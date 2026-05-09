Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Nguyễn Anh Minh giành danh hiệu 'Tân binh xuất sắc nhất năm' tại Mỹ

Trọng Đạt

TPO - Golfer trẻ Nguyễn Anh Minh tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ trên đất Mỹ khi được trao danh hiệu “Tân binh xuất sắc nhất năm” của Liên đoàn Golf bờ Tây nước Mỹ (WCC) mùa giải 2025/26 trong màu áo đội tuyển golf Đại học Oregon State.

screenshot-2026-05-09-185808.png

Đây là phần thưởng xứng đáng cho mùa giải bùng nổ của tài năng sinh năm 2007 tại hệ thống golf đại học hàng đầu nước Mỹ NCAA Division I. Bên cạnh danh hiệu cá nhân danh giá, Anh Minh còn được điền tên vào Đội hình tiêu biểu toàn giải.

Trong mùa 2025/26, golfer Việt Nam thi đấu tổng cộng 20 vòng cho Oregon State và có tới 15 vòng đạt điểm dưới par. Thành tích trung bình 69 gậy/vòng cho thấy sự ổn định đáng kinh ngạc của Anh Minh, đồng thời giúp anh đứng trước cơ hội thiết lập kỷ lục điểm số mùa giải trong lịch sử đội golf Oregon State.

Anh Minh hiện sở hữu ba lần lọt top 10, với dấu ấn lớn nhất đến từ giải Bandon Dunes Collegiate với màn trình diễn áp đảo để giành chức vô địch. Đặc biệt, vòng đấu mở màn 61 gậy (-10) của golfer sinh năm 2007 đang cân bằng kỷ lục vòng đấu hay nhất trong lịch sử đội golf Oregon State.

1-8007.jpg

Gần nhất, Anh Minh thi đấu ấn tượng ở Green Valley Country Club để giành ngôi á quân giải West Coast Conference Championship 2026.

Nhờ những thành tích nổi bật, golfer sinh năm 2007 được lựa chọn vào đội Quốc tế tham dự Arnold Palmer Cup, giải đấu đồng đội danh giá bậc nhất của golf nghiệp dư thế giới.

Không chỉ là niềm tự hào cá nhân, Anh Minh còn trở thành golfer đầu tiên trong lịch sử Oregon State được lựa chọn tham dự Palmer Cup. Đồng thời, anh cũng là đại diện đầu tiên của golf Việt Nam góp mặt tại giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 3 đến 5/7 tại Tralee Golf Links, sân golf giàu truyền thống và thách thức bậc nhất Ireland.

Trọng Đạt
#Nguyễn Anh Minh #Golf Mỹ #Tân binh xuất sắc #Oregon State #Arnold Palmer Cup

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe