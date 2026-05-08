PSG: Từ 'dải ngân hà thất bại' đến cỗ máy hủy diệt châu Âu

TPO - Trong nhiều năm, PSG từng bị chế giễu là “dải ngân hà thất bại” khi sở hữu hàng loạt siêu sao nhưng liên tục gục ngã ở Champions League. Thế nhưng, dưới bàn tay của Luis Enrique, đội bóng thủ đô nước Pháp đã lột xác mạnh mẽ, trở thành một tập thể cân bằng, giàu bản lĩnh và đáng sợ bậc nhất châu Âu hiện tại.

Ousmane Dembele ghi bàn thắng nhanh thứ ba lịch sử các trận bán kết Champions League.

PSG thêm một lần chứng minh vì sao họ đang được xem là đội bóng đáng sợ nhất châu Âu lúc này. Trận hòa 1-1 trước Bayern Munich, đủ để đại diện nước Pháp thắng chung cuộc 6-5 sau hai lượt trận, qua đó giành vé vào chung kết Champions League mùa thứ hai liên tiếp.

Ngay phút thứ 3, PSG đã tung đòn phủ đầu. Khvicha Kvaratskhelia bứt tốc bên cánh trái trước khi căng ngang để Ousmane Dembele dứt điểm lạnh lùng, đánh bại thủ thành Manuel Neuer. Bayern vùng lên mạnh mẽ trong phần còn lại của trận đấu, nhưng bàn gỡ muộn ở phút bù giờ của trận đấu của Harry Kane chỉ mang ý nghĩa danh dự.

Sau tiếng còi mãn cuộc, HLV Luis Enrique nhảy múa trên thảm cỏ Allianz Arena trong khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc. Đó không đơn thuần là niềm vui chiến thắng, mà còn là sự khẳng định cho cuộc cách mạng ông đã tạo ra tại Paris suốt gần ba năm qua.

PSG giờ đây không còn là tập hợp của những ngôi sao riêng lẻ. Họ đã trở thành một cỗ máy hoàn hảo thực sự. Và đó chính là thử thách cực đại mà Arsenal phải đối mặt trong trận chung kết tại Budapest ngày 30/5 tới.

Luis Enrique và cuộc đại phẫu biến PSG thành cỗ máy hoàn hảo

Khi tiếp quản PSG vào mùa hè 2023, HLV Luis Enrique bước vào một phòng thay đồ đầy hào quang nhưng thiếu bản sắc. Đội bóng khi ấy là một tập thể rời rạc xoay quanh những siêu sao như Lionel Messi, Neymar hay Kylian Mbappe.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha nhanh chóng phá bỏ mô hình cũ. Ông yêu cầu mọi cầu thủ phải "gạt bỏ cái tôi" để phục vụ hệ thống chiến thuật chung. Những ai không đáp ứng yêu cầu về chuyên môn hay tính kỷ luật đều dần bị loại khỏi kế hoạch.

Sự thay đổi ấy từng khiến PSG bị nghi ngờ trong giai đoạn đầu. Nhưng hiện tại, thành quả đã hiện ra quá rõ ràng. Đội bóng nước Pháp sở hữu thứ bóng đá có tổ chức, giàu năng lượng và cực kỳ hiện đại. Họ có thể pressing nghẹt thở, kiểm soát bóng áp đảo hoặc lùi sâu phòng ngự đầy kỷ luật tùy từng thời điểm của trận đấu.

Quan trọng hơn, PSG giờ chơi bóng như một tập thể đúng nghĩa. Giữa cuộc cải tổ mạnh mẽ ấy, Marquinhos là một trong số ít những người còn sót lại từ kỷ nguyên cũ. Trung vệ người Brazil, gắn bó với PSG từ năm 2013, vẫn là thủ lĩnh tinh thần không thể thay thế.

Ở tuổi 31, Marquinhos mang đến sự điềm tĩnh, kinh nghiệm và khả năng chỉ huy hàng thủ ở đẳng cấp cao nhất. Anh cùng Willian Pacho tạo thành cặp trung vệ giúp PSG đứng vững trước sức ép khủng khiếp từ Bayern, đặc biệt trong những thời điểm Harry Kane liên tục khuấy đảo vòng cấm.

Khvicha Kvaratskhelia trở thành cầu thủ đầu tiên in dấu giày vào bàn thắng (ghi bàn hoặc kiến tạo) trong 7 trận liên tiếp ở vòng knock-out Champions League.

