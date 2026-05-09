Nhận định bóng đá Ninh Bình vs Hải Phòng, 18h00 ngày 9/5: Không có quà cho khách?

TPO - Nhận định bóng đá trận Ninh Bình vs Hải Phòng diễn ra lúc 18h00 ngày 9/5 ở vòng 22 LPBank V.League 2025/26. Phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số. Ninh Bình dự báo sẽ vượt qua Hải Phòng để duy trì cuộc đua ở đầu bảng.

Ninh Bình sẽ đánh bại Hải Phòng để giành trọn 3 điểm?

Nhận định trước trận đấu Ninh Bình vs Hải Phòng

Hải Phòng từng khiến Ninh Bình phải chấp nhận chia điểm ở trận lượt đi trên sân Lạch Tray với tỷ số 2-2. Tuy nhiên đấy là thời điểm đội bóng đất Cảng đang còn động lực chiến đấu dưới sự dẫn dắt của HLV Chu Đình Nghiêm.

Tình thế hiện nay đã có phần đổi khác, Ninh Bình đang cần điểm để duy trì cuộc đua vào tốp 3. Chiều ngược lại, Hải Phòng (28 điểm) đã yên tâm với suất trụ hạng nhưng cách khá xa nhóm đầu bảng. Việc HLV Chu Đình Nghiêm nói lời chia tay cũng sẽ tác động tới tâm lý và sự tập trung của toàn đội.

Về lực lượng, Ninh Bình được đánh giá cao hơn với nhiều ngôi sao cả nội cũng như ngoại binh. Cả Nguyễn Hoàng Đức và Geovane Magno đều đang có phong độ ổn định, đủ khả năng để "gánh" đội. Dù phong độ các vòng đấu vừa qua không thực sự tốt, Ninh Bình vẫn trội hơn nếu đặt bên cạnh Hải Phòng đã trải qua 3 vòng đấu không biết mùi chiến thắng.

Với việc chỉ kém đội đứng thứ 3 là CLB Hà Nội 1 điểm, Ninh Bình cần chiến thắng để giành vị trí trong tốp 3. Cơ hội mở ra với Ninh Bình bởi ở vòng đấu này, Hà Nội phải làm khách trên sân Thanh Hoá đang khát điểm.

Phong độ, thành tích đối đầu và lực lượng

Trong 3 trận gặp nhau gần đây, Hải Phòng và Ninh Bình bất phân thắng bại khi mỗi bên thắng 1 và hoà 1 trận. Năm trận gần nhất, Ninh Bình thắng 3, hoà 1 và thua 1 trận.

Bên kia chiến tuyến, Hải Phòng thua 2, thắng 2 và hoà 1 trong 5 trận gần đây. Đáng chú ý, họ đánh bại CLB Hà Nội 1-0 ngay tại Lạch Tray. Tuy nhiên việc HLV Chu Đình Nghiêm lên ngồi ghế GĐKT dự báo sẽ khiến lối chơi của Hải Phòng khó duy trì như trước.

Về lực lượng, Ninh Bình thiếu Dụng Quang Nho do chấn thương, trong khi Hải Phòng có đầy đủ lực lượng mạnh nhất.

Đội hình dự kiến Ninh Bình vs Hải Phòng

Ninh Bình: Văn Lâm, Thanh Thịnh, Hải Đức, Tiến Anh, Đức Chiến, Thành Trung, Hoàng Đức, Geovane, Gia Hưng, Quốc Việt, Friday.

Hải Phòng: Đình Triệu, Hữu Nam, Camilo, Trung Hiếu, Mạnh Dũng, Hoàng Nam, Thái Bảo, Hữu Sơn, Joaquim, Luiz Soares, Tagueu.

Dự đoán tỷ số: Ninh Bình 2-1 Hải Phòng

