FIFA bị tố làm chiêu trò để thổi vé World Cup 2026

TPO - Mới đây, FIFA đã mở đợt bán vé "phút chót" theo nguyên tắc ai đến trước được phục vụ trước. Đây là đợt bán vé theo họ nhấn mạnh là “cơ hội cuối cùng” để NHM có thể xem những trận đấu hấp dẫn tại World Cup 2026. Tuy nhiên, nhiều tờ báo lớn đã đặt dấu hỏi về bước đi này.

Sự khan hiếm giả tạo?

Động thái của FIFA được bổ trợ bằng những tuyên bố mà Chủ tịch Gianni Infantino từng đưa ra trước đó. Hồi tháng 2, ông nói: “Tất cả các trận đấu đều đã bán hết vé". Tuyên bố này cùng các chiến dịch của FIFA khiến NHM càng sốt sắng tìm kiếm những tấm vé mà họ nghĩ là hiếm hoi còn sót lại ở vòng chung kết.

Nhưng trái ngược với dự đoán về một cuộc săn lùng gắt gao, nguồn cung vé hiện nay vẫn vô cùng dồi dào. Các ấn phẩm như Sport Mail, AOL, New York Times hay Yahoo Sports đều khẳng định nhiều trận đấu, số lượng vé vẫn còn rất nhiều.

Cuộc khảo sát mới đây của đại học Seton Hall củng cố cho nhận định trên. Kết quả cho thấy tỷ lệ người hâm mộ có ý định mua vé đã giảm từ 40% từ tháng 10 năm ngoái xuống còn 30% vào tháng 4 năm nay. Mức quan tâm (chỉ tính với những người được hỏi thừa nhận là mình đam mê thể thao) đã giảm từ 21% xuống 16%).

Các con số này hoàn toàn mâu thuẫn với tuyên bố của FIFA. Theo thống kê của AOL, hơn 50 trận đấu vòng bảng vẫn còn lượng vé lớn. “Câu hỏi đặt ra là liệu FIFA có đang quá tự tin vào sức hút của giải đấu mà quên đi khả năng chi trả của người hâm mộ hay không?”, ấn phẩm của Mỹ bình luận.

Giá vé là rào cản chính

Lý do chính khiến các khán đài vẫn còn những khoảng trống mênh mông nằm ở mức giá bị cho là "không tưởng". Ví dụ, nếu muốn xem nhà đương kim vô địch Argentina đấu với Algeria tại Kansas City vào ngày 16/6, bạn phải chi tối thiểu 770 USD (hơn 20 triệu đồng cho 1 vé hạng thấp nhất). Trận Anh vs Croatia cũng có giá tương tự.

Vé xem nhiều trận ở Mỹ vẫn còn nhiều

Trận Brazil vs Morocco đang dư thừa vé ở các khán đài phía trên với mức giá "chát" nhất: từ 1.265 USD. Trận Đức vs Curacao có giá mềm hơn (tương đương 10 triệu đồng) nhưng vẫn còn rất nhiều chỗ trống.

Ngay cả các chủ nhà cũng "ngấm đòn". Trận mở màn của tuyển Mỹ gặp Paraguay tại sân SoFi vẫn còn hơn 5.000 vé chưa bán được với giá thấp nhất là 1.120 USD. Trận Mỹ gặp Australia tại Seattle cũng chung số phận dù giá vé đã "giảm nhẹ" xuống còn 906 USD.

Nói không quá, các trận của chủ nhà đang trong tình trạng ế vé. Có nhiều lý do để giải thích cho thực tế này. Thứ nhất, bóng đá vẫn không phải môn thể thao số 1 ở xứ cờ hoa. Thứ 2, trong số trận vòng bảng, Mỹ chơi 2 trận ở thành phố Los Angeles. Mà tại đây, lượng NHM nhập cư rất nhiều. Những người này sẽ ưu tiên cổ vũ cho đội tuyển quê hương ở Nam Mỹ, châu Á hay châu Âu hơn là Mỹ.

Tại Mexico, trận khai mạc tại "thánh địa" Azteca giữa Mexico và Nam Phi vẫn còn hơn 1.000 chỗ ngồi. Tuy nhiên, BTC nhất quyết không hạ giá vé mà vẫn giữ ở mức không tưởng: 3.000 USD.

Không chỉ vé xem bóng đá, ngành dịch vụ cũng đang lo sốt vó. Báo cáo từ Hiệp hội Khách sạn Mỹ cho thấy 80% chủ khách sạn tại các thành phố đăng cai ghi nhận lượng đặt phòng thấp hơn nhiều so với dự kiến. Số lượng người đặt phòng dịp World Cup 2026 cũng phản ánh phần nào sức tiêu thụ của vé.

Chỉ còn 35 ngày nữa là đến lễ khai mạc World Cup. Dù ông Infantino từng khoe về nhu cầu 500 triệu vé cho 7 triệu suất bán, nhưng thực tế phũ phàng trên trang web của FIFA đã chứng minh điều ngược lại. Phải chăng, World Cup 2026 đang đứng trước nguy cơ trở thành giải đấu dành riêng cho giới thượng lưu, thay vì là ngày hội của toàn thể người hâm mộ bóng đá?