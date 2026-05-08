Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

ESports Việt Nam khẳng định vị thế trên bản đồ quốc tế

Trọng Đạt

Lần đầu tiên trong lịch sử, các trận đấu chính thức thuộc hệ thống giải eSport Liên minh Huyền thoại hàng đầu Hàn Quốc (LCK) sẽ được tổ chức tại Việt Nam. Không chỉ mang tới những màn đối đầu đỉnh cao, sự kiện còn cho thấy sức hút ngày càng lớn của thị trường esports Việt Nam trên trường quốc tế.

4-5417.jpg

Lần đầu tiên LCK đến Việt Nam

Các trận đấu chính thức thuộc hệ thống LCK - giải đấu Liên Minh Huyền Thoại hàng đầu Hàn Quốc - sẽ lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam trong khuôn khổ sự kiện 2026 LCK Team Roadshow Vietnam - KIWOOM DRX Homefront Presented By TV360. Đây được xem là cột mốc đáng chú ý, đánh dấu bước tiến mới của thể thao điện tử Việt Nam trên hành trình hội nhập với sân chơi quốc tế.

Sự kiện diễn ra từ 08 - 10/5, quy tụ đội tuyển nổi tiếng KIWOOM DRX và các đội khách mời như Gen.G Esports, Hanwha Life Esports. Những màn đối đầu đỉnh cao hứa hẹn sẽ mang tới cho khán giả Việt Nam cơ hội hiếm có để trực tiếp cảm nhận bầu không khí thi đấu chuẩn LCK ngay trên sân nhà.

Việc Việt Nam trở thành điểm dừng chân của LCK Team Roadshow cho thấy sức hút ngày càng lớn của thị trường esports trong nước, đồng thời phản ánh sự hiện diện ngày càng rõ nét của Việt Nam trong hệ sinh thái thể thao điện tử quốc tế.

Không chỉ mang tới trải nghiệm mới cho người hâm mộ, sự kiện còn góp phần củng cố vị thế của esports Việt Nam trên bản đồ khu vực, mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác với các tổ chức và giải đấu quốc tế trong tương lai. Đây cũng được xem là bước đệm quan trọng để thúc đẩy nền esports Việt Nam phát triển theo hướng chuyên nghiệp và bền vững hơn.

1-1369.jpg
3-1261.jpg

Không chỉ esports, mà còn là lễ hội cộng đồng

KIWOOM DRX Homefront Presented By TV360 diễn ra trong ba ngày với nhiều hoạt động đa dạng. Hai ngày 8/5 và 10/5 sẽ tập trung vào các trận đấu chuyên nghiệp cùng hoạt động giao lưu giữa KIWOOM DRX và các đội khách mời Gen.G Esports, Hanwha Life Esports.

Trong khi đó, ngày 9/5 được xem là điểm nhấn lễ hội của chương trình với chuỗi hoạt động fanfest sôi động. Không chỉ dừng ở esports, sự kiện còn mở rộng với các hoạt động kết nối cộng đồng, và đêm nhạc quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như JustaTee, Low G hay Tempest.

Xuyên suốt chương trình, người hâm mộ sẽ có cơ hội tham gia ký tặng, chụp ảnh cùng tuyển thủ, trải nghiệm các hoạt động tương tác, minigame cũng như những cuộc thi dành cho cộng đồng sáng tạo trẻ.

Đặc biệt, sự xuất hiện của tuyển thủ LazyFeel (Trần Bảo Minh) - đại diện Việt Nam đang thi đấu tại LCK - mang ý nghĩa biểu tượng lớn. Đây được xem là cầu nối giữa đấu trường quốc tế và người hâm mộ trong nước, tạo nên niềm tự hào cho cộng đồng esports Việt.

Trọng Đạt
#Esports Việt Nam #LCK #kiwoom DRX #Gen.G #Hàn Quốc #thể thao điện tử

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe