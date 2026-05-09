Bruno Fernandes vượt mặt Declan Rice, giật giải thưởng danh giá tại Anh

TPO - Đội trưởng của MU, Bruno Fernandes đã vượt qua Declan Rice để giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh năm 2026 do Hiệp hội nhà báo bóng đá Anh bầu chọn.

Bruno Fernandes ăn mừng chiến thắng trước Liverpool

Giải cầu thủ xuất sắc nhất năm do Hiệp hội nhà báo bóng đá Anh (FWA) bầu chọn được xem là một trong những giải thưởng cá nhân danh giá nhất tại Anh, bởi đây là góc nhìn của các chuyên gia – những người phân tích, bình luận chuyên sâu các cầu thủ, các đội bóng trong suốt mùa giải. Đây cũng là giải thưởng cá nhân lâu đời nhất bóng đá Anh, bắt đầu từ năm 1947.

Năm nay, Bruno Fernandes được FWA vinh danh với số phiếu bầu vượt trội (45%) từ hơn 900 thành viên của FWA. Đây là phần thưởng xứng đáng cho ngôi sao người Bồ Đào Nha sau những gì anh thể hiện từ đầu mùa.

Cho dù MU không thể đua vô địch với Man City và Arsenal, nhưng Bruno Fernandes có màn trình diễn cá nhân cực kỳ ấn tượng với 8 bàn thắng và 19 pha kiến tạo thành bàn sau 35 vòng đấu. Con số này càng đáng kinh ngạc hơn khi Bruno Fernandes trải qua một nửa mùa giải thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm, và thường xuyên phải chơi rất thấp trong sơ đồ 3-4-2-1 dưới thời cựu HLV Ruben Amorim.

Bruno Fernandes giành 45% phiếu nhưng chỉ hơn Declan Rice của Arsenal 28 phiếu bầu. Có thể nói Bruno khá “may mắn” khi cuộc bầu chọn diễn ra trước khi mùa giải kết thúc. Nếu diễn ra sau đó, Rice gần như sẽ chiến thắng khi Arsenal lên ngôi vô địch. Trong khi đó, tiền đạo Erling Haaland của Man City đứng thứ ba với số phiếu bầu khiêm tốn.

Bruno Fernandes cũng là cầu thủ MU đầu tiên giành được giải thưởng danh giá này kể từ Wayne Rooney năm 2010. Hiện tại, ngôi sao người Bồ Đào Nha vẫn còn 3 trận đấu để phá kỷ lục kiến tạo nhiều nhất lịch sử Ngoại hạng Anh (20 lần).