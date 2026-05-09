Hải Phòng, Thanh Hoá có thể bị tước quyền tham dự V.League

TPO - CLB bóng đá Hải Phòng và Đông Á Thanh Hoá có thể bị thu hồi giấy phép tham dự V.League 2026/27 nếu không đảm bảo các tiêu chí theo quy định.

Đông Á Thanh Hoá đang trong cuộc đua trụ hạng V.League

Chiều 8/5, Ban Cấp phép Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã họp quyết định cấp phép cho các CLB tham dự giải bóng đá VĐQG, V.League 2026/27. Tham dự cuộc họp có ông Trần Anh Tú, Phó chủ tịch VFF kiêm Chủ tịch Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và các ban chuyên môn liên quan.

Được biết tại cuộc họp, 12 CLB V.League được cấp phép tham dự mùa giải 2026/27, gồm: Công an Hà Nội, Thể Công Viettel, CLB Hà Nội, Becamex TPHCM, Ninh Bình, SHB Đà Nẵng, Nam Định, PVF-CAND, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, HAGL, SLNA.

Bốn đội bóng gồm Hai đội Hải Phòng, Đông Á Thanh Hoá và 2 đội Hạng nhất Trường Tươi Đồng Nai, Bắc Ninh được cấp phép có điều kiện. Trao đổi với Tiền Phong, TGĐ VPF Nguyễn Minh Ngọc cho biết, chậm nhất ngày 22/5, Thanh Hoá và Hải Phòng phải hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đáp ứng các tiêu chí về tài chính, nhân lực hành chính.

"Hết thời hạn trên, nếu Hải Phòng và Thanh Hoá không đảm bảo yêu cầu, 2 đội sẽ bị tước quyền tham dự V.League mùa giải sau theo quy định"-ông Nguyễn Minh Ngọc cho biết.

Trên bảng xếp hạng, Hải Phòng hiện đang xếp thứ 7 với 28 điểm, tạo khoảng cách an toàn với nhóm cuối bảng. Đông Á Thanh Hoá (21 điểm), hơn đội đứng thứ 13 là SHB Đà Nẵng 5 điểm.