Nguyễn Anh Minh giành danh hiệu 'Tân binh xuất sắc nhất năm' tại Mỹ

TPO - Golfer trẻ Nguyễn Anh Minh tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ trên đất Mỹ khi được trao danh hiệu “Tân binh xuất sắc nhất năm” của Liên đoàn Golf bờ Tây nước Mỹ (WCC) mùa giải 2025/26 trong màu áo đội tuyển golf Đại học Oregon State.

Đây là phần thưởng xứng đáng cho mùa giải bùng nổ của tài năng sinh năm 2007 tại hệ thống golf đại học hàng đầu nước Mỹ NCAA Division I. Bên cạnh danh hiệu cá nhân danh giá, Anh Minh còn được điền tên vào Đội hình tiêu biểu toàn giải.

Trong mùa 2025/26, golfer Việt Nam thi đấu tổng cộng 20 vòng cho Oregon State và có tới 15 vòng đạt điểm dưới par. Thành tích trung bình 69 gậy/vòng cho thấy sự ổn định đáng kinh ngạc của Anh Minh, đồng thời giúp anh đứng trước cơ hội thiết lập kỷ lục điểm số mùa giải trong lịch sử đội golf Oregon State.

Anh Minh hiện sở hữu ba lần lọt top 10, với dấu ấn lớn nhất đến từ giải Bandon Dunes Collegiate với màn trình diễn áp đảo để giành chức vô địch. Đặc biệt, vòng đấu mở màn 61 gậy (-10) của golfer sinh năm 2007 đang cân bằng kỷ lục vòng đấu hay nhất trong lịch sử đội golf Oregon State.

Gần nhất, Anh Minh thi đấu ấn tượng ở Green Valley Country Club để giành ngôi á quân giải West Coast Conference Championship 2026.

Nhờ những thành tích nổi bật, golfer sinh năm 2007 được lựa chọn vào đội Quốc tế tham dự Arnold Palmer Cup, giải đấu đồng đội danh giá bậc nhất của golf nghiệp dư thế giới.

Không chỉ là niềm tự hào cá nhân, Anh Minh còn trở thành golfer đầu tiên trong lịch sử Oregon State được lựa chọn tham dự Palmer Cup. Đồng thời, anh cũng là đại diện đầu tiên của golf Việt Nam góp mặt tại giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 3 đến 5/7 tại Tralee Golf Links, sân golf giàu truyền thống và thách thức bậc nhất Ireland.