Không chỉ chắc chắn ở hàng thủ, PSG còn sở hữu tuyến giữa vận hành gần như hoàn hảo. Vitinha, Fabian Ruiz và Joao Neves tạo thành “buồng máy” kiểm soát nhịp độ trận đấu. Họ pressing liên tục, tranh chấp quyết liệt và duy trì khả năng luân chuyển bóng với tốc độ cao.

Fabian Ruiz đặc biệt nổi bật tại Allianz Arena. Tiền vệ người Tây Ban Nha không chỉ mở ra tình huống dẫn tới bàn thắng của Dembele, mà còn âm thầm thực hiện mọi chiến thuật mà Luis Enrique yêu cầu.

Trên hàng công, PSG sở hữu thứ mà mọi đội bóng đều e ngại, tốc độ và khả năng tạo đột biến cực lớn. Kvaratskhelia, Dembele, Bradley Barcola hay tài năng trẻ Desire Doue đều có thể đánh bại đối thủ trong những tình huống một đối một. Chính sự cơ động ấy khiến PSG trở nên gần như không thể kiểm soát khi phản công.

Điều đáng sợ nhất nằm ở chỗ PSG có thể chiến thắng theo nhiều cách khác nhau. Ở lượt đi, họ chơi bùng nổ và áp đảo Bayern bằng thứ bóng đá tốc độ cao. Nhưng ở lượt về, PSG lại thể hiện bộ mặt thực dụng và đầy bản lĩnh khi phòng ngự kiên cường trước sức ép liên tục từ đại diện Bundesliga.

Kịch bản tương tự từng xuất hiện trước Liverpool ở tứ kết, khi PSG thắng ngay tại Anfield để loại đội bóng Anh khỏi giải đấu.

Luis Enrique và ban huấn luyện ăn mừng đầy cảm xúc.

Arsenal đối diện thử thách 'tối thượng'

Cựu hậu vệ Stephen Warnock nhận định rất khó để không xem PSG là ứng viên số một cho chức vô địch ở Budapest bởi họ hiện gần như không có điểm yếu. Theo ông, Arsenal sẽ gặp khó đặc biệt ở hai hành lang cánh khi Bukayo Saka hay Leandro Trossard buộc phải hỗ trợ phòng ngự nhiều hơn bình thường, nếu muốn hạn chế sức mạnh của PSG.

Đó là bài toán cực kỳ nan giải. Bởi nếu Arsenal lùi đội hình quá sâu, PSG sẽ có không gian để các cầu thủ tấn công khai thác. Nhưng nếu dâng cao pressing, họ cũng đối mặt nguy cơ bị xuyên thủng bởi tốc độ khủng khiếp của Dembele hay Kvaratskhelia.

Trong nhiều năm, PSG từng là biểu tượng của sự hào nhoáng nhưng thiếu bản lĩnh tại Champions League. Họ sở hữu hàng loạt siêu sao, tiêu tốn hàng tỷ euro nhưng liên tục gục ngã ở những thời khắc quyết định.

Giờ mọi thứ đã khác. Một trong những khoảnh khắc thể hiện rõ nhất tinh thần PSG hiện tại chính là pha ăn mừng đầy cảm xúc của Dembele sau một cú tắc bóng thành công, chẳng khác nào ghi bàn thắng. Từ cầu thủ từng bị xem là “bom xịt” tại Barcelona, Dembele đã trở thành ứng viên Quả bóng Vàng dưới bàn tay Luis Enrique.

Huyền thoại Steven Gerrard cho rằng, PSG hiện tại đủ sức thống trị châu Âu trong nhiều năm. Phiên bản hiện tại của họ được xây dựng trên nền tảng của sự chăm chỉ, tính tổ chức và những nguyên tắc chiến thuật rõ ràng, thay vì chỉ dựa vào tài năng cá nhân.

Và có lẽ đó mới là phiên bản đáng sợ nhất của PSG. Họ không chỉ mạnh nhờ các ngôi sao, mà còn sở hữu tinh thần tập thể, khả năng pressing bền bỉ và cường độ thi đấu gần như không suy giảm suốt 90 phút.

Arsenal của Mikel Arteta chắc chắn sẽ bước vào trận chung kết với niềm tin và khát vọng chinh phục châu Âu. Nhưng để đánh bại PSG lúc này, “Pháo thủ” sẽ phải vượt qua "mê cung chiến thuật" mà Luis Enrique đã xây dựng gần như hoàn hảo.

Nói cách khác, Arsenal sẽ phải đánh bại đội bóng được xem là mạnh nhất châu Âu ở thời điểm hiện tại.