng bị thủng lưới ở phút 87, để rồi ngậm ngùi chia tay giải đấu.

Trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Hàn Quốc diễn ra lúc 23h00 ngày 10/5 (giờ Hà Nội).

Xem ĐỘC QUYỀN Giải vô địch U17 châu Á từ 5/5 đến 23/5 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

