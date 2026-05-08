ESports Việt Nam khẳng định vị thế trên bản đồ quốc tế

Lần đầu tiên trong lịch sử, các trận đấu chính thức thuộc hệ thống giải eSport Liên minh Huyền thoại hàng đầu Hàn Quốc (LCK) sẽ được tổ chức tại Việt Nam. Không chỉ mang tới những màn đối đầu đỉnh cao, sự kiện còn cho thấy sức hút ngày càng lớn của thị trường esports Việt Nam trên trường quốc tế.

Lần đầu tiên LCK đến Việt Nam

Các trận đấu chính thức thuộc hệ thống LCK - giải đấu Liên Minh Huyền Thoại hàng đầu Hàn Quốc - sẽ lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam trong khuôn khổ sự kiện 2026 LCK Team Roadshow Vietnam - KIWOOM DRX Homefront Presented By TV360. Đây được xem là cột mốc đáng chú ý, đánh dấu bước tiến mới của thể thao điện tử Việt Nam trên hành trình hội nhập với sân chơi quốc tế.

Sự kiện diễn ra từ 08 - 10/5, quy tụ đội tuyển nổi tiếng KIWOOM DRX và các đội khách mời như Gen.G Esports, Hanwha Life Esports. Những màn đối đầu đỉnh cao hứa hẹn sẽ mang tới cho khán giả Việt Nam cơ hội hiếm có để trực tiếp cảm nhận bầu không khí thi đấu chuẩn LCK ngay trên sân nhà.

Việc Việt Nam trở thành điểm dừng chân của LCK Team Roadshow cho thấy sức hút ngày càng lớn của thị trường esports trong nước, đồng thời phản ánh sự hiện diện ngày càng rõ nét của Việt Nam trong hệ sinh thái thể thao điện tử quốc tế.

Không chỉ mang tới trải nghiệm mới cho người hâm mộ, sự kiện còn góp phần củng cố vị thế của esports Việt Nam trên bản đồ khu vực, mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác với các tổ chức và giải đấu quốc tế trong tương lai. Đây cũng được xem là bước đệm quan trọng để thúc đẩy nền esports Việt Nam phát triển theo hướng chuyên nghiệp và bền vững hơn.

Không chỉ esports, mà còn là lễ hội cộng đồng

KIWOOM DRX Homefront Presented By TV360 diễn ra trong ba ngày với nhiều hoạt động đa dạng. Hai ngày 8/5 và 10/5 sẽ tập trung vào các trận đấu chuyên nghiệp cùng hoạt động giao lưu giữa KIWOOM DRX và các đội khách mời Gen.G Esports, Hanwha Life Esports.

Trong khi đó, ngày 9/5 được xem là điểm nhấn lễ hội của chương trình với chuỗi hoạt động fanfest sôi động. Không chỉ dừng ở esports, sự kiện còn mở rộng với các hoạt động kết nối cộng đồng, và đêm nhạc quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như JustaTee, Low G hay Tempest.

Xuyên suốt chương trình, người hâm mộ sẽ có cơ hội tham gia ký tặng, chụp ảnh cùng tuyển thủ, trải nghiệm các hoạt động tương tác, minigame cũng như những cuộc thi dành cho cộng đồng sáng tạo trẻ.

Đặc biệt, sự xuất hiện của tuyển thủ LazyFeel (Trần Bảo Minh) - đại diện Việt Nam đang thi đấu tại LCK - mang ý nghĩa biểu tượng lớn. Đây được xem là cầu nối giữa đấu trường quốc tế và người hâm mộ trong nước, tạo nên niềm tự hào cho cộng đồng esports Việt.

​

​

​