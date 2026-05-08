Nguyễn Tuấn Anh đầu quân cho Đại học Southern California, thi đấu trong hệ thống NCAA

TPO - Nhà đương kim vô địch Golf Quốc gia Nguyễn Tuấn Anh xác nhận sẽ gia nhập đội tuyển golf nam của University of Southern California năm 2027. Đây là bước tiến quan trọng trong sự nghiệp của tài năng sinh năm 2009, đồng thời tiếp tục mở rộng dấu ấn của golf trẻ Việt Nam trên bản đồ học đường - thể thao đỉnh cao tại Mỹ.

Trên trang cá nhân, Tuấn Anh chia sẻ niềm tự hào khi trở thành một phần của đội tuyển golf nam của University of Southern California (USC). Anh gửi lời cảm ơn đến HLV Mark Hankins và HLV Justin Keiley vì đã trao cơ hội phát triển trong một trong những môi trường golf đại học giàu truyền thống và cạnh tranh hàng đầu thế giới.

Việc gia nhập một trường thuộc nhóm "Power Five" (5 liên đoàn thể thao quyền lực nhất nước Mỹ) không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn mà còn cho thấy tiềm năng phát triển dài hạn của Tuấn Anh trên con đường golf chuyên nghiệp.

USC từ lâu được xem là một trong những “đế chế” thể thao của hệ thống NCAA với hơn 100 chức vô địch quốc gia ở nhiều môn. Riêng golf nam, USC là cái nôi sản sinh ra nhiều tên tuổi lớn của làng golf thế giới như nhà vô địch The Masters Craig Stadler hay nhà vô địch US Open Scott Simpson.

Nguyễn Tuấn Anh hiện đang xếp hạng 152 trên bảng xếp hạng golf nghiệp dư thế giới (WAGR), đồng thời sở hữu loạt thành tích đáng chú ý như vô địch Thailand Men’s Amateur, á quân Junior Presidents Cup và á quân Singha Pro Championship.

Tại Singha Championship 2026 thuộc hệ thống All Thailand Golf Tour mới đây, Tuấn Anh tiếp tục để lại dấu ấn mạnh mẽ khi cán đích đồng hạng 2 với tổng điểm -9 gậy (69-68-72-66).

Thành tích này giúp anh lần thứ ba giành danh hiệu Best Amateur dành cho golfer nghiệp dư xuất sắc nhất giải tại hệ thống ATGT, sau Singha Bangkok Open 2025 và Thailand Open 2025.

Kết quả tại Thái Lan cũng giúp Tuấn Anh cải thiện đáng kể thứ hạng trên bảng xếp hạng golf chuyên nghiệp thế giới (OWGR), từ vị trí 1692 vươn lên hạng 1413. Anh hiện là golfer Việt Nam có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng này, dù vẫn đang thi đấu với tư cách nghiệp dư.

