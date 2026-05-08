Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Nguyễn Tuấn Anh đầu quân cho Đại học Southern California, thi đấu trong hệ thống NCAA

Trọng Đạt

TPO - Nhà đương kim vô địch Golf Quốc gia Nguyễn Tuấn Anh xác nhận sẽ gia nhập đội tuyển golf nam của University of Southern California năm 2027. Đây là bước tiến quan trọng trong sự nghiệp của tài năng sinh năm 2009, đồng thời tiếp tục mở rộng dấu ấn của golf trẻ Việt Nam trên bản đồ học đường - thể thao đỉnh cao tại Mỹ.

1-3087.jpg

Trên trang cá nhân, Tuấn Anh chia sẻ niềm tự hào khi trở thành một phần của đội tuyển golf nam của University of Southern California (USC). Anh gửi lời cảm ơn đến HLV Mark Hankins và HLV Justin Keiley vì đã trao cơ hội phát triển trong một trong những môi trường golf đại học giàu truyền thống và cạnh tranh hàng đầu thế giới.

Việc gia nhập một trường thuộc nhóm "Power Five" (5 liên đoàn thể thao quyền lực nhất nước Mỹ) không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn mà còn cho thấy tiềm năng phát triển dài hạn của Tuấn Anh trên con đường golf chuyên nghiệp.

USC từ lâu được xem là một trong những “đế chế” thể thao của hệ thống NCAA với hơn 100 chức vô địch quốc gia ở nhiều môn. Riêng golf nam, USC là cái nôi sản sinh ra nhiều tên tuổi lớn của làng golf thế giới như nhà vô địch The Masters Craig Stadler hay nhà vô địch US Open Scott Simpson.

screenshot-2026-05-08-205427.png

Nguyễn Tuấn Anh hiện đang xếp hạng 152 trên bảng xếp hạng golf nghiệp dư thế giới (WAGR), đồng thời sở hữu loạt thành tích đáng chú ý như vô địch Thailand Men’s Amateur, á quân Junior Presidents Cup và á quân Singha Pro Championship.

Tại Singha Championship 2026 thuộc hệ thống All Thailand Golf Tour mới đây, Tuấn Anh tiếp tục để lại dấu ấn mạnh mẽ khi cán đích đồng hạng 2 với tổng điểm -9 gậy (69-68-72-66).

Thành tích này giúp anh lần thứ ba giành danh hiệu Best Amateur dành cho golfer nghiệp dư xuất sắc nhất giải tại hệ thống ATGT, sau Singha Bangkok Open 2025 và Thailand Open 2025.

Kết quả tại Thái Lan cũng giúp Tuấn Anh cải thiện đáng kể thứ hạng trên bảng xếp hạng golf chuyên nghiệp thế giới (OWGR), từ vị trí 1692 vươn lên hạng 1413. Anh hiện là golfer Việt Nam có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng này, dù vẫn đang thi đấu với tư cách nghiệp dư.

Trọng Đạt
#Nguyễn Tuấn Anh #USC #Golf #NCAA #Việt Nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe