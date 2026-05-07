Trần Lê Duy Nhất lần thứ 6 đăng quang tại VGA Development Tour

Trọng Đạt

TPO - Khép lại hai ngày tranh tài hấp dẫn tại Emerald Cup 2026 - 1st Leg, chức vô địch đã gọi tên Trần Lê Duy Nhất sau màn trình diễn áp đảo qua 36 hố đấu trên sân Emerald Country Club.

Trần Lê Duy Nhất lần thứ 6 vô địch tại VGA Development Tour.

Với hai vòng đấu 70-68 cùng tổng điểm (-6), golfer sinh năm 1989 không chỉ chinh phục danh hiệu đầu tiên của chuỗi giải Emerald Cup 2026 mà còn nâng số lần đăng quang của mình tại sân Emerald Country Club lên con số 5.

Bước vào vòng chung kết với vị trí đồng dẫn đầu cùng Sin Dong Min sau 18 hố đầu tiên, Trần Lê Duy Nhất nhanh chóng tạo ra khác biệt bằng lối chơi chắc chắn và khả năng tận dụng cơ hội hiệu quả. Anh ghi birdie ở các hố 1, 4, 10, 12 và 15, trước khi mắc sai sót duy nhất trong ngày với điểm bogey ở hố 16, qua đó khép lại vòng đấu quyết định với 68 gậy (-4) - cũng là vòng đấu tốt nhất giải.

Trong khi đó, Sin Dong Min lại không duy trì được phong độ như ngày mở màn và dần hụt hơi trong cuộc đua vô địch, mở ra cơ hội để Duy Nhất băng băng về đích trong vị thế của người dẫn đầu.

Trần Thế Bảo giành danh hiệu Best Amateur.

Phía sau nhà vô địch, cuộc cạnh tranh cho các vị trí top đầu cũng diễn ra đầy hấp dẫn. Lim In Hwan và Trần Thế Bảo (Am) cùng khép lại giải đấu với tổng điểm Even par, cùng vị trí đồng hạng nhì chung cuộc. Trong đó, màn trình diễn của Trần Thế Bảo đặc biệt đáng chú ý khi xuất sắc giành danh hiệu Best Amateur, đánh dấu lần thứ hai anh nhận phần thưởng dành cho vận động viên nghiệp dư xuất sắc nhất tại hệ thống giải Emerald Cup.

Xếp ngay phía sau là Nguyễn Văn Quang ở vị trí thứ 4 với tổng điểm (+1), trong khi Nguyễn Tuấn Kiệt, Nguyễn Hữu Quyết và Sin Dong Min khép lại giải ở vị trí T5 với thành tích (+2).

Với chiến thắng tại Emerald Cup 2026 - 1st Leg, Trần Lê Duy Nhất nhận khoản tiền thưởng 130 triệu đồng dành cho nhà vô địch. Không những vậy, anh còn được trao thêm giải thưởng Daily Best Score trị giá 10 triệu đồng, phần thưởng do nhà tài trợ trao tặng cho golfer có vòng đấu xuất sắc nhất ngày. Thành tích 68 gậy ở vòng chung kết của Duy Nhất chính là vòng đấu tốt nhất trong suốt hai ngày tranh tài tại giải.

Trần Lê Duy Nhất giải thưởng Daily Best Score.

Chia sẻ sau chiến thắng, Trần Lê Duy Nhất bày tỏ niềm vui khi lần thứ 5 chinh phục Emerald Country Club: “Nhất rất vui khi thắng được giải này lần thứ 5. Dù hai ngày qua mình putt chưa thực sự tốt, nhưng cũng có một chút may mắn khi không mắc nhiều lỗi trong những cú đánh từ tee đến green”.

Việc thường xuyên tập luyện tại Emerald Country Club cũng tạo nên sự gắn kết đặc biệt giữa Duy Nhất và sân đấu này. Anh cho biết: “Đây là sân mà Nhất tập luyện khá nhiều nên có thể xem như sân nhà. Mỗi lần có giải tổ chức tại đây, Nhất đều muốn góp mặt và luôn đặt mục tiêu cạnh tranh cho chức vô địch”.

Chức vô địch tại Emerald Cup 2026 - 1st Leg không chỉ mang về thêm một danh hiệu cho Trần Lê Duy Nhất trong hệ thống giải VGA Development Tour, mà còn tiếp tục khẳng định vị thế của anh như một trong những golfer chuyên nghiệp ổn định và bản lĩnh nhất của golf Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

