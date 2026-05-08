Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Đêm mai bốc thăm chia bảng Asian Cup 2027, kịch bản nào chờ đợi đội tuyển Việt Nam?

Đặng Lai

TPO - Vào lúc 01h00 ngày 10/5 (theo giờ Việt Nam), lễ bốc thăm chia bảng VCK Asian Cup 2027 sẽ diễn ra tại Saudi Arabia. Sự kiện này sẽ phân định bảng đấu của các đội tuyển ở VCK, trong đó có đội tuyển Việt Nam.

viet-nam-thang-dam-bangladesh-6.jpg

Tại lễ bốc thăm VCK Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 3, đứng chung hàng ngũ với các đối thủ đầy duyên nợ như Thái Lan hay Trung Quốc. Vị trí này mang lại cả thời cơ lẫn thách thức.

Thách thức là đội tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ phải chung bảng với ít nhất hai ông lớn từ nhóm 1 và nhóm 2 (như Nhật Bản, Hàn Quốc, đương kim vô địch Qatar…).

Việc nằm ở nhóm 3 giúp Việt Nam tránh được những đối thủ khó chịu cùng nhóm, đồng thời có cơ hội cạnh tranh sòng phẳng tấm vé đi tiếp nếu có chiến thuật hợp lý trước các đại diện nhóm 4 như Indonesia hay Triều Tiên.

Về tương quan, Việt Nam cũng được coi là mạnh hơn những cái tên nhóm 4 như Singapore, Kuwait hay Kyrgyzstan… Nếu chung bảng với các đội tuyển này, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ càng tự tin hơn trên hành trình vượt qua vòng bảng.

tuyen-viet-nam-1-848.jpg
Đội tuyển Việt Nam nằm ở nhóm 3

Có nhiều kịch bản đang chờ đợi tuyển Việt Nam trong lễ bốc thăm. Nếu chung bảng những cái tên như Indonesia (nhóm 4), Iraq (nhóm 2) hay Nhật Bản (nhóm 1), chẳng khác nào thầy trò HLV Kim Sang-sik rơi vào bảng tử thần. Nhưng nếu lá thăm đưa Việt Nam vào bảng đấu có Australia, Syria và Singapore, có thể tự tin khẳng định nhiệm vụ đi tiếp không quá khó khăn với thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Lễ bốc thăm chia bảng VCK Asian Cup 2027 sẽ diễn ra vào rạng sáng 10/5 (theo giờ Việt Nam) và truyền hình trực tiếp trên các nền tảng của AFC. Đây là mốc thời gian đã được điều chỉnh so với dự kiến ban đầu là 11/4. Lý do vì các cuộc xung đột ở Trung Đông trong thời gian qua đã khiến bóng đá châu Á xáo trộn khá nhiều.

Thực tế là lễ bốc thăm Cúp châu Á 2027 diễn ra khi chưa chốt được 16 đội tuyển tham dự. Tấm vé cuối cùng sẽ được định đoạt trong trận đấu vòng loại giữa Lebanon và Yemen. Trận đấu này dự kiến tổ chức vào 31/3 nhưng bị hoãn lại tới tháng 6 vì xung đột Trung Đông.

maxresdefault.jpg
4 nhóm trước lễ bốc thăm
Đặng Lai
#Đội tuyển Việt Nam #Kim Sang-sik #Asian Cup 2027 #bốc thăm Asian Cup #VFF #bóng đá Việt Nam #Trần Quốc Tuấn #hạt giống Asian Cup #Saudi Arabia 2027

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe