Nhận định bán kết Crystal Palace vs Shakhtar Donetsk, 02h00 ngày 8/5: Dạo bước vào chung kết

Đặng Lai

TPO - Nhận định bóng đá Crystal Palace vs Shakhtar Donetsk, bán kết Conference League - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Sau chiến thắng thuyết phục 3-1 ở lượt đi, Crystal Palace đang nắm lợi thế cực lớn để lần đầu tiên ghi tên mình vào một trận chung kết cúp châu Âu.

Nhận định trước trận đấu Crystal Palace vs Shakhtar Donetsk

Crystal Palace bước vào trận đấu này tại sân nhà Selhurst Park với một tâm thế vô cùng tự tin. Lịch sử đang ủng hộ họ. CLB có biệt danh Đại bàng đang sở hữu chuỗi 7 trận bất bại liên tiếp trên sân nhà (4 thắng, 3 hòa).

Dù phong độ tại đấu trường quốc nội Premier League có phần trồi sụt, nhưng điều đó cũng là dễ hiểu vì CLB này coi như đã an toàn. Họ không còn mục tiêu phấn đấu. Còn ở Conference League, Palace đang thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác – kỷ luật, thực dụng và đầy hiệu quả.

Chiến thắng 3-1 ở trận lượt đi cho phép HLV Glasner có nhiều lựa chọn về mặt chiến thuật. Palace không nhất thiết phải dâng cao tấn công; họ có thể chủ động nhường thế trận, thiết lập khối đội hình thấp và chờ đợi những sai lầm từ đối thủ.

Với những cầu thủ tốc độ như Ismaila Sarr - người đã có 8 bàn thắng tại đấu trường này mùa này, những pha phản công chớp nhoáng sẽ là vũ khí kết liễu hy vọng của đại diện Ukraine.

Phong độ, lịch sử đối đầu Crystal Palace vs Shakhtar Donetsk

Phía bên kia chiến tuyến, Shakhtar Donetsk đang ở trong tình thế không còn gì để mất. Để lật ngược thế cờ sau khi thua cách biệt 2 bàn, họ bắt buộc phải ghi ít nhất 2 bàn tại London - một nhiệm vụ vô cùng nan giải trước hàng thủ được tổ chức tốt của Palace.

Mặc dù Shakhtar có phong độ ấn tượng tại giải quốc nội với 4 chiến thắng trong 5 trận gần nhất, nhưng giải VĐQG Ukraine khó có thể so sánh với Ngoại hạng Anh vốn là giải đấu số 1 thế giới. Vì vậy, phong độ trong nước của Shakhtar không nói lên điều gì.

Hơn nữa, bản lĩnh của Shakhtar tại đấu trường châu lục năm nay đang bị đặt dấu hỏi lớn. Họ chỉ thắng 1 trong 4 trận gần nhất tại Conference League. Sự thiếu vắng các trụ cột do chấn thương và áp lực phải dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng sớm có thể khiến hàng phòng ngự vốn không quá chắc chắn của họ (thủng lưới trung bình 1,15 bàn/trận) dễ dàng bị tổn thương.

Về mặt nhân sự, Crystal Palace sẽ thiếu vắng Eddie Nketiah và Cheick Doucoure do chấn thương, nhưng chiều sâu đội hình vẫn đủ giúp họ kiểm soát tình hình. Shakhtar sẽ đặt kỳ vọng vào tài năng trẻ Alisson Santana để tạo đột biến, nhưng một mình anh là chưa đủ trước sức mạnh tập thể của một đội bóng Premier League.

Đội hình dự kiến Crystal Palace vs Shakhtar Donetsk

Crystal Palace: Dean Henderson; Chris Richards, Maxence Lacroix, Jaydee Canvot; Daniel Muñoz, Adam Wharton, Daichi Kamada, Tyrick Mitchell; Ismaïla Sarr, Yeremy Pino; Jean-Philippe Mateta.

Shakhtar Donetsk: Dmytro Riznyk; Vinicius Tobias, Valeriy Bondar, Mykola Matviyenko, Pedro Henrique; Oleh Ocheretko; Alisson Santana, Pedrinho, Marlon Gomes, Eguinaldo; Kauã Elias.

Dự đoán tỷ số: Crystal Palace 1-0 Shakhtar Donetsk

