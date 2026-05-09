Nhận định Liverpool vs Chelsea, 18h30 ngày 9/5: Chìm sâu vào khủng hoảng

TPO - Nhận định bóng đá Liverpool vs Chelsea, vòng 36 Premier League 2025/26, lúc 18h30 ngày 9/5. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Liverpool chưa đạt trạng thái hoàn hảo, nhưng Chelsea đang sa sút nghiêm trọng tại Premier League và nhiều khả năng sẽ nhận thêm một kết quả buồn tại Anfield.

Nhận định trước trận đấu

Sau khi bỏ lỡ cơ hội sớm giành vé dự Champions League tại Old Trafford, Liverpool sẽ hướng tới mục tiêu khép lại cuộc đua top 5 Premier League bằng chiến thắng trước Chelsea trong trận đấu tối nay trên sân Anfield.

Nhà đương kim vô địch vừa nhận cú sảy chân đáng tiếc khi thua Manchester United 2-3 ở vòng đấu trước, trong khi Chelsea tiếp tục chìm sâu vào khủng hoảng với thất bại 1-3 trước Nottingham Forest, trận thua thứ sáu liên tiếp của họ tại Premier League.

Ở trận derby nước Anh cuối tuần qua, Liverpool đã bị Man United dẫn trước hai bàn. Dù vùng lên mạnh mẽ để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát, đoàn quân của HLV Arne Slot vẫn gục ngã sau siêu phẩm của Kobbie Mainoo ở phút 77.

Sau trận đấu, Slot tỏ ra không hài lòng với tình huống bóng chạm tay gây tranh cãi của Benjamin Sesko. Tuy nhiên, xét tổng thể, Liverpool khó có thể phàn nàn quá nhiều khi họ lép vế ở nhiều thời điểm và chỉ tạo ra chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) 0,89, thấp hơn đáng kể so với mức 2,34 của Man United.

Thất bại này khiến chuỗi ba chiến thắng liên tiếp của Liverpool bị chặn đứng, đồng thời tạo thêm áp lực lên chiến lược gia người Hà Lan. Dẫu vậy, “Lữ đoàn đỏ” vẫn nắm quyền tự quyết trong cuộc đua top 5.

Hiện Liverpool đứng thứ tư với 58 điểm, hơn Bournemouth 6 điểm và hơn Brentford 7 điểm. Nếu đánh bại Chelsea, đồng thời Bournemouth không thắng Fulham, đội chủ sân Anfield sẽ chính thức giành vé dự Champions League mùa tới.

Cơ sở để Liverpool tự tin không chỉ đến từ lợi thế sân nhà, mà còn nằm ở phong độ khá ổn định tại Anfield khi họ giành 10/12 điểm tối đa trong bốn trận Premier League gần nhất. Tuy nhiên, hàng thủ vẫn là vấn đề khiến Slot đau đầu khi Liverpool chỉ giữ sạch lưới một lần trong bảy trận sân nhà gần đây.

Nếu Liverpool còn đang chiến đấu cho tấm vé Champions League, thì Chelsea lúc này gần như chỉ còn thi đấu để cứu vãn danh dự.

Đội bóng thành London đang sở hữu phong độ tệ nhất Premier League với sáu thất bại liên tiếp. Newcastle, Everton, Manchester City, Man United, Brighton và mới nhất là Nottingham Forest đều lần lượt khiến The Blues trắng tay.

Trong trận thua Forest gần nhất, Chelsea ít nhất cũng chấm dứt chuỗi năm trận liên tiếp không ghi bàn tại Premier League nhờ pha lập công muộn của Joao Pedro ở phút 93. Tuy nhiên, đó chỉ là bàn thắng mang ý nghĩa danh dự trong ngày Taiwo Awoniyi lập cú đúp còn Igor Jesus cũng ghi tên lên bảng tỷ số cho Forest.

