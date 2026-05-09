Nhận định U17 Qatar vs U17 Indonesia, 23h30 ngày 9/5: Vé sớm đến U17 World Cup?

TPO - Nhận định bóng đá U17 Qatar vs U17 Indonesia, vòng bảng U17 châu Á 2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. U17 Indonesia có thể giành vé sớm dự U17 World Cup nhưng mục tiêu này của đội bóng xứ vạn đảo không dễ thực hiện.

Nhận định trước trận U17 Qatar vs U17 Indonesia

U17 Indonesia sẽ bước vào trận đấu mang tính bước ngoặt gặp U17 Qatar tại lượt trận thứ hai bảng B vòng chung kết U17 châu Á 2026. Đây là cuộc đối đầu mang ý nghĩa quan trọng cho cả hai đội bóng trên hành trình cạnh tranh tấm vé vượt qua vòng bảng. Trong khi đại diện Đông Nam Á đang hừng hực khí thế, U17 Qatar lại bị dồn vào thế chân tường và buộc chiến đấu để tự cứu lấy hy vọng đi tiếp.

Đoàn quân của HLV Kurniawan Dwi Yulianto vừa tạo nên cơn địa chấn ở trận ra quân khi xuất sắc hạ gục U17 Trung Quốc với tỷ số 1-0. Bất chấp việc phải chơi lùi sâu chịu trận, cầm bóng vỏn vẹn 39% và để đối thủ dứt điểm tới 19 lần, hệ thống phòng ngự của U17 Indonesia vẫn đứng vững. Pha lập công chớp nhoáng của tiền đạo Keanu Senjaya ở phút 86 cho thấy lối chơi thực dụng, lỳ lợm và khả năng trừng phạt sai lầm đối thủ cực kỳ sắc bén của đội bóng xứ vạn đảo.

Trái ngược với sự thăng hoa của U17 Indonesia, U17 Qatar đang chịu áp lực nặng nề sau thất bại trước ứng viên vô địch U17 Nhật Bản ở lượt trận đầu tiên. Đội bóng Tây Á đang đứng chót bảng, thêm một cú sảy sẽ khiến họ sớm xách vali về nước ở U17 châu Á 2026. Do đó, Qatar được dự đoán sẽ chủ động dâng cao đội hình tấn công ngay từ tiếng còi khai cuộc, tận dụng ưu thế về thể hình và tốc độ để khoan phá khối bê tông phòng ngự của đối thủ.

Nếu đánh bại Qatar, đồng thời U17 Trung Quốc không thể thắng Nhật Bản ở trận đấu diễn ra trước đó 30 phút, U17 Indonesia sẽ chính thức giành vé vào tứ kết và bỏ túi luôn suất dự VCK U17 World Cup lần thứ 3 liên tiếp. Trận đấu đêm nay hứa hẹn sẽ là màn đấu trí căng thẳng giữa áp lực tấn công dồn dập từ phía Qatar và nghệ thuật phòng thủ phản công đầy toan tính của bóng đá trẻ Indonesia.

Phong độ, thành tích đối đầu U17 Qatar vs U17 Indonesia

Hai nền bóng đá Qatar và Indonesia có nhiều duyên nợ trong vài năm gần đây. Điển hình như trận mở màn VCK U23 châu Á hồi tháng 4/2024. U23 Qatar đã thắng 2-0 trước U23 Indonesia trong trận đấu mà trọng tài Nasrullo Kabirov thành tâm điểm chỉ trích. Hai tấm thẻ đỏ đầy tranh cãi của Ivar Jenner và Ramadhan Sananta, cùng quả phạt đền dẫn đến bàn mở tỷ số đã khiến HLV Shin Tae-yong nổi nóng.

Ở cấp độ trẻ, hai đội từng tạo nên trận cầu điên rồ nhất lịch sử vòng bảng U19 châu Á năm 2018. Khi đó, U19 Qatar thể hiện sức mạnh áp đảo và vươn lên dẫn trước 6-1 sau gần một giờ thi đấu. Tuy nhiên, từ tinh thần không bỏ cuộc, Indonesia tạo ra cơn địa chấn khi Todd Rivaldo Ferre lập hat-trick, giúp U19 Indonesia kết thúc trận đấu với cách biệt chỉ một bàn (5-6).

Các đội tuyển Indonesia chưa bao giờ dễ dàng đầu hàng trước Qatar. Trận đối đầu ở cấp độ U17 đêm nay là cuộc chạm trán thú vị giữa 2 đội tuyển trẻ được đầu tư rất mạnh, gánh trên vai kỳ vọng của bóng đá Qatar và Indonesia trong tương lai. Chờ xem Indonesia sẽ làm được gì trước đối thủ cứng cựa hơn hẳn U17 Trung Quốc. Và U17 Qatar cũng có liều thuốc thử phù hợp để chứng minh năng lực, sau một trận đấu dưới cơ trước U17 Nhật Bản quá mạnh.