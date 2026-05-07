Thể thao

Hai ngôi sao Real Madrid lao vào tẩn nhau, một người đi viện

A Phi

TPO - Truyền thông Tây Ban Nha cho biết hai ngôi sao của Real Madrid, Aurelien Tchouameni và Federico Valverde đã lao vào đánh nhau trong phòng thay đồ. Kết cục, tiền vệ người Uruguay phải nhập viện.

Real Madrid đang sa lầy khủng hoảng

Real Madrid đang hỗn loạn hơn bao giờ hết với hàng loạt thông tin tiêu cực về nội bộ đội bóng. Sau khi Kylian Mbappe bị “bóc phốt” về thái độ không tốt, đến lượt Antonio Rudiger bị tố tát Alvaro Carreras và một thành viên ban huấn luyện trên sân tập.

Tuy nhiên, đỉnh điểm của mọi chuyện chỉ đến vào hôm nay. Tờ MARCA cho biết hai ngôi sao hàng đầu tại Bernabeu là Aurelien Tchouameni và Federico Valverde đã có màn ẩu đả “kinh hoàng” trong phòng thay đồ. Những người chứng kiến ví von đây vụ việc “nghiêm trọng nhất từng thấy ở Valdebebas”.

Theo nguồn tin của MARCA, Valverde từ chối bắt tay Tchouameni khi hai người gặp nhau ở đội vào buổi sáng. Điều này dẫn đến buổi tập đầy căng thẳng. Đáng chú ý, Valverde là người liên tục có những pha phạm lỗi thô bạo với Tchouameni khiến tiền vệ người Pháp không thể giữ bình tĩnh.

Khi các cầu thủ Real Madrid đi vào phòng thay đồ, Tchouameni đã lao vào đánh Valverde. Hệ quả của cuộc xô xát khiến Valverde đập đầu vào bàn, chảy máu và thậm chí bị choáng nặng. Theo tờ AS, ngôi sao người Uruguay phải ra ngoài bằng xe lăn trước khi được chuyển đến bệnh viện bằng xe cấp cứu.

Vụ việc nghiêm trọng đến mức Giám đốc điều hành của Real, Jose Angel Sanchez xuất hiện gần như ngay lập tức để yêu cầu toàn đội họp khẩn. Chi tiết buổi họp chưa được tiết lộ, nhưng Tchouameni và Valverde đều bị kỷ luật nội bộ. Cả hai gần như chắc chắn sẽ bị “treo giò” trong trận Siêu kinh điển với Barcelona vào cuối tuần này.

A Phi
#Valverde #Tchouameni #Real Madrid #ẩu đả ở Real #Mbappe

