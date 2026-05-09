Nhận định Sunderland vs MU, 21h00 ngày 9/5: Săn tìm kỷ lục

TPO - Nhận định bóng đá Sunderland vs MU, vòng 36 Ngoại hạng Anh lúc 21h00 ngày 9/5 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu giữa Sunderland vs MU. Quỷ đỏ đã giành vé dự Champions League và giờ đây, mục tiêu quan trọng nhất của họ có lẽ là săn tìm kỷ lục cho Bruno Fernandes.

MU đã hoàn thành mục tiêu quan trọng nhất của họ ở mùa giải này: giành vé trở lại Champions League. Đây là kịch bản ít người ngờ đến sau màn khởi đầu thảm họa của đội bóng cùng HLV Ruben Amorim. Tuy nhiên, sự thay đổi đúng lúc với niềm tin trao cho Michael Carrick đã được đền đáp xứng đáng.

Kể từ khi bổ nhiệm Michael Carrick, MU thi đấu 14 trận tại Ngoại hạng Anh – thắng 10 trận, hòa 2 và thua 2. Họ chính là đội giành nhiều điểm nhất giải đấu nếu tính riêng trong giai đoạn này. Từ chỗ nguy cơ “vứt đi” cả mùa giải, Quỷ đỏ về đích sớm 3 vòng và có thêm rất nhiều thời gian để toan tính.

Hiện tại, MU còn hai điều quan trọng cần nghĩ đến và nó đều mang tính cá nhân nhiều hơn tập thể. Đầu tiên là giúp Bruno Fernandes phá kỷ lục kiến tạo tại Ngoại hạng Anh. Ngôi sao người Bồ Đào Nha đã có 19 đường chuyền thành bàn – kém kỷ lục của De Bruyne và Henry đúng 1 lần.

Ở chiến thắng trước Liverpool, Bruno Fernandes đã tạo một loạt cơ hội, nhưng các đồng đội của anh không thể tận dụng. Đáng chú ý nhất là pha đánh gót trúng cột dọc của Mbeumo. Làm khách của Sunderland, MU được đánh giá cao hơn và Bruno hứa hẹn sẽ được MU tạo điều kiện tối đa để nâng cao thành tích.

Bên cạnh Bruno, HLV Michael Carrick cũng cần những trận đấu cuối cùng để chứng minh bản thân một lần nữa. Đây không phải thời điểm để HLV người Anh trao cơ hội cho các tài năng trẻ và cầu thủ dự bị thể hiện, mà chính bản thân ông phải hướng đến chiến thắng để tìm kiếm hợp đồng dài hạn với MU.

Tương tự MU, Sunderland đã sớm hoàn thành mục tiêu quan trọng nhất của họ là trụ hạng. Giờ đây, “Mèo đen” thậm chí có thể mơ mộng về một suất dự cúp châu Âu mùa sau. Cho dù đang đứng thứ 12, nhưng họ chỉ kém tốp 7 Brentford 4 điểm. HLV Regis Le Bris cho biết đội bóng của ông sẽ kết thúc mùa giải với tất cả quyết tâm và sức mạnh vốn có.

Tuy vậy, khả năng Sunderland chen chân được vào nhóm đầu bảng không cao. Thực tế, họ đã có phần bị “bắt bài” trong thời gian gần đây – đặc biệt tại sân nhà Ánh Sáng, nơi vốn là điểm tựa cho họ ở giai đoạn đầu mùa.

Sunderland đã thua 4/5 trận sân nhà gần nhất. Họ cũng thua đến 24 trong tổng cộng 33 trận đã đấu với MU ở Ngoại hạng Anh (thắng 3, hòa 6). Với phong độ và lịch sử đối đầu như vậy, cộng thêm chênh lệch giữa hai đội, rất khó cho Sunderland tạo ra bất ngờ.

