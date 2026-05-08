Crystal Palace làm nên lịch sử, lần đầu góp mặt ở chung kết Cúp châu Âu

TPO - Crystal Palace vừa tiếp nối một hành trình kỳ diệu. Đỉnh cao của hành trình ấy vừa được xác lập khi đội bóng thành London chính thức giành quyền góp mặt ở một trận chung kết cúp châu Âu lần đầu tiên trong suốt 120 năm tồn tại sau chiến thắng 2-1 ở trận bán kết lượt về trước Shakhtar Donetsk.

Palace thắng chung cuộc 5-2

Dù đã dẫn đối thủ tới 3-1 sau lượt đi, HLV Oliver Glasner vẫn cho thấy sự tính toán chiến thuật vô cùng cẩn trọng. Ông chấp nhận hy sinh kết quả ở giải Ngoại hạng Anh cuối tuần qua khi cất hàng loạt trụ cột trên băng ghế dự bị, dẫn đến trận thua 0-3 trước Bournemouth.

Nhưng quyết định của Glasner phát huy tác dụng khi Palace bước vào trận tái đấu với CLB Ukraine với một đội hình sung mãn nhất. Dù phải làm khách, Shakhtar Donetsk lại là những người nhập cuộc chủ động hơn. Tiền đạo Kaua Elias liên tục tạo ra sóng gió ở những phút đầu tiên, trong đó có một cú sút đi chệch cột dọc trong gang tấc và một pha hãm thành bị thủ môn Dean Henderson xuất sắc cản phá.

Vượt qua những phút đầu chệch choạc, Crystal Palace lập tức đáp trả. Phút thứ 10, từ đường chuyền dài vượt tuyến chuẩn xác của Chris Richards, Jean-Philippe Mateta chạm bóng tinh tế để Yéremy Pino thoát xuống, lạnh lùng dứt điểm chéo góc tung lưới đối phương. Đáng tiếc, trọng tài biên phất cờ báo lỗi việt vị.

Tuy nhiên, người hâm mộ tại Selhurst Park không phải chờ đợi quá lâu để được vỡ òa cảm xúc thực sự. Khi hiệp 1 trôi qua được một nửa thời gian, Adam Wharton tung cú sút xa uy lực từ cự ly 25 mét. Dù thủ môn đội khách cản phá thành công, hậu vệ Daniel Muñoz đã rất nhanh lao vào đá bồi từ góc hẹp. Bóng đập trúng người Pedro Henrique bay vào lưới, mang về bàn mở tỷ số cho Palace từ một pha phản lưới nhà.

9 phút sau, Eguinaldo nhận bóng ngay rìa vòng cấm trong tư thế quay lưng lại khung thành, khéo léo xoay người và dứt điểm tuyệt đẹp vào góc cao bên trái, san bằng tỷ số 1-1. Tiếc rằng đây là dấu ấn duy nhất của đại diện Ukraine trong trận.

Bước sang hiệp hai, thế trận nhanh chóng được định đoạt. Phút 52, Crystal Palace một lần nữa vươn lên dẫn trước nhờ công của Ismaïla Sarr. Nhận đường chuyền dọn cỗ từ Tyrick Mitchell, Sarr dễ dàng đệm bóng cận thành tung lưới đối thủ. Bàn thắng này không chỉ ấn định chiến thắng mà còn là pha lập công thứ 6 trong 5 trận gần nhất của anh tại Conference League, qua đó giúp tiền đạo này vươn lên độc chiếm ngôi Vua phá lưới giải đấu với 9 bàn thắng.

Trong nỗ lực vớt vát hy vọng, Shakhtar đã thực hiện quyền thay người kép nhằm gia tăng hỏa lực, nhưng đội chủ nhà Palace vẫn duy trì sức ép cực lớn, điển hình là cú sút ở thế đối mặt bị cản phá của Mitchell ở cuối trận.

Tiếng còi mãn cuộc vang lên khép lại một đêm mang tính bước ngoặt đối với Crystal Palace. Họ hiên ngang giành thắng lợi chung cuộc 5-2, kiếm đến Đức để chạm trán Rayo Vallecano trong trận chung kết Conference League, hướng tới mục tiêu giành danh hiệu lớn thứ hai trong lịch sử CLB sau FA Cup 2025.

Về phần Shakhtar Donetsk, dù bị loại, nhà vô địch UEFA Cup 2009 vẫn đang thống trị giải quốc nội Ukraine và nắm chắc tấm vé trở lại đấu trường châu Âu vào mùa giải tới.