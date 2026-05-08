Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Tất cả đã bị lừa trong câu chuyện Tchouameni đánh Valverde?

Hương Ly

TPO - Tiền vệ Federico Valverde tuyên bố anh bị đập đầu vào bàn, dẫn đến bị thương và cần đến bệnh viện kiểm tra. Không có chuyện Valverde bị Tchouameni đánh như đồn thổi từ báo chí.

hhubkmqxwaan5pz-7770.jpg

"Trong buổi tập vừa qua, giữa chúng tôi xảy ra bất đồng (Valverde và Tchouameni - PV). Trong lúc tranh cãi, tôi vô tình đập trán vào bàn, dẫn đến vết cắt nhỏ và cần đến bệnh viện kiểm tra. Đồng đội không đánh tôi. Tôi cũng không muốn va chạm với đồng đội. Các bạn đã tin về câu chuyện tôi và Tchouameni đánh nhau nhưng điều đó không hề xảy ra", Valverde chia sẻ trên mạng xã hội.

"Trong phòng thay đồ của một CLB, những chuyện này là bình thường. Chúng tôi sẽ giải quyết nội bộ với nhau mà không cần công khai. Rõ ràng có ai đó đứng sau chuyện này, cố tình thổi phồng mọi thứ lên. Tôi sẵn sàng hợp tác với CLB và đồng đội cho bất kỳ điều gì họ thấy cần thiết", tuyển thủ Uruguay nhấn mạnh.

Vụ "drama" chấn động bóng đá Tây Ban Nha nổ ra vào tối 7/5 (giờ Hà Nội). Marca, tờ báo thân Real tung tin Valverde và Tchouameni đánh nhau trên sân tập. Vụ việc nghiêm trọng tới mức Valverde chấn thương vùng đầu, bất tỉnh và phải nhập viện khẩn cấp, theo thông tin từ truyền thông Tây Ban Nha.

Sau đó, mạng xã hội Tây Ban Nha tiếp tục loan tin Valverde phải rời sân tập của Real bằng xe lăn. Tchouameni đã đánh rất nặng vào đầu đồng đội. Thông tin gây chấn động và khiến làng túc cầu thế giới hoang mang. Vụ việc xảy ra chỉ 3 ngày trước trận El Clasico, khiến phòng thay đồ Real hỗn loạn. Trước đó, xuất hiện tin đồn Rudiger và Carreras đánh nhau trên sân tập Real.

Theo Marca, Valverde và Tchouameni mâu thuẫn từ các buổi tập gần đây. Khởi nguồn từ những pha vào bóng quyết liệt của Tchouameni. Sau đó, Valverde đáp trả bằng những cú xoạc tương tự.

Hương Ly
#Valverde #Tchouameni #bóng đá #Real Madrid #đánh nhau #bệnh viện #tin đồn #Tchouameni đánh Valverde #tin Tchouameni đánh Valverde

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe