Nhận định SHB Đà Nẵng vs Becamex TPHCM, 18h00 ngày 8/5: Trận chiến sống còn

TPO - Nhận định bóng đá Đà Nẵng vs Becamex TPHCM, vòng 22 LPBank V-League 2025/26 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. SHB Đà Nẵng vẫn chật vật ở vị trí cuối bảng xếp hạng V.League 2025/26. Thầy trò HLV Lê Đức Tuấn nhất định phải giành điểm ở trận này.

Nhận định trước trận SHB Đà Nẵng vs Becamex TPHCM

Trên bảng xếp hạng V.League tính đến vòng 21, Đà Nẵng có 13 điểm, kém PVF-CAND một điểm. Becamex TPHCM đứng ở vị trí thứ 12 với 21 điểm và vẫn chưa an toàn trong cuộc đua trụ hạng. Đây chính là trận "chung kết ngược" mang tính chất 6 điểm của 2 CLB ngụp lặn ở nhóm cuối.

Đà Nẵng vẫn còn cơ hội mong manh để vươn lên vị trí an toàn, nơi mà họ đang thua Becamex TPHCM 7 điểm. Nếu đánh bại đối thủ cạnh tranh trực tiếp, đội bóng "sông Hàn" rút ngắn cách biệt còn 4 điểm; V.League mùa này vẫn còn 5 vòng và mọi chuyện đều có thể xảy ra. Ngược lại, khi không thắng Becamex TPHCM, Đà Nẵng coi như hết cửa giành vị trí 12.

Mục tiêu khả dĩ của thầy trò Lê Đức Tuấn ở thời điểm này là cạnh tranh vị trí 13 cùng PVF-CAND, nơi giúp họ bước vào trận play-off để tranh vé góp mặt ở V.League mùa tới. Với đội chủ sân Chi Lăng lúc này, giành một điểm đã là điều quý giá. Vấn đề là làm cách nào để Đà Nẵng có điểm trước Becamex TPHCM trên sân nhà?

Cả 2 đội bóng đều có phong độ thất vọng ở thời điểm này. Becamex TPHCM tệ. Đà Nẵng còn tệ hơn thế. Lực lượng của Becamex TPHCM ổn định và có chất lượng tốt hơn. Còn Đà Nẵng có lợi thế sân nhà, họ phải lấy Chi Lăng làm điểm tựa để cầm hòa, thậm chí là giành trọn 3 điểm ở trận đấu đặc biệt quan trọng đêm nay.

Phong độ, thành tích đối đầu SHB Đà Nẵng vs Becamex TPHCM

Đà Nẵng thua Hà Nội, hòa Thể Công Viettel trong 2 trận ra sân gần nhất tại V.League. Trước đó, họ thua liên tiếp Nam Định, SLNA và CAHN. Ở trận gần nhất ra sân tại Chi Lăng, thầy trò HLV Lê Đức Tuấn cầm hòa đội đua vô địch Thể Công Viettel. Đó là điểm tựa để Đà Nẵng tự tin bước vào trận tiếp đón Becamex TPHCM.

Đội bóng đất Thủ hòa Thanh Hóa và Nam Định 2 trận gần nhất. Ở 3 trận đấu Becamex TPHCM chơi trên sân khách gần đây, họ thể hiện khá tốt. Thầy trò HLV Đặng Trần Chỉnh đã chơi không tệ trên sân Hàng Đẫy trước Hà Nội.

Ở lần gần nhất 2 CLB gặp nhau tại V.League, Đà Nẵng thắng 2-1. Đội bóng sông Hàn bất bại trước Becamex TPHCM trong 5 trận đã qua với thành tích một thắng và 4 hòa.