Hiện Chelsea đứng thứ chín và đã chính thức hết cơ hội cạnh tranh top 5 khi kém Aston Villa tới 10 điểm trong bối cảnh mùa giải chỉ còn ba vòng đấu. Dù vậy, đội bóng của HLV Calum McFarlane vẫn còn hy vọng cạnh tranh vị trí thứ sáu, thứ hạng có thể mang lại vé dự Champions League nếu Aston Villa vừa kết thúc trong top 5 vừa vô địch Europa League.

Dẫu vậy, với màn trình diễn hiện tại, Chelsea khó tạo cảm giác về một đội bóng đủ khả năng góp mặt ở sân chơi số một châu Âu. The Blues hiện đứng trước nguy cơ thua bảy trận liên tiếp tại giải VĐQG lần thứ hai trong lịch sử, sau lần đầu tiên xảy ra vào năm 1952.

Chelsea từng hai lần đánh bại Liverpool tại Stamford Bridge trong năm 2025, gần nhất là chiến thắng 2-1 hồi tháng 10. Tuy nhiên, Anfield lại đang là miền ký ức không mấy dễ chịu với đội bóng áo xanh.

Liverpool đã thắng hai lần gần nhất tiếp đón Chelsea trên sân nhà, trong đó có chiến thắng 2-1 mùa trước ở trận đấu Mohamed Salah chơi bùng nổ.

Trong bối cảnh Chelsea sa sút nghiêm trọng còn Liverpool vẫn còn nguyên động lực chiến đấu cho tấm vé Champions League, Anfield nhiều khả năng sẽ tiếp tục chứng kiến một đêm đáng quên khác dành cho đội khách thành London.

Thông tin lực lượng

Liverpool chưa thể có sự phục vụ của tiền đạo Hugo Ekitike do chấn thương gót chân dài hạn. Bên cạnh đó, chân sút chủ lực Alexander Isak cũng gặp chấn thương háng trước chuyến làm khách tới Old Trafford. Dù vậy, tình hình của tiền đạo người Thụy Điển được đánh giá không quá nghiêm trọng và anh vẫn có cơ hội tái xuất ở cuộc tiếp đón Chelsea cuối tuần này.

HLV Arne Slot xác nhận thủ môn Giorgi Mamardashvili đã bình phục chấn thương đầu gối và có thể trở lại đội hình thi đấu. Florian Wirtz cùng Ibrahima Konate cũng không gặp vấn đề đáng lo dù vắng mặt ở buổi tập gần đây do lý do sức khỏe và việc cá nhân.

Tuy nhiên, Liverpool vẫn thiếu vắng hàng loạt cái tên quan trọng như Alisson Becker, Mohamed Salah, Conor Bradley, Giovanni Leoni và Wataru Endo.

Ở chiều ngược lại, Chelsea tiếp tục chịu tổn thất lực lượng sau thất bại trước Nottingham Forest. Tài năng trẻ Jesse Derry phải rời sân bằng cáng sau pha va chạm mạnh với Zach Abbott khiến đội ngũ y tế phải can thiệp khẩn cấp.

Đó cũng là trận đấu xuất hiện thêm pha va chạm đầu đáng chú ý khác của thủ môn Robert Sanchez với Morgan Gibbs-White. Trong bối cảnh Sanchez chưa đảm bảo thể trạng tốt nhất, Filip Jorgensen nhiều khả năng sẽ được trao cơ hội bắt chính tại Anfield.

HLV Calum McFarlane cũng xác nhận Pedro Neto và Alejandro Garnacho khó kịp bình phục cho chuyến hành quân tới Merseyside. Ngoài ra, Jamie Gittens, Estevao Willian và Mykhaylo Mudryk đều tiếp tục vắng mặt vì chấn thương.

Đội hình dự kiến Liverpool: Woodman; Jones, Van Dijk, Konate, Kerkez; Gravenberch, Szoboszlai; Frimpong, Wirtz, Ngumoha; Gakpo Chelsea: Jorgensen; James, Colwill, Chalobah, Cucurella; Santos, Caicedo, Lavia; Fernandez; Pedro, Delap ​ Dự đoán tỷ số: Liverpool 1-0 Chelsea

