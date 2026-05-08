Đêm mai bốc thăm chia bảng Asian Cup 2027, kịch bản nào chờ đợi đội tuyển Việt Nam?

TPO - Vào lúc 01h00 ngày 10/5 (theo giờ Việt Nam), lễ bốc thăm chia bảng VCK Asian Cup 2027 sẽ diễn ra tại Saudi Arabia. Sự kiện này sẽ phân định bảng đấu của các đội tuyển ở VCK, trong đó có đội tuyển Việt Nam.

Tại lễ bốc thăm VCK Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 3, đứng chung hàng ngũ với các đối thủ đầy duyên nợ như Thái Lan hay Trung Quốc. Vị trí này mang lại cả thời cơ lẫn thách thức.

Thách thức là đội tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ phải chung bảng với ít nhất hai ông lớn từ nhóm 1 và nhóm 2 (như Nhật Bản, Hàn Quốc, đương kim vô địch Qatar…).

Việc nằm ở nhóm 3 giúp Việt Nam tránh được những đối thủ khó chịu cùng nhóm, đồng thời có cơ hội cạnh tranh sòng phẳng tấm vé đi tiếp nếu có chiến thuật hợp lý trước các đại diện nhóm 4 như Indonesia hay Triều Tiên.

Về tương quan, Việt Nam cũng được coi là mạnh hơn những cái tên nhóm 4 như Singapore, Kuwait hay Kyrgyzstan… Nếu chung bảng với các đội tuyển này, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ càng tự tin hơn trên hành trình vượt qua vòng bảng.

Có nhiều kịch bản đang chờ đợi tuyển Việt Nam trong lễ bốc thăm. Nếu chung bảng những cái tên như Indonesia (nhóm 4), Iraq (nhóm 2) hay Nhật Bản (nhóm 1), chẳng khác nào thầy trò HLV Kim Sang-sik rơi vào bảng tử thần. Nhưng nếu lá thăm đưa Việt Nam vào bảng đấu có Australia, Syria và Singapore, có thể tự tin khẳng định nhiệm vụ đi tiếp không quá khó khăn với thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Lễ bốc thăm chia bảng VCK Asian Cup 2027 sẽ diễn ra vào rạng sáng 10/5 (theo giờ Việt Nam) và truyền hình trực tiếp trên các nền tảng của AFC. Đây là mốc thời gian đã được điều chỉnh so với dự kiến ban đầu là 11/4. Lý do vì các cuộc xung đột ở Trung Đông trong thời gian qua đã khiến bóng đá châu Á xáo trộn khá nhiều.

Thực tế là lễ bốc thăm Cúp châu Á 2027 diễn ra khi chưa chốt được 16 đội tuyển tham dự. Tấm vé cuối cùng sẽ được định đoạt trong trận đấu vòng loại giữa Lebanon và Yemen. Trận đấu này dự kiến tổ chức vào 31/3 nhưng bị hoãn lại tới tháng 6 vì xung đột Trung Đông.