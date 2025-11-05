Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Nhận định bóng đá Becamex TPHCM vs Hải Phòng, 18h:00 ngày 5/11: Chủ khó lấn khách?

Tiểu Phùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhận định bóng đá trận Becamex TP.HCM vs Hải Phòng diễn ra lúc 18h00 ngày 5/11 ở vòng 10 LPBank V.League 2025/26. Phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số. Becamex TPHCM dự báo sẽ gặp khó khăn trước Hải Phòng đang duy trì phong độ ổn định.

anh-chup-man-hinh-2025-11-05-luc-110200.png
Becamex TPHCM dự báo sẽ khó khăn khi đối đầu Hải Phòng đang ổn định

Nhận định trước trận đấu Becamex TPHCM vs Hải Phòng

Hải Phòng đang là cái tên gây ấn tượng đặc biệt ở V.League mùa giải năm nay, chỉ sau Ninh Bình FC. Sau 9 trận đấu, đội bóng đất cảng đã vượt trên cả các ứng viên vô địch như Thép Xanh Nam Định, CLB Hà Nội để chiếm vị trí thứ 4 với 17 điểm.

Điều đặc biệt, đoàn quân củaHLV Chu Đình Nghiêm không sở hữu nguồn lực dồi dào như các ông lớn ở tốp đầu. Tuy nhiên dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân gốc Thanh Hoá, Hải Phòng cho thấy sự cân bằng cả 3 tuyến, lối chơi kỷ luật và gắn kết. Điều này khiến cho họ trở nên rất khó chịu với các đối thủ lớn. Ba vòng đấu gần nhất, Hải Phòng toàn thắng cả 3.

anh-chup-man-hinh-2025-11-05-luc-110139.png

Chiều ngược lại, Becamex TPHCM mới được 8 điểm sau 9 trận. Hàng phòng ngự là điểm yếu của đội bóng đất Thủ khi họ để lọt lưới tới 16 bàn. Điều này khiến cho công sức hàng tấn công không bù đắp được tổn thất ở tuyến dưới.

Trong bối cảnh trên, Becamex TPHCM dự báo sẽ gặp khó khăn dù được chơi trên sân nhà trước Hải Phòng.

Phong độ, thành tích đối đầu và lực lượng

Như trên đã nói, Hải Phòng đang duy trì phong độ rất cao. Ngoài chuỗi 3 trận thắng liên tiếp, 2 trận trước đó đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm bất bại. Ngược lại, Becamex TPHCM thua 2, hoà 2 và chỉ thắng được 1 trong số 5 trận gần nhất.

Trong 5 lần gặp nhau gần đây, Hải Phòng cũng nhỉnh hơn với 2 trận thắng, hoà 2 và thua 1. Về lực lượng, Hải Phòng vắng Hữu Sơn vì chấn thương, trong khi đội chủ nhà Becamex TPHCM thiếu Minh Khoa vì lý do tương tự.

Đội hình dự kiến Becamex TP.HCM vs Hải Phòng

Becamex TP.HCM: Minh Toàn, Tùng Quốc, Đình Khương, Milos, Minh Trọng, Thành Nhân, Văn Anh, Trung Hiếu, Việt Cường, Hugo, Ugochukwu.

Hải Phòng: Đình Triệu, Tiến Dụng, Trung Hiếu, Nhật Minh, Hữu Nam, Việt Hưng, Minh Dĩ, Mạnh Dũng, Luiz Antonio, Tague, Friday

Dự đoán tỷ số: Becamex TPHCM 1-2 Hải Phòng

FPT Play là đơn vị duy nhất phát sóng trọn vẹn LPBank V.League 1-2025/26 tại https://fptplay.vn

Tiểu Phùng
#Hải Phòng #Chu Đình Nghiêm #V.League 2025/26 #Becamex TPHCM

