Tất cả đã bị lừa trong câu chuyện Tchouameni đánh Valverde?

TPO - Tiền vệ Federico Valverde tuyên bố anh bị đập đầu vào bàn, dẫn đến bị thương và cần đến bệnh viện kiểm tra. Không có chuyện Valverde bị Tchouameni đánh như đồn thổi từ báo chí.

"Trong buổi tập vừa qua, giữa chúng tôi xảy ra bất đồng (Valverde và Tchouameni - PV). Trong lúc tranh cãi, tôi vô tình đập trán vào bàn, dẫn đến vết cắt nhỏ và cần đến bệnh viện kiểm tra. Đồng đội không đánh tôi. Tôi cũng không muốn va chạm với đồng đội. Các bạn đã tin về câu chuyện tôi và Tchouameni đánh nhau nhưng điều đó không hề xảy ra", Valverde chia sẻ trên mạng xã hội.

"Trong phòng thay đồ của một CLB, những chuyện này là bình thường. Chúng tôi sẽ giải quyết nội bộ với nhau mà không cần công khai. Rõ ràng có ai đó đứng sau chuyện này, cố tình thổi phồng mọi thứ lên. Tôi sẵn sàng hợp tác với CLB và đồng đội cho bất kỳ điều gì họ thấy cần thiết", tuyển thủ Uruguay nhấn mạnh.

Vụ "drama" chấn động bóng đá Tây Ban Nha nổ ra vào tối 7/5 (giờ Hà Nội). Marca, tờ báo thân Real tung tin Valverde và Tchouameni đánh nhau trên sân tập. Vụ việc nghiêm trọng tới mức Valverde chấn thương vùng đầu, bất tỉnh và phải nhập viện khẩn cấp, theo thông tin từ truyền thông Tây Ban Nha.

Sau đó, mạng xã hội Tây Ban Nha tiếp tục loan tin Valverde phải rời sân tập của Real bằng xe lăn. Tchouameni đã đánh rất nặng vào đầu đồng đội. Thông tin gây chấn động và khiến làng túc cầu thế giới hoang mang. Vụ việc xảy ra chỉ 3 ngày trước trận El Clasico, khiến phòng thay đồ Real hỗn loạn. Trước đó, xuất hiện tin đồn Rudiger và Carreras đánh nhau trên sân tập Real.

Theo Marca, Valverde và Tchouameni mâu thuẫn từ các buổi tập gần đây. Khởi nguồn từ những pha vào bóng quyết liệt của Tchouameni. Sau đó, Valverde đáp trả bằng những cú xoạc tương tự.