Nhận định Man City vs Brentford, 23h30 ngày 9/5: Còn nước còn tát

Nhận định bóng đá Man City vs Brentford, Premier League - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Man City đang đứng trước áp lực lớn trong cuộc đua vô địch Premier League sau cú sảy chân đầy tiếc nuối trước Everton. Trở về sân Etihad để tiếp đón Brentford, thầy trò Pep Guardiola buộc phải giành 3 điểm để tiếp tục bám đuổi Arsenal.

Cuộc đua đến ngôi vương Premier League đang nóng hơn bao giờ hết, và sau vòng đấu vừa qua, Arsenal là đội được hưởng lợi rất nhiều. Man City đã đánh rơi hai điểm quan trọng trong chuyến làm khách trên sân của Everton khi bị cầm hòa 3-3. Kết quả này không chỉ khiến đoàn quân của Pep Guardiola chững lại trong cuộc đua vô địch mà còn chấm dứt chuỗi sáu chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường.

HLV Pep Guardiola không giấu được sự thất vọng sau trận. Chiến lược gia người Tây Ban Nha thừa nhận rằng cuộc đua vô địch lúc này không còn nằm hoàn toàn trong tay Man City nữa. Arsenal đang tạo ra khoảng cách 5 điểm trên bảng xếp hạng khi mùa giải chỉ còn bốn vòng đấu. Dù vậy, cơ hội vẫn chưa khép lại với City bởi nếu giành chiến thắng ở vòng đấu tới, khoảng cách có thể được rút ngắn trước khi Arsenal bước vào chuyến làm khách trên sân West Ham.

Điểm tựa lớn nhất của Man City lúc này là sân Etihad. Đội bóng áo xanh đang sở hữu chuỗi 15 trận bất bại trên sân nhà tại Premier League, trong đó có 12 chiến thắng. Không chỉ thắng, họ còn thường xuyên tạo ra thế trận áp đảo với hàng công cực kỳ hiệu quả, ghi ít nhất hai bàn trong phần lớn các trận đấu kể trên. Kể từ thất bại trước Tottenham hồi tháng 8 năm ngoái, Etihad gần như trở thành pháo đài mà rất ít đội bóng có thể rời đi với kết quả tích cực.

Dẫu vậy, Brentford không phải đối thủ mà Man City có thể xem thường. Dù Citizens thắng phần lớn các cuộc đối đầu giữa hai đội trong nhiều năm qua, nhưng những trận đấu này thường diễn ra vô cùng căng thẳng. Không ít lần Brentford khiến Man City gặp khó khăn nhờ lối chơi giàu thể lực cùng khả năng phản công tốc độ. Đáng chú ý, phần lớn các chiến thắng của City trước Brentford đều chỉ có cách biệt tối thiểu một hoặc hai bàn thắng.

Brentford bước vào trận đấu này với tinh thần hưng phấn sau chiến thắng 3-0 trước West Ham. Đó là trận thắng đầu tiên của họ sau chuỗi sáu trận liên tiếp không biết đến cảm giác chiến thắng. Chiến thắng đó giúp Brentford tiếp tục duy trì hy vọng cạnh tranh suất dự cúp châu Âu.

Một trong những điểm mạnh đáng chú ý của Brentford mùa này là khả năng bùng nổ ở cuối trận. Họ là một trong những đội ghi nhiều bàn thắng nhất trong 15 phút cuối tại Premier League. Điều này cho thấy Brentford luôn duy trì tinh thần chiến đấu mạnh mẽ cho tới những phút cuối cùng. Tuy nhiên, thử thách dành cho họ cuối tuần này sẽ không nhỏ bởi Man City lại là đội phòng ngự hiệu quả nhất ở giai đoạn cuối trận đấu.

Phong độ sân khách của Brentford cũng là điều khiến người hâm mộ lo lắng. Đội bóng của Keith Andrews đã thua tới 9 trong 17 chuyến làm khách mùa này. Thành tích đó cho thấy họ thường gặp khó khăn khi phải đối đầu với các đội bóng lớn trên sân khách. Cuộc đối đầu sắp tới hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn. Man City cần chiến thắng để tiếp tục bám đuổi Arsenal trong cuộc đua vô địch, còn Brentford khát điểm để nuôi tham vọng giành vé dự cúp châu Âu.

Phong độ, lịch sử đối đầu Man City vs Brentford

Thông tin lực lượng Man City vs Brentford

Man City không có sự phục vụ của Rodri, Gvardiol và Ruben Dias do chấn thương.

Về phía Brentford, Milambo và Fabio Carvalho dính chấn thương. Henderson và Rico Henry bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Man City: Donnarumma; Nunes, Khusanov, Guehi, O’Reilly; Gonzalez, Bernardo; Semenyo, Cherki, Doku; Haaland.

Brentford: Kelleher; Kayode, Van den Berg, Collins, Hickey; Jensen, Yarmolyuk; Ouattara, Damsgaard, Lewis-Potter; Thiago.

Dự đoán tỷ số Man City 3-1 Brentford

