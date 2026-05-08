Dàn võ sĩ Việt - quốc tế tranh tài nảy lửa tại LION Championship 31

Trọng Đạt

TPO - LION Championship 31 trở lại vào tối 9/5 tại Hà Nội với loạt trận đấu đáng chú ý. Tâm điểm là màn đối đầu giữa Châu La và Bàn Văn Hoàng, bên cạnh nhiều cặp đấu hứa hẹn kịch tính ở các hạng cân.

Ở trận đấu chính hạng 70kg, võ sĩ Châu La (Zhou Luo) đến từ Trung Quốc sẽ có lần thứ hai xuất hiện tại giải MMA lớn nhất Việt Nam với mục tiêu tiến gần đến chiếc đai vô địch. Sau chiến thắng vang dội trước Hà Thế Anh ở LC 28, Châu La sẽ đối đầu với tay đấm trở lại sau hai năm vắng bóng - Bàn Văn Hoàng, võ sĩ từng tranh đai vô địch ở sự kiện LC 11.

Trong trận thứ chính, cuộc đối đầu giữa hai tài năng trẻ hạng 56kg - Đỗ Huy Hoàng và John Dave Almanza hứa hẹn một màn kịch chiến. Sau khi đạt ngôi Á quân mùa giải LION Championship 2022, Đỗ Huy Hoàng đã dành 3 năm tập trung cho sự nghiệp thi đấu Wushu Tán Thủ ở đội tuyển quốc gia, với 1 HCB SEA Games 2023 và 1 HCB World Games 2025. Trong khi đó, John Dave Almanza (Philippines) cũng từng tham dự vòng đấu tuyển chọn võ sĩ Road To UFC 2024 - một minh chứng cho thực lực của tay đấm này.

Ngoài ra, sự trở lại của Danh Quốc - tay đấm được chờ đợi sau hai chiến thắng ấn tượng năm 2025 cũng nhận được nhiều sự chú ý. Đối thủ của anh sẽ là nhà cựu vô địch WMC Muay Châu Á - Dindo Camansa, “kẻ du mục” từng chinh chiến ở hàng loạt môn võ khác nhau khắp khu vực Đông Nam Á.

Ngoài ra, hai trận tứ kết hạng cân 52kg giữa “boy phố” Võ Tiến Đạt và HCB Muay Thế giới - Huỳnh Hải Đăng và cuộc tái đấu giữa Bùi Đình Khải - Phan Ngọc Hiếu cũng được kỳ vọng sẽ mang tới những màn trình diễn thu hút khán giả đến với sự kiện LION Championship 31.

Các trận đấu tại LION Championship 31 (LC 31) sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 9/5 tại Nhà thi đấu phường Xuân Đỉnh (Nhà thi đấu Tây Hồ cũ